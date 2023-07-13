Антивоенного активиста из России не пустили в Сербию, где он семь лет живет с детьми
Антивоенному активисту из России Петру Никитину запретили въезд в Сербию, где он живет с 2016 года.
Никитин — гражданин России и Нидерландов, проживающий в Сербии с 2016 года, — возвращался из отпуска, когда в аэропорту Белграда ему вручили постановление МВД о запрете на пересечение границы.
В документе, который он опубликовал в фейсбуке, говорится о введении «меры защиты в виде высылки иностранца», то есть запрета на въезд в Сербию, согласно закону об иностранцах.
«Неофициально сказали, что запрет исходит от BIA (Агентство безопасности и информирования — разведывательная служба в Сербии)», — сказал Сербской службе Би-би-си Никитин, который остается в аэропорту Белграда со вчерашнего вечера.
То, что указание о запрете на въезд для Никитина в полицию поступило от BIA, подтвердили журналистам Би-би-си и в МВД Сербии. Однако объяснить, на каком основании было принято решение, в сербской полиции отказались.
Ни BIA, ни глава агентства Александр Вулин произошедшее не комментировали.
На этой неделе США включили Вулина в санкционный список, обвинив в использовании своего служебного положения для оказания помощи Кремлю в его «злонамеренной» деятельности, а также «в торговле оружием» и причастности к «транснациональной организованной преступной группировке, занимавшейся наркоторговлей».
Сербия официально осуждает российское вторжение в Украину, но отказывается вводить против России санкции.
Никитин активно критиковал войну в Украине и режим Владимира Путина и входит в неформальную группу «Русские, украинцы, белорусы и сербы вместе против войны», которая проводит в Сербии митинги в поддержку Украины.
В январе Никитин вместе со своими соратниками основал ассоциацию «Русское демократическое общество» (РДО), главная цель которой — «дать голос» новой русской диаспоре (с начала российского вторжения в Украину в Сербию переехало до 200 тысяч граждан России).
Сам активист назвал решение властей Сербии незаконным и «не имеющим смысла».
По его словам, выдворить иностранца можно только по решению суда, которого пока не было.
«А запрет на въезд в Сербию не может быть наложен на человека, который имеет постоянный вид на жительство в Сербии, для этого его ПМЖ нужно сначала аннулировать, а ни единого основания для этого нет», — говорит Никитин.
Би-би-си обратилась за комментарием в посольства России и Нидерландов и ожидает ответа.
В последний раз Никитин уезжал из Сербии в октябре прошлого года и не сталкивался с какими-либо проблемами. Активист был женат на гражданке Сербии, у него двое детей.
«Я хочу вернуться домой, это мой дом. [...] Они разлучают меня с детьми, которые находятся с матерью в Белграде», — рассказал он.
Почему Вулин попал под санкции?
Америка внесла Вулина в санкционный список не из-за причастности к преступлениям, а из-за России, заявил днем ранее президент Сербии Александр Вучич.
«Он использовал свою общественную позицию для поддержки России, способствуя злонамеренным действиям России, которые подрывают безопасность и стабильность на Западных Балканах, и предоставляя России платформу для дальнейшего влияния в регионе», — говорилось в решении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC)
Вулин действительно много раз проявлял благосклонность к России.
В марте прошлого года, находясь на посту министра внутренних дел, он заявил: «Сербия никогда не станет частью антироссийской истерии, в которой разворовывается имущество граждан России, как никогда не будет запрещать российские СМИ».
В мае Вулин приезжал в Москву на Международную конференцию по вопросам безопасности в Москве, в ходе которой встречался с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.