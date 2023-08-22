Япония, США и Канада начали первые морские учения вблизи Курильских островов
Военно-морские силы Японии впервые проводят учения у берегов Курильских островов совместно с ВМС США и Канады. Как пишет японская пресса, цель учений - продемонстрировать России единство Японии с союзниками перед лицом потенциальной российской угрозы.
Учения под названием Noble CHINOOK начались вчера и продлятся до 28 августа в водах от восточного побережья Курильских островов до южной части крупнейшего острова Хонсю.
В них принимают участия пять боевых кораблей военно-морских сил Японии, включая флагман японского флота — эсминец класса «Хюга».
США прислали эсминец Benfold типа «Арли Бёрк», Канада — фрегаты Ottawa и Vancouver типа «Галифакс», а также судно снабжения MV Asterix.
По словам источников в штабе учений, союзники сосредоточены на таких учебных задачах, как поиск и уничтожение надводных целей и посадка вертолетов на корабли друг друга.
В пресс-релизе японского флота — Морских сил самообороны Японии — говорится, что укрепление сотрудничества между Японией, Канадой и США — важное условие для свободного и открытого Тихоокеанского региона.
Российские суда и корабли неоднократно подходили вплотную к побережью острова Хоккайдо — самого северного из крупных японских островов. Последний такой инцидент произошел в июле.
Тогда пять кораблей ВМФ России и пять кораблей ВМС Китая прошли мимо Хоккайдо через пролив Лаперуза в Охотском море в рамках отработки совместного патрулирования в Тихом океане.
Министерство обороны Японии восприняло это как демонстрацию силы и заявило, что тщательно отслеживает любую активность вблизи японских вод.
Реакции России на учения вблизи Курил пока нет.
Япония официально претендует на четыре южных острова Курильского архипелага, перешедших под контроль СССР в конце Второй мировой войны. Этот территориальный спор приводит к тому, что мирного договора между Японией и Россией до сих пор нет.
Российская агрессия против Украины привела к еще большему обострению ее отношений с Японией, которая присоединилась ко всем антироссийским санкциям.