Лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова в России внесли в список «иноагентов»

Автор фото, KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

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24 минуты назад

Министерство юстиции России внесло главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова в реестр «иностранных агентов».

Муратов в 2021 году получил Нобелевскую премию мира «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира».

По утверждению Министерства юстиции, журналист участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и «использовал иностранные площадки» для выражения мнений, направленных на формирование негативного отношения к российской политике.

Вместе с Муратовым в список «иноагентов» добавлены Минюстом экономист Константин Сонин, журналист Денис Катаев, комик Руслан Белый, бывший депутат законодательного собрания Петербурга Максим Резник, писатель Олег Радзинский, журналистка «Эха Москвы» Ксения Ларина, политик Майрбек Вачагаев, бывший глава штаба Навального в Воронеже Евгений Карпов и антивоенное этническое движение «Новая Тыва».