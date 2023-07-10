Правительство Нидерландов рухнуло. Премьер Рютте пообещал не идти на пятый срок

Автор фото, AOOC Подпись к фото, Рютте - один из самых засидевшихся во власти европейских лидеров

час назад

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что уйдет из политики сразу после всеобщих выборов, которые должны пройти в стране уже в ноябре.

«Как только после выборов к власти придет новое правительство, заниматься политикой я больше не намерен», — заявил Рютте, добавив, что он уже проинформировал о своем предстоящем уходе лидеров партии и парламента.

В пятницу возглавляемая им коалиция распалась, не найдя компромиссного решения по вопросу предоставления убежища мигрантам.

Баллотироваться на новый, уже пятый по счету премьерский срок Рютте не будет, о чем он в понедельник и сообщил сначала депутатам, а вскоре и журналистам.

Впрочем, сам Рютте объяснил свое решение личными обстоятельствами, которые «не зависят от событий последних нескольких недель».

Ожидается, что палата должна вскоре одобрить оперативно внесенный оппозицией вотум недоверия.

Для отставки премьера достаточно, чтобы к требованиям трех оппозиционных партий присоединилась еще одна из развалившейся коалиции - любая.

Как отставка Рютте скажется на поставках истребителей Украине

Рютте считается одним из наиболее преданных сторонников Украины среди лидеров западных стран. Не в последнюю очередь это связано с тем, что именно в Нидерландах проходил суд по делу о сбитом пассажирском лайнере MH17.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рютте говорил, что Нидерланды изучают вопрос передачи Украине своих истребителей F-16, которые должны быть вскоре сняты с вооружения или выставляются на продажу

Большинство погибших в самолете людей были гражданами Нидерландов, недавно суд этой страны признал виновными в ракетном ударе по самолету нескольких граждан России и Украины. Суд также решил, что власти России помогали военным самопровозглашенной Донецкой народной республики с подготовкой, а также координировали военные действия сепаратистов и поставляли им оружие и продовольствие.

Рютте возглавляет правительство Нидерландов с 2010 года, то есть малайзийский «Боинг» был сбит во время его премьерского срока.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российских войск граждане Нидерландов непрерывно оказывают украинцам помощь, буквально пошагово отчитываясь о ней на сайте правительства.

Кабинет Рютте поставляет Украине тяжелую технику, в том числе танки, а также две установки ПВО Patriot.

Однако главные надежды Киева связаны с возможными поставками из Нидерландов истребителей F-16.

По данным министерства обороны страны, на вооружении нидерландских вооруженных сил стоят 24 таких самолета, и они должны быть выведены из эксплуатации к середине 2024 года. Еще 18 принадлежащих Нидерландам F-16 выставлены на продажу (и 12 из них уже предварительно проданы), пишет агентство Reuters.

Рютте был единственным из лидеров западных стран, прямо подтвердивших, что его страна рассматривает возможность передачи своих F-16. При этом он, однако, говорил, что окончательное решение еще не принято.

Нидерланды также обещали в ближайшее время начать обучение украинских пилотов полетам на F-16.

Премьер на велосипеде

До пятницы Рютте считался политическим долгожителем и даже заработал у журналистов прозвище «тефлоновый» - за способность из любых политических скандалов выходить с незапятнанной репутацией.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Марк Рютте часто ездит на велосипеде

Кабинет Нидерландов он возглавлял на протяжении почти 13 лет, и по продолжительности нахождения на посту он опережает почти всех европейских лидеров.

Трижды его премьерский срок подходил к концу - и трижды возглавить новую правящую коалицию вновь было доверено Марку Рютте.

Последнее правительство страны, под руководством все той же партии «За народную свободу и демократию» (VVD), продержалась у власти полтора года, постепенно расходясь во взглядах на миграцию.

После разразившегося в прошлом году скандала по поводу переполненных центров по приему мигрантов, как старший партнер по коалиции, VVD попыталась ограничить приток беженцев в страну.

Чтобы пресечь эти попытки, все младшие партнеры перешли в оппозицию.

Как и у многих его предшественников, у Рютте репутация скромного человека, который ездит на работу и даже во дворец на своем велосипеде.

Символическим воплощением такого характера стал инцидент в 2018 году, когда по дороге в парламент премьер уронил одноразовый стаканчик с кофе и сам вытер появившуюся лужу - и это попало в объектив камер наблюдения.

Обращаясь к журналистам, Рютте сказал, что по поводу предстоящего ухода из политики он испытывает «смешанные чувства».