«Вагнер» уже недалеко от границы с Польшей, а контроля на границе с Россией больше нет. Главное в Беларуси за неделю

Автор фото, RB Ministry of Defence

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17 минут назад

ЧВК «Вагнер» все увереннее осваивается в Беларуси: наемники уже проводят совместные с белорусскими военнослужащими тренировки, а Евгений Пригожин обещает сделать здесь «вторую армию мира». Власти без объяснений отменили погранконтроль на границе с Россией — как без объяснений и ввели его в мае этого года. За оппозиционные действия теперь преследуют католических священнослужителей. Би-би-си рассказывает о главных событиях в Беларуси за неделю.

Наемники из «Вагнера» тренируют белорусских военных

20 июля министерство обороны Беларуси сообщило, что военнослужащие участвуют в совместных тренировках с наемниками из группы «Вагнер» на полигоне в Брестской области — всего в 30 км от белорусско-польской границы.

Из сообщения минобороны следует, что армия страны хочет перенять опыт наемников «Вагнера», который они получили в Украине. Речь идет о психологической подготовке, пересечении местности в условиях сильного огня, применении беспилотников и умении атаковать БПЛА противника.

Власти Польши заявили, что наблюдают за ситуацией в приграничных областях.

Таким образом, «Вагнер» после мятежа 24 июня все увереннее осваивается на территории Беларуси. Телеграм-канал «Беларускі Гаюн» (его ведущие мониторят передвижение военной техники по территории страны) утверждает, что к вечеру 19 июля в Беларусь со стороны России вошли девять колонн военного и грузового транспорта, они могли перевозить около 2 тыс. человек.

В этот же день, 19 июля, связанные с Евгением Пригожиным телеграм-каналы опубликовали его обращение к наемникам. Создатель группировки сказал, что на российско-украинском фронте происходит «позор, в котором не нужно участвовать» и пообещал создать в Беларуси «вторую армию мира» — еще одна отсылка к тому, что конфликт Пригожина с российским генералитетом далеко не исчерпан.

Из его слов можно сделать вывод, что наемников ждут новые поездки в страны Африки, не исключил он и того, что бойцы еще вернутся в Украину, хотя и не в скором времени.

20 июля стало известно, что наемники «Вагнера» проводили занятия для «территориальной обороны» в Солигорске (в 135 км южнее Минска) — при полном содействии областных чиновников и военных.

КПП на автомобильной границе с Россией больше нет

19 июля издание «Зеркало» сообщило, что на автомобильной границе с Россией с белорусской стороны больше нет пограничного контроля. Он исчез без официальных объяснений.

Автор фото, Zerkalo.io Подпись к фото, КПП на границе с Россией исчезли не менее неожиданно, чем появились

Об установке КПП на автотрассах по пути из Беларуси в Россию стало известно в начале мая 2023 года. Вскоре появились сообщения сначала об очередях, а затем и о личном досмотре граждан, который ничем не отличался от милицейского внутри страны. У людей в телефонах искали подписки на запрещенные телеграм-каналы и оппозиционные высказывания в личных переписках.

Известны несколько случаев, когда в телефонах у проходивших границу находили платежи для оппозиционных организаций за пределами Беларуси. В этом случае граждан отпускали, но под условие: нужно было перечислить такую же сумму, например, детскому дому, а платежный документ отнести в управление КГБ по месту жительства.

Власти сначала вообще не говорили, зачем нужен досмотр на границе с Россией, исчезнувший еще в 2011 году. Затем дали сразу несколько версий происходящего.

По одной из них (версия МИД Беларуси), это был не контроль, а лишь мониторинг ситуации, по второй (это версия КГБ), нужно было выявить лиц, «вынашивающих террористические и экстремистские устремления» по отношению к Беларуси. Согласно третьей (так сказал сенатор Олег Дьяченко), нужно было пресечь нелегальные поставки оружия. Наконец, в Госпогранконтроле говорили, что досмотры появились на время, пока Россия и Беларусь ратифицируют соглашение о едином признании виз граждан третьих стран.

По состоянию на вечер 20 июля объяснений того, почему досмотр исчез, белорусские власти не давали.

На служителей католического собора в Минске заводят уголовные и административные дела

Белорусские силовики ведут атаку на католических священнослужителей. Она началась в мае, когда милиция задержала Владислава Белодеда - семинариста и преподавателя катехизиса в минском архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии. Он получил административный арест за то, что якобы хранил «экстремистские материалы». Арест продлевали еще дважды, а теперь против семинариста возбуждено уголовное дело — за разжигание розни.

Автор фото, Spring-96.org Подпись к фото, Семинарист Владислав Белодед «признался», что служители собора якобы предупреждали митинговавших в 2020 году о появлении милиции

В «покаянном» видео, которое опубликовал неофициальный телеграм-канал главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Беларуси (именно оно еще с 2020 года преследует оппозиционеров), Белодед говорил, что служители собора поддерживали протесты 2020-го года и звонили в колокола, когда сверху видели, что силовики приближаются к митинговавшим гражданам.

На этой неделе силовики провели обыск в соборе; архиепископ Минско-Могилевский Иосиф Станевский решил снять с должности настоятеля собора, ксендза Антония Климантовича.