Сражение за Токмак. Удастся ли ВСУ достичь главной цели наступления этого года

Автор фото, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Подпись к фото, 20 сентября следующего года Токмак будет праздновать 240 лет со дня основания

Автор, Олег Черныш

Должность, Украинская служба Би-би-си

35 минут назад

Как утверждают источники Би-би-си в военном руководстве Украины, именно Токмак, город в Запорожской области, сейчас является главной целью наступления украинских вооруженных сил. Основные надежды возлагаются на то, что его возьмут еще в этом году.

«Токмак — это цель-минимум», — заявил в интервью CNN 22 сентября командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» украинский генерал Александр Тарнавский.

Цель-максимум, по его словам, — это восстановление Украины в границах 1991 года.

Именно границы 1991 года называли главной и вполне достижимой целью наступления некоторые высокопоставленные украинские военные еще до его начала. Глава ГУР Кирилл Буданов даже прогнозировал, что украинские силы могут войти в Крым весной 2023 года.

Впоследствии украинцам пришлось корректировать свои ожидания от наступления. Говорили также, что неплохим достижением летне-осенней компании стал бы выход к побережью Азовского моря, что перекрыло бы российской армии сухопутный коридор. Однако и эта цель выглядит теперь малодостижимой в ближайшие месяцы.

Украинские власти признают, что наступательная операция идет не так быстро, как планировалось.

И, похоже, уже само освобождение Токмака считают теперь целью первого этапа наступления.

Почему этот город настолько важен для успеха наступательной операции, как его освободить, и почему эта «задача-минимум» может оказаться очень сложной?

Непростая задача

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В конце августа бойцы ВСУ освободили поселок Работино в Запорожье и начали наступать в сторону Токмака, до которого оставалось 20 км

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Чтобы добиться даже этого «минимума», ВСУ необходимо проделать большую работу. Сейчас украинские бойцы находятся примерно в 16-18 км от Токмака, прорываясь через основную полосу обороны так называемой «линии Суровикина».

Первую полосу, или, по советской военной терминологии, «предполье», украинская армия смогла прорвать в конце августа между селами Роботино и Вербовое.

Одновременно украинским военным приходится решать сразу несколько задач.

Во-первых, им необходимо продолжать движение вперед, прогрызая оборону россиян юго-восточнее села Новопрокоповка и западнее Вербового в направлении на Очеретоватое. Не менее важно обезопасить собственные фланги и расширить «клин», вбитый в оборону противника.

Как утверждает источник Би-би-си в военном руководстве Украины, большие усилия сейчас сосредоточены на том, чтобы расширить «горловину» этого прорыва. Сейчас она составляет примерно 10 км в самой широкой точке и 4-5 км — в самой узкой.

Собственно, если не обезопасить фланги, российские войска попытаются накопить силы и атаковать украинские подразделения на острие прорыва, чтобы взять их в окружение. Такие попытки российские десантники уже предпринимают, пока, правда, безрезультатно, в последние недели у села Копани и Вербовое.

Последние 15 км до Токмака могут быть «самой жесткой» частью украинского наступления этого года, прогнозирует источник Би-би-си.

Город-крепость на торговых путях

20 сентября следующего года Токмак будет праздновать 240 лет со дня основания, хотя эта местность имеет почти тысячелетнюю историю. Токмакский край долгое время находился на границе, отделявшей различные державы от диких степей северного Приазовья.

Именно здесь в 1103 году произошло знаменитое сражение войск князей Киевской Руси Владимира Мономаха и Святополка Изяславовича с многотысячной армией половцев. Половцев наголову разбили. Это обезопасило границы и значительно усилило могущество древнерусского государства того времени.

Затем долгое время таврические степи принадлежали Крымскому ханству, а в конце ХVIII были включены в состав Российской Империи.

Приблизительно в это время в низовьях реки Молочной и ее притока Токмачки переселенцы из Полтавщины основали город Токмак. Название скорее всего имеет татаро-монгольское происхождение. По мнению исследователей это слово означало «толчею», «битву» или «место битвы», но, возможно, и «накормленный, сытый».

В любом случае на ближайшее столетие Токмак снискал славу не как место военных сражений, а как важный торговый центр на знаменитом Чумацком тракте. Именно через Токмак чумаки (люди, проживавшие на территории нынешней Украины и Юге России в XVI–XIX веках и занимавшиеся торгово-перевозным промыслом) возили рыбу и соль с азовского побережья дальше на север.

В начале ХХ века в Токмаке построили большую железнодорожную станцию, и город стал играть роль важного транспортного узла на юге Украины. Железная дорога соединяет Токмак с Запорожьем, Крымом и Донецком, а автомобильные трассы ведут в Мелитополь, Бердянск, Полог, Васильевку и Орехово.

Неудивительно, что 24 февраля 2022 года, начав наступление со стороны Крыма и взяв Мелитополь, российские войска довольно быстро оккупировали Токмак и превратили его в город-крепость.

На спутниковых снимках видны мощные оборонительные укрепления на подступах к городу, в частности, так называемые «зубы дракона» — бетонные противотанковые заграждения. А сам город российские войска окружили по периметру противотанковым рвом.

До войны население Токмака составляло около 30 тыс. человек. Сколько осталось в оккупированном городе — неизвестно. Мэр Токмака Игорь Котелевский погиб при загадочных обстоятельствах, вероятно, совершив самоубийство в мае 2022 года. Он остался в городе, но отказался сотрудничать с российскими войсками.

Как освободить Токмак?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Если оборону Токмака будут держать кадровые российские войска, то бои на подступах к городу могут быть очень сложными

«Чтобы не было уличных боев, чтобы не брать Токмак штурмом, они (Вооруженные силы Украины, — Ред.) планируют совершить обходной маневр, чтобы россияне сами отошли, — пояснил Украинской службе Би-би-си военный аналитик и историк Михаил Жирохов. — Все будет зависеть от стойкости тех войск, которые там сейчас есть».

Аналитик обращает внимание на то, что украинское командование, очевидно, намерено совершить фланговые обхваты города и перерезать основные трассы возле Токмака, в том числе дороги на Пологи и Бердянск.

По его мнению, если Токмак будут удерживать мобилизованные российские военные, то они могут оставить позиции, когда поймут, что ВСУ берут город в полуокружение.

Если же оборону Токмака будут держать кадровые российские войска, то бои на подступах к городу могут быть очень сложными.

«Там очень мощные фортификационные сооружения», — отмечает аналитик.

Сейчас ВСУ продвигаются между селами Новопрокоповка и Вербовое в сторону дороги Токмак — Пологи. До нее остается около 6-7 км.

Однако ситуация усугубляется тем, что на этом пути есть высоты, которые до сих пор удерживают российские войска. Как отмечает австрийский военный обозреватель Том Купер, украинцы уже несколько раз пытались их взять, но войска противника возвращали высоты под свой контроль.

Сам город Токмак расположен в низине, как и стратегически важный Мелитополь, что в 40 км к юго-западу от него.

Михаил Жирохов считает, что если ВСУ смогли сохранить резервы, то их могут ввести в бой для окружения Токмака после того, как украинские подразделения преодолеют «линию Суровикина» между Новопрокоповкой и Вербовым.

И тут ключевой вопрос — есть ли эти резервы и сколько их?

«Непонятно, сколько резервов. Если у ВСУ еще есть треть бригад в резерве, то возможен такой рывок. Но это будет только один рывок, потому что, к сожалению, часть резервов уже истощена в летних боях», — прогнозирует Жирохов.

Почему так важен Токмак?

Автор фото, ВВС

Токмак — один из крупнейших городов Запорожской области, остающихся под контролем россиян. Мелитополь (около 150 тысяч жителей до войны) и Бердянск (110 тысяч жителей) также оккупированы российскими войсками, но они дальше от линии фронта, и говорить об их освобождении в ближайшее время не приходится.

Но Токмак важен еще и тем, что является перевалочным пунктом для российских войск и крупным транспортным узлом. Его освобождение открывает путь на Мелитополь.

Через этот город проходит также автомагистраль из оккупированного Крыма в российский Ростов-на-Дону. Поскольку Керченский мост — альтернативный путь россиян — украинцы периодически обстреливают, эта магистраль приобретает стратегическое значение для обеих сторон конфликта.

Если ВСУ удастся освободить Токмак, то это будет несомненный успех наступления этого года, говорит Жирохов.

«Токмак — это узловая станция, это очень важный стратегический пункт», — отмечает он.

Что же касается планов полностью перерезать сухопутный коридор от Донбасса до азовского побережья, то пока это для Украины крайне тяжелая задача, считает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«Поэтому решено сузить (этот коридор — Ред.). Это позволит выполнять намеченные задачи, такие как, например, систематические удары по Керченскому мосту и взятие под эффективный огневой контроль автотрассы из Крыма вдоль побережья (трасса Джанкой — Ростов)», — сказал эксперт в эфире украинского «5 канала».

Машовец также считает, что Россия не ожидала возобновления после определенной паузы наступательных действий украинцев на Токмакском направлении 23–24 сентября. По его данным, бойцам ВСУ удалось оттеснить противника с северных окраин Новопрокоповки и западных окраин Вербового.

«Это стало неожиданностью для противника, потому что он надеялся, что действовавшая там оперативно-тактическая группировка ВСУ выдохлась».

Положение дел на поле боя показывает, что это не так, и украинская армия продолжает наступление на Токмак.

Российская же армия, как указывают американские аналитики из «Институт изучения войны» (ISW), передислоцировала в этот район дополнительные силы.

Автор фото, ВВС