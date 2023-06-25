Выборы в Греции: консерваторы получают абсолютное большинство согласно экзит-полам

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Партия Кириакоса Мицотакиса набрала примерно такое же количество голосов, что и на первых выборах, но, благодаря новым избирательным правилам, получила абсолютное большинство мест

17 минут назад

В Греции закончилось голосование на вторых за пять недель парламентских выборах. Согласно экзитполам, консервативная партия «Новая демократия» одерживает убедительную победу.

Опросы прогнозируют, что партия Кириакоса Мицотакиса наберет 40-44% голосов, а его главный соперник, коалиция левых радикалов СИРИЗА, потерпит сокрушительное поражение, набрав 16-19% голосов, что даже хуже, чем на предыдущих выборах, где ей удалось получить 20%.

Если прогноз оправдается, то «Новая демократия» получит достаточно мест в парламенте, чтобы сформировать правительство на второй четырехлетний срок.

В ее пользу сработал новый закон о выборах, согласно которому победившая партия получает дополнительные места в зависимости от результатов голосования.

Любая партия, набравшая набольшее число голосов сразу же получает 20 дополнительных мест, а в том случае, если она показывает результат в 40%, то бонусные места вырастают до 50.

На предыдущих выборах, состоявшихся в конце мая, проведенных по системе пропорционального представительства, Мицотакису до большинства не хватило всего пяти мест, несмотря на то, что в целом его партия набрала 41%.

Основное внимание избирателей было сосредоточено на внутренних экономических проблемах страны, однако и проблемы миграции также вышли на первый план.

Всего неделю назад у западного побережья Греции затонула лодка с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли или пропали без вести сотни человек.

Эта трагедия поставила под сомнение жесткую миграционную политику, проводимую прежним правительством Мицотакиса, но на настроение избирателей это не повлияло.