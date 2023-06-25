Выборы в Греции: консерваторы получают абсолютное большинство согласно экзит-полам
В Греции закончилось голосование на вторых за пять недель парламентских выборах. Согласно экзитполам, консервативная партия «Новая демократия» одерживает убедительную победу.
Опросы прогнозируют, что партия Кириакоса Мицотакиса наберет 40-44% голосов, а его главный соперник, коалиция левых радикалов СИРИЗА, потерпит сокрушительное поражение, набрав 16-19% голосов, что даже хуже, чем на предыдущих выборах, где ей удалось получить 20%.
Если прогноз оправдается, то «Новая демократия» получит достаточно мест в парламенте, чтобы сформировать правительство на второй четырехлетний срок.
В ее пользу сработал новый закон о выборах, согласно которому победившая партия получает дополнительные места в зависимости от результатов голосования.
Любая партия, набравшая набольшее число голосов сразу же получает 20 дополнительных мест, а в том случае, если она показывает результат в 40%, то бонусные места вырастают до 50.
На предыдущих выборах, состоявшихся в конце мая, проведенных по системе пропорционального представительства, Мицотакису до большинства не хватило всего пяти мест, несмотря на то, что в целом его партия набрала 41%.
Основное внимание избирателей было сосредоточено на внутренних экономических проблемах страны, однако и проблемы миграции также вышли на первый план.
Всего неделю назад у западного побережья Греции затонула лодка с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли или пропали без вести сотни человек.
Эта трагедия поставила под сомнение жесткую миграционную политику, проводимую прежним правительством Мицотакиса, но на настроение избирателей это не повлияло.
Недавно созданная крайне правая партия «Спартанцы» добилась успеха и, судя по всему, сумела преодолеть трехпроцентный барьер, чтобы пройти в парламент.