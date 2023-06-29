На снимках из космоса видны новые объекты на военной базе в Беларуси. Это может быть связано с ЧВК «Вагнер»

Автор фото, Planet Labs

38 минут назад

Би-би-си изучила опубликованные накануне спутниковые снимки, на которых видно, что на военной базе на юге Беларуси только что появились новые сооружения. Некоторые связывают это с возможной передислокацией наемников ЧВК «Вагнер». У экспертов, собеседников Би-би-си, есть на этот счет разные мнения.

На спутниковом снимке от 27 июня, который первым опубликовало «Радио Свобода» (его российская редакция объявлена «иностранным агентом») на заброшенной базе у городка Осиповичи видны палатки или нечто похожее на них.

На снимке этой местности со спутника, сделанном 19 июня, этих объектов еще не было.

Снимок 27 июня — низкого разрешения, поэтому, как отмечает отдел BBC Verify, сложно понять, что именно появилось на базе. Можно лишь различить прямоугольные объекты, которые выглядят так же, как большие палатки на других военных базах в регионе.

По официальной версии Кремля и Александра Лукашенко, после неудавшегося мятежа 24 июня желающим наемникам из ЧВК «Вагнер» будет позволено перебраться в Беларусь. Туда же должен был уехать и основатель ЧВК Евгений Пригожин, но достоверных сведений, где он находится сейчас, нет.

База, на которой обнаружены новые объекты, расположена примерно в 20 км от городка Осиповичи и примерно в 100 км на юго-восток от Минска.

На ней до 2018 года дислоцировалась ракетная бригада белорусской армии.

Украинские военный обозреватель Олег Жданов сказал «Радио Свобода», что считает нереалистичными предположения, будто лагерь для вагнеровцев начали сооружать так быстро, сразу после попытки мятежа.

Эксперт по российской армии из Королевского колледжа Лондона Марина Мирон, наоборот, полагает, что это вполне возможно.