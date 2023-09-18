Иран и США договорились об обмене заключенными. Республиканцы считают, что за американцев заплатили выкуп

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дочь Морада Тахбаза, одного из тех, кто должен вернуться в США из иракской тюрьмы, устраивала акции протеста, борясь за освобождение отца

час назад

Пять американских граждан, заключенных в тюрьму в Иране, вылетели из Тегерана после заключения сделки при посредничестве Катара.

Катарский самолет вылетел с пятью заключенными и двумя их родственниками в сопровождении катарского посла, сообщил Би-би-си официальный представитель Дохи.

Сделка, о которой впервые стало известно 10 августа, устранит серьезный раздражитель в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, хотя в этих отношениях по-прежнему остается немало серьезных разногласий — от ядерных амбиций Ирана и его влияния в регионе до санкций США и американского военного присутствия в Персидском заливе.

В иранском МИД утром в понедельник заявили, что обмен состоится, как только Тегеран получит доступ к средствам на сумму в 6 млрд долларов, полученным ранее от продажи нефти и затем замороженным на счетах в Южной Корее.

«Мы надеемся, что сегодня получим полный доступ к иранским активам, — заявил на пресс-конференции в Тегеране официальный представитель МИД Ирана Насер Канани. — В тот же день произойдет обмен заключенными, и пять иранских граждан, находящихся в американских тюрьмах, будут освобождены».

Согласно условиям сделки, пять американцев с двойным гражданством должны покинуть Тегеран и направиться в столицу Катара Доху, а оттуда вылететь в США.

Пятеро американцев — все они считаются гражданами Ирана, поскольку Тегеран не приемлет двойного гражданства — были отпущены под домашний арест после заключения сделки.

Взамен США освободят пятерых иранцев, задержанных в стране. Представитель МИД Ирана сообщил, что двое из них вернутся в Иран, а двое останутся в США по их просьбе. Один задержанный присоединится к своей семье в третьей стране, добавил он.

Подпись к фото, В международном аэропорту Дохи представители международных СМИ ожидают подтверждения того, что самолет с американскими заключенными вылетел из Тегерана

Иранцы были задержаны в США по обвинениям в нарушении санкций, связям с иранскими силами безопасности и работе на иранское правительство.

Катар подтвердил, что размороженные иранские средства в размере 6 млрд долларов были переведены на банковские счета в Дохе, сообщил в понедельник агентству Reuters источник, попросивший об анонимности.

По его словам, утром в понедельник в Иране уже стоял готовый к вылету катарский самолет, который должен был перевезти в Доху пятерых американских заключенных и двух членов их семей.

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Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило в понедельник, что оно работает со всеми сторонами «для обеспечения плавного хода всех процедур, чтобы разрешить вопрос раз и навсегда».

В качестве первого шага в рамках сделки Вашингтон отменил санкции, чтобы разрешить перевод 6 млрд долларов иранских средств из Южной Кореи в Катар. Эти средства были заблокированы в Южной Корее – одном из крупнейших покупателей иранской нефти – из-за жестких американских санкций.

В соответствии с соглашением Катар будет контролировать расходование Ираном этих средств, чтобы убедиться, что они идут на гуманитарные товары, не подпадающие под санкции, например продукты питания и медикаменты.

«Дипломатия заложников»

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Сделку раскритиковали американские республиканцы и иранские активисты, обвинившие администрацию Джо Байдена в том, что она фактически платит выкуп за заложников. Они считают, что этот обмен только подтолкнет к новым захватам заложников.

Сенатор-республиканец от штата Юта и бывший кандидат в президенты США Митт Ромни назвал сделку «ужасной идеей», которая приведет к «большему числу похищений».

«Вот почему нельзя вести переговоры с террористами, — сказал он изданию The Hill. — Именно поэтому нельзя вести переговоры с похитителями».

Аналогичные заявления прозвучали от нескольких нынешних кандидатов в президенты от Республиканской партии, включая Тима Скотта, Рона Десантиса и Дональда Трампа, которые без каких-либо доказательств утверждали, что Джо Байден получал «откаты» от сделки.

Реакция демократов была более сдержанной.

Выступая на прошлой неделе перед журналистами, председатель сенатского комитета по международным отношениям демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес признал, что сделка вызывает «озабоченность», хотя и не критиковал ее напрямую.

Сенатор Марк Уорнер, председатель сенатского комитета по разведке, в интервью телеканалу CBS в воскресенье заявил, что ему не сообщили о сделке, и выразил надежду, что администрация Байдена предоставит более подробную информацию о «защитных механизмах», которые будут регулировать использование Ираном денежных средств, полученных в рамках сделки.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Американцы содержались в печально известной тегеранской тюрьме Эвин, в которой отбывают сроки многие иранские диссиденты и видные политические заключенные

Вина Наджибулла, старший научный сотрудник Центра Суфана, независимой организации, занимающейся исследованиями и разработкой политики по вопросам глобальной безопасности, в интервью Би-би-си отметила, что этот обмен пленными получил большую огласку, чем предыдущие похожие сделки.

«Это соглашение обсуждается уже очень давно, и это еще один громкий обмен пленными, который становится все более заметной тенденцией в дипломатии заложников, в которой участвуют Иран, Россия и Китай, — сказала она. — Необычным в этом деле является то, что оно обсуждалось публично в течение нескольких месяцев, а переговоры были гораздо более публичными, чем в ряде других случаев. Но, к сожалению, это отражает растущую тенденцию в дипломатии заложников, а также жесткие решения, которые необходимы для возвращения людей домой».

Профессор иранского происхождения Мехран Камрава, преподающий в Джорджтаунском университете в Дохе, заявил Би-би-си, что и США, и Иран будут вполне удовлетворены сделкой.

«Я думаю, что обе стороны от этого только выиграют, — сказал Камрава. — Для Байдена, идущего на выборы, это возвращение американцев домой. Для Ирана — освобождение иранцев, находящихся в тюрьмах в США. Но именно эти шесть миллиардов долларов — большая победа».

Джейсон Бродски из организации «Объединение против ядерного Ирана» и иранской программы Института Ближнего Востока, напротив, считает, США не следовало увязывать выделение средств с соглашением.