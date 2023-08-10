На Гавайских островах бушуют лесные пожары. 36 человек погибли

Автор фото, Reuters

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10 августа 2023, 00:58 GMT Обновлено 2 часа назад

Лесные пожары охватили остров Мауи – один из крупнейших островов Гавайского архипелага, популярный среди туристов. По последним данным, погибли 36 человек. Вице-губернатор штата назвала пожары беспрецедентными.

Пожары вызваны сильнейшей жарой и засухой, а быстрому распространению огня способствует сильный ветер от урагана «Дора», который бушует над Тихим океаном в сотнях километров к югу от островов.

Автор фото, Reuters

Жаркая погода, вызванная климатическими изменениями на планете в сочетании с другими факторами, установилась этим летом во многих американских штатах, а также в Европе и Азии.

Лесные пожары на Гавайях, как правило, не такие масштабные, как в Калифорнии и других штатах на материковой части США, однако местные жители говорят, что ничего подобного еще не видели.

Автор фото, Reuters

«Я не хочу драматизировать ситуацию, но, по-моему, ничего подобного на Мауи еще не случалось, – сказала AFP руководительница местной школы серфинга. – Необычно, что пожары охватили так много районов, они по всему острову».

Автор фото, Reuters

Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна. Он почти полностью уничтожен огнем, от многих зданий остались лишь руины.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Спутниковый снимок в инфракрасном диапазоне показывает разрушения огнем в историческом городе Лахайна.

Спасаясь от стихии, люди в панике бегут к океану. Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров.

Из-за пожаров тысячи людей остались без электричества и телефонной связи, многим пришлось эвакуироваться. По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением.

Автор фото, COPERNICUS SENTINEL-2/Reuters