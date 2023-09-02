«Принцесса войны» без народной поддержки. Как развивается скандал вокруг премьер-министра Эстонии Каи Каллас и «российских связей» ее мужа

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Две трети эстонских избирателей, по данным одного из опросов, считают, что Кая Каллас должна уйти в отставку

Автор, Юри Вендик

Должность, Русская служба Би-би-си

3 часа назад

Одна из самых ярких политиков в коалиции союзников Украины столкнулась с самым большим кризисом доверия за время своего премьерства. Большинство эстонцев считают, что Кая Каллас должна уйти в отставку — из-за скандала вокруг «российских связей» бизнеса ее мужа. С формальной точки зрения все было законно, но критики Каллас уверены, что ее моральный авторитет безвозвратно утрачен.

Скандал разразился после того, как эстонская пресса в конце августа узнала, что муж Каллас связан с фирмой, которая, в свою очередь, связана с бизнесом в России.

После нападения России на Украину Каллас стала одним из самых заметных политиков в коалиции союзников Украины, и скандал вокруг нее тут же попал и на страницы больших мировых изданий.

«Премьер-министр Кая Каллас непосредственно и лично участвует в транзитной торговле с Россией. Та самая принцесса войны, которая два года всем рассказывала, что Эстония — в состоянии войны, и что во время войны все становится черно-белым», — заявил лидер оппозиционной популистской Национал-консервативной партии (ЭКРЕ) Мартин Хельме.

Этот тезис — «Каллас говорила дома и в Европе, что любой бизнес с Россией, и не только подсанкционный, аморален, а сама зарабатывала на России» — взяли на вооружение многие оппоненты эстонского премьера внутри страны и за ее пределами.

Однако эта формулировка — «Каллас зарабатывала на России» — пока выглядит явным преувеличением.

Ситуация — по пунктам

Согласно объяснениям причастных и фактам, которые пока удалось раскопать эстонской прессе, дело вкратце выглядит так:

Пункт первый: у мужа Каи Каллас, Арво Халлика, есть инвестиционная фирма Novaria Consulting.

Пункт второй: у этой фирмы (то есть, фактически у Халлика) был миноритарный — чуть меньше четверти акций — пакет в транспортной фирме Stark Logistics. При этом Халлик еще и работал в последней финансовым директором. Когда разгорелся скандал, Халлик свой пакет тут же продал самой фирме.

Пункт третий: эта транспортная фирма обслуживала эстонскую же компанию Metaprint, перевозя из Эстонии грузы для ее российского завода, который производит флаконы для аэрозолей. Но это не просто договорные отношения: у обеих фирм — один собственник.

Пункт четвертый: руководители причастных фирм объясняют, что Metaprint уже давно сворачивает работу в России, и число рейсов, которые для него выполняла Stark Logistics, упало с довоенных десятков в неделю до одного-двух в неделю.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Премьер-министр совсем небольшой Эстонии Кая Каллас стала одним из самых узнаваемых политиков в коалиции союзников Украины

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Сама Кая Каллас говорит, что об этом направлении в бизнесе мужа ничего не знала, а у Полиции безопасности (КаПо), которая регулярно проверяет должностных лиц Эстонии, в том числе и на предмет их уязвимости перед попытками шантажа, вопросов к ней не было.

«У моего супруга действительно был миноритарный пакет в транспортном предприятии, и они свою деятельность в России закончили через месяц после начала войны. Именно потому, что это неправильно с точки зрения морали, — в очередной раз объясняла Каллас на этой неделе в интервью эстонскому радио. — Дальше они занимались тем, что помогали заводу своего главного совладельца „собрать вещи“ в финансовом смысле, и в этой части его [мужа] позиция была такой, что, поскольку они ни одним евро, рублем или долларом не поддерживали российскую военную машину, то, пока не возникли эти вопросы, они не видели в этом ничего неправильного с точки зрения морали».

Пресса, правда, разузнала, что некоторое время назад Кая Каллас официально одолжила мужу 350 тыс. евро. Но Арво Халлик и его партнеры уверяют, что эти деньги пошли совсем на другое предприятие, а не на «российский» бизнес.

Что касается санкций, то пока КаПо признаков их нарушения не увидела. Правда, пресса и оппозиция заявляют, что металл для флаконов, который возила в Россию Stark Logistics, по ходу дела попал под санкции Евросоюза — и тогда фирма будто бы стала возить полуфабрикат, обходя таким образом санкции.

Кая Каллас (Kaja Kallas)

45-летняя Кая Каллас — первая женщина на посту премьер-министра Эстонии. Праволиберальную Партию реформ, которую основал ее отец, она возглавила в апреле 2018 года, а в январе 2021-го возглавила и правительство. К парламентским выборам в марте 2023-го Каллас подняла рейтинг партии на рекордную высоту — 31,2%.

Еще до российского вторжения в Украину, когда мир только обсуждал концентрацию войск РФ на украинской границе, Эстония под ее руководством уже начала поставки оружия Украине. За год с января 2022 по конец мая 2023 Эстония была лидером по доле ВВП, выделенной на военную помощь украинцам.

Оппозиция и две трети электората - за отставку

Оппозиция утверждает, что не верит объяснениям Каллас, ее мужа и его партнеров.

«Кая Каллас в силу своей двуличности не подходит на пост главы правительства Эстонии. Глава правительства, не имеющий морального капитала, является и риском в области безопасности, и лишает нас убедительности в деле решительной санкционной политики и дополнительной поддержки Украины», — провозгласил лидер партии Исамаа (Отечество) Урмас Рейнсалу, который совсем недавно, до января этого года, служил министром иностранных дел в предыдущем правительстве Каллас.

Не верит Каллас и большинство избирателей: последний опрос показал, что 66% из них хотят, чтобы она ушла в отставку. За премьер-министра — только 29%.

В начале лета в доверии к Каллас признавались 32% респондентов. Но и через неделю после того, как разгорелся последний скандал, она все еще лидировала в опросе на тему «кого бы вы хотели видеть премьер-министром» — почти 24% сторонников. А на рейтинг Партии реформ скандал пока не повлиял практически никак — она остается самой популярной.

Автор фото, Getty Подпись к фото, Движение фур по мосту через пограничную реку Нарова не останавливается: далеко не весь бизнес с Россией — под санкциями, и им занимается далеко не одна та фирма, с которой связан муж Каллас

Отношение электората к лидеру Партии реформ определяется не только и не столько нынешним скандалом: к Каллас и партии у их оппонентов есть претензии и по поводу повышения налогов после весенних выборов, и по поводу экономического спада (который Эстония переживает вместе со всем Евросоюзом), и по поводу прочих реальных и мнимых грехов Партии реформ, которая с одним перерывом правит — в составе разных коалиций — уже 20 лет.

Но сейчас многие нейтральные комментаторы, и даже некоторые сторонники Партии реформ говорят, что, как бы дело ни обстояло фактически и юридически, с морально-политической точки зрения оно для Каллас выглядит довольно плохо.

Сама Кая Каллас уходить отказывается, и партия ее пока не гонит.

«Пока моя партия меня как премьер-министра поддерживает. Но что позитивно — у нас длинная скамейка запасных», — сказала Каллас на этой неделе.

Лидеры двух других партий правительственной коалиции, социал-демократов и «Ээсти 200», говорят, что пока не получили исчерпывающих ответов на свои вопросы относительно этого скандала, но выходить из коалиции с Партией реформ не собираются.

Кого реформисты выдвинут новым премьером, если все-таки решат сменить Каллас, — их внутреннее дело, а в целом у тройственной коалиции — 60 мандатов в парламенте из 101, и шансов свалить правительство у оппозиции пока нет.

Эстонский политолог Тынис Саартс предполагает, что Партия реформ может выждать и заменить Каллас, например, следующей весной, после выборов Европарламента, отправив своего лидера на какой-нибудь пост в Еврокомиссии.

«Но, учитывая то, что скандал все-таки еще идет, полностью исключать неожиданные варианты мы не можем, и это [замена Каллас] может произойти и раньше», — заметил Саартс, комментируя скандал для эстонского общественного телевидения.

Даже если Партия реформ решит все-таки убрать своего лидера, Каллас, из премьерского кресла, но правительственная коалиция при этом сохранится — то, соответственно, и внешняя политика Эстонии останется неизменной, в том числе в части активнейшей поддержки Украины. Просто сменится ее лицо. Может быть, на первый план выйдет, например, министр иностранных дел Маргус Цахкна — и заставит полмира мучиться, произнося его фамилию.

Что касается формальных шагов, то в следующие две недели пройдут заседания двух парламентских комиссий, где премьер-министр будет отвечать на вопросы, а также собрание правления Партии реформ. После них политические партии Эстонии будут пытаться решить, что делать дальше.