Антивоенного активиста из России не пустили в Сербию, где он семь лет живет с детьми

Автор фото, PETER NIKITIN Подпись к фото, Никитин рассказал, что не спал уже 40 часов, проведя в аэропорту Белграда ночь со среды на четверг

46 минут назад

Антивоенному активисту из России Петру Никитину запретили въезд в Сербию, где он живет с 2016 года.

Никитин — гражданин России и Нидерландов, проживающий в Сербии с 2016 года, — возвращался из отпуска, когда в аэропорту Белграда ему вручили постановление МВД о запрете на пересечение границы.

В документе, который он опубликовал в фейсбуке, говорится о введении «меры защиты в виде высылки иностранца», то есть запрета на въезд в Сербию, согласно закону об иностранцах.

«Неофициально сказали, что запрет исходит от BIA (Агентство безопасности и информирования — разведывательная служба в Сербии)», — сказал Сербской службе Би-би-си Никитин, который остается в аэропорту Белграда со вчерашнего вечера.

То, что указание о запрете на въезд для Никитина в полицию поступило от BIA, подтвердили журналистам Би-би-си и в МВД Сербии. Однако объяснить, на каком основании было принято решение, в сербской полиции отказались.

Ни BIA, ни глава агентства Александр Вулин произошедшее не комментировали.

На этой неделе США включили Вулина в санкционный список, обвинив в использовании своего служебного положения для оказания помощи Кремлю в его «злонамеренной» деятельности, а также «в торговле оружием» и причастности к «транснациональной организованной преступной группировке, занимавшейся наркоторговлей».

Сербия официально осуждает российское вторжение в Украину, но отказывается вводить против России санкции.

Никитин активно критиковал войну в Украине и режим Владимира Путина и входит в неформальную группу «Русские, украинцы, белорусы и сербы вместе против войны», которая проводит в Сербии митинги в поддержку Украины.

В январе Никитин вместе со своими соратниками основал ассоциацию «Русское демократическое общество» (РДО), главная цель которой — «дать голос» новой русской диаспоре (с начала российского вторжения в Украину в Сербию переехало до 200 тысяч граждан России).

Сам активист назвал решение властей Сербии незаконным и «не имеющим смысла».

По его словам, выдворить иностранца можно только по решению суда, которого пока не было.

«А запрет на въезд в Сербию не может быть наложен на человека, который имеет постоянный вид на жительство в Сербии, для этого его ПМЖ нужно сначала аннулировать, а ни единого основания для этого нет», — говорит Никитин.

Би-би-си обратилась за комментарием в посольства России и Нидерландов и ожидает ответа.

В последний раз Никитин уезжал из Сербии в октябре прошлого года и не сталкивался с какими-либо проблемами. Активист был женат на гражданке Сербии, у него двое детей.

«Я хочу вернуться домой, это мой дом. [...] Они разлучают меня с детьми, которые находятся с матерью в Белграде», — рассказал он.

Почему Вулин попал под санкции?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вулин встречался с главой российского МИД Сергеем Лавровым после начала войны

Америка внесла Вулина в санкционный список не из-за причастности к преступлениям, а из-за России, заявил днем ​​ранее президент Сербии Александр Вучич.

«Он использовал свою общественную позицию для поддержки России, способствуя злонамеренным действиям России, которые подрывают безопасность и стабильность на Западных Балканах, и предоставляя России платформу для дальнейшего влияния в регионе», — говорилось в решении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC)

Вулин действительно много раз проявлял благосклонность к России.

В марте прошлого года, находясь на посту министра внутренних дел, он заявил: «Сербия никогда не станет частью антироссийской истерии, в которой разворовывается имущество граждан России, как никогда не будет запрещать российские СМИ».