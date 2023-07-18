Трамп заявил, что его могут арестовать по делу о штурме Капитолия 6 января

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20 минут назад

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает ареста по делу о событиях 6 января 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий. По словам Трампа, ему также могут быть предъявлены обвинения в связи с попытками оспорить результаты президентских выборов 2020 года, которые он проиграл.

Как сообщил Трамп в своих соцсетях, в воскресенье вечером специальный прокурор Джек Смит проинформировал его о том, что против него ведется федеральное расследование.

Трамп сообщил, что ему предстоит появиться перед расширенной коллегией присяжных, или так называемым большим жюри, что, как он отмечает, «почти всегда означает арест и предъявление обвинений».

Это будет уже третье обвинение Трампа в уголовных преступлениях, включая возбужденное командой Смита дело о халатном обращении с секретными документами.

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В суде Нью-Йорка Трампа также обвиняют в фальсификации бухгалтерской отчетности о выплате порноактрисе Сторми Дэниелс. Обвинение считает, что в 2016 году, перед президентскими выборами, Трамп заплатил ей за молчание.

В связи с этим делом Трамп уже был ненадолго формально заключен под стражу - это произошло в апреле этого года. Это стандартная процедура в подобных случаях - в момент ареста обычно надевают наручники (и зачитывают права), но для экс-президента тогда сделали исключение.

Бывший президент предстанет перед судом по этому обвинению в марте будущего года, в то время как дату суда по делу о халатном обращении с секретными документами по-прежнему оспаривают его адвокаты.

«ФИГУРАНТ»

Трамп написал в своей собственной соцсети Truth Social, что ему было отправлено письмо, в котором сказано, что он — ФИГУРАНТ (именно так, заглавными буквами; в английском оригинале было использовано слово «target», что также можно перевести как «цель» или «мишень») расследования большого жюри в отношении событий 6 января.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В числе прочего специальный прокурор расследует штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января

По словам Трампа, он должен предстать перед присяжными «всего лишь через четыре дня».

Смит был назначен на должность специального прокурора генпрокурором США Мерриком Гарландом вскоре после того, как Трамп прошлой осенью объявил о начале новой президентской кампании.

Команде Смита поручено расследовать, как Трамп уже после президентского срока обращался с остававшимися в его распоряжении секретными документами.

В ее задачу входит также координация масштабного расследования обстоятельств штурма Капитолия сторонниками Трампа и попыток экс-президента и его помощников оспорить результаты выборов 2020 года.

В ходе расследования событий 6 января коллеги Смита опросили десятки чиновников администрации Трампа и его советников, включая бывшего вице-президента Майка Пенса и адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

Показания также дали американские чиновники, которые утверждали, что Трамп оказывал на них давление с целью аннулировать результаты президентских выборов.