«Россия 24» рекламирует шоу с Такером Карлсоном. Сам ведущий сказал FT, что ничего об этом не знает

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Такер Карлсон был одним из главных голосов "консерватизма" в стиле Трампа

25 минут назад

Российский государственный телеканал «Россия 24» показал рекламный ролик шоу скандального американского телеведущего Такера Карлсона, известного крайне консервативными взглядами и резкой критикой западной поддержки Украины. Сам Карлсон сказал в интервью газете Financial Times, что ничего об этом не знает.

В трейлере, который показало российское телевидение, не уточняется, в какой форме будет выходить программа Карлсона. Там также не было сказано, будет ли ведущий готовить для телеканала эксклюзивный контент, или же речь идет о переводах видео на английском языке, которые Карлсон регулярно публикует в социальной сети Х (ранее известной как твиттер).

В ролике демонстрируются старые телевизоры, на которых Карлсон с разной интонацией многократно произносит слово «Россия». На этом фоне в кадре появляется слоган: «Громкий американский ведущий переходит на другой уровень. Здесь». Трейлер заканчивается символикой канала «Россия 24», совмещенной с логотипом шоу Карлсона.

Ролик был сначала показан на российском телевидении в середине сентября, а затем еще раз — 22 сентября. На этот раз к нему добавили слова «на выходных», но не дали каких-либо других деталей.

Однако в пятницу Карлсон cказал журналисту британской газеты Financial Times, что ничего не знает о планах «России 24» показать его передачу.

«Представления не имею, о чем вы говорите, — написал он корреспонденту издания Максу Седдону. — Я никогда об этом не слышал, как и о самом канале. Конечно, я не буду вести передачу на российском телевидении. Это абсурд».

И добавил: «Я этого не видел и не имею малейшего представления, о чем идет речь. Это все очередная порция связанной с Россией херни [здесь Карлсон употребил не совсем приличное английское слово bullshit — ред.]. Я за очень многим просто не могу уследить».

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Кто такой Такер Карлсон

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

С 2016 по 2023 год Такер Карлсон был одним из самых популярных ведущих американского консервативного телеканала Fox News, его шоу занимало первые строчки в телевизионных рейтингах.

Высказывания Карлсона часто играли важную роль в формировании позиции консервативного электората и Республиканской партии по основным вопросам американской повестки.

Однако весной 2023 года Карлсон неожиданно ушел с Fox News. Это произошло вскоре после того, как телеканал согласился выплатить 787 млн долларов производителю машин для электронного голосования Dominion.

Компания подала в суд на телеканал за клевету, поскольку Карлсон в своих передачах неоднократно обсуждал безосновательные заявления о том, что результаты электронного голосования были якобы сфальсифицированы в пользу Джо Байдена — соперника Дональда Трампа на президентских выборах.

После ухода с канала Fox News Карлсон начал выпускать шоу в социальной сети твиттер (которая недавно была переименована в Х).

Что он говорит о Путине и войне в Украине

Карлсон придерживается популистских и консервативных взглядов, критикует современную культуру политической корректности и часто комментирует такие проблемы, как иммиграция, преступность, гендерные и расовые отношения и сексуальность.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Карлсон неоднократно ретранслировал сомнительные заявления Москвы об украинских властях.

В одном из своих шоу он заявил: «Поскольку ситуация становится очень серьезной, стоит задать себе вопрос: в чем тут дело? Почему я так сильно ненавижу Путина? Разве Путин называл меня расистом? Разве он угрожал меня уволить, потому что я с ним не согласен? Или может он забрал в Россию всю работу для людей среднего класса в моем городе?»

Как напоминает в своей публикации Financial Times, в последнее время Карлсон описывал российское вторжение в Украину как «войну, направленную на смену режима», которую США ведут против России. Он также повторял измышления российских властей об американских лабораториях по производству биологического оружия в Украине и обвинял Вашингтон в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток».

Неудивительно, что такие высказывания нравятся ведущим российских телеканалов, которые в последние месяцы неоднократно цитировали Карлсона в своих передачах.