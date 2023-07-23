Воскресный обстрел Одессы российскими ракетами: разрушен Спасо-Преображенский собор УПЦ. Что известно

Автор фото, Reuters

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час назад

Минувшей ночью российские войска снова обстреляли Одессу. В результате погиб один человек, еще 22 ранено, среди них четверо детей. Повреждены жилые дома и памятники архитектуры в центре города.

Сильно пострадал главный православный храм Одессы - кафедральный Свято-Преображенский собор Украинской православной церкви (УПЦ).

На минувшей неделе российские войска почти каждую ночь наносили массированные ракетные удары по Одессе и портовой инфраструктуре региона.

Ночью мэр Одессы Геннадий Труханов посетил места разрушений, а также побывал на разборе завалов Спасо-Преображенского кафедрального собора.

«Кроме значительных повреждений здания, пострадали и православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божьей Матери, которая является покровительницей Одессы», - говорится в заявлении властей.

Автор фото, Reuters

«Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как и всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ, - написал в Телеграме президент Украины Владимир Зеленский. - Всем, кто пострадал от этой очередной террористической атаки, оказывается помощь. Я благодарен всем, кто помогает людям, и всем, кто мыслями и эмоциями - с Одессой. Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого надо победить российское зло».

Автор фото, УПЦ

На кадрах, которые распространяют украинские СМИ, видно, как священнослужитель ходит по разрушенному храму и рассказывает, что «собора больше нет».

На видео и фото видно, что в соборе обрушена крыша, заметны значительные разрушения главного православного храма Одессы, включая его алтарную часть.

«В результате ракетного обстрела российскими войсками поврежден Одесский Преображенский кафедральный собор. Российская ракета попала прямо в центральный алтарь, в результате чего частично разрушено здание собора, перекрытия трех нижних этажей, значительно повреждена внутренняя отделка и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора», - говорится в первом заявлении УПЦ в связи с произошедшим.

В храме возник пожар, который впоследствии потушили, ранен охранник собора.

Автор фото, УПЦ

«Одесская епархия в очередной раз осуждает российскую агрессию против Украины, это террористический акт против главной святыни и духовного сердца города Одессы - Спасо-Преображенского кафедрального собора, вокруг которого проживают мирные люди, и сам собор никак не связан с военными объектами», - заявили в УПЦ.

Российское минобороны, комментируя ночной ракетный обстрел Одесской области, заявило, что удары наносились высокоточным оружием «по объектам, на которых готовились теракты против России», а также по местам скопления «иностранных наемников».

«Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности», - цитирует Интерфакс заявление минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что планируют удары «на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия».

Причиной разрушения собора российское минобороны назвало работу украинской ПВО.

Собор, принадлежащий Украинской православной церкви (является автономной единицей в составе Московского патриархата, однако с февраля 2022 года старается дистанцироваться от него), расположен в историческом центре Одессы и находится под защитой ЮНЕСКО.

Его возвели в XVIII веке, но разрушили при советской власти.

Уже после распада СССР в 2000-х годах собор отстроили заново, а освящал его в 2010 году лично предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл.

Автор фото, УПЦ Подпись к фото, Так собор выглядел до разрушения

Собор считается главным храмом Одесской епархии УПЦ, которую возглавляет митрополит Агафангел - в прошлом один из самых лояльных Москве епископов Украинской православной церкви.

Русская православная церковь до сих пор считает УПЦ своей частью, о чем в Москве 19 июля заявил патриарх Кирилл.

УПЦ еще в мае 2022 года провозгласила курс на отсоединение от РПЦ и прекратила поминовение Кирилла на богослужениях из-за поддержки Русской церковью войны Владимира Путина против Украины.

Другие последствия ночного обстрела

В Национальной полиции Украины сообщили, что кроме Преображенского собора в Одессе повреждениям и разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры, многоэтажные и частные жилые дома, автомобили граждан.

По сообщениям украинских военных, во время ракетной атаки Россия применила 19 ракет различных типов - 5 крылатых ракет "Оникс" с берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму, крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 с самолетов Ту-22МЗ в акватории Черного моря, 4 крылатые ракеты морского базирования «Калибр» (предположительно с подводной лодки (в Черном море), 5 крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К» и 2 баллистические ракеты «Искандер-М», выпущенные из Крыма.

Украинские средства ПВО уничтожили девять ракет, сообщили в Оперативном командовании "Юг" Вооруженных сил Украины.

Городские власти сообщают, что разрушениям подверглась портовая инфраструктура и по меньшей мере шесть жилых домов, включая многоэтажные. В центре Одессы в охранной зоне ЮНЕСКО разрушены два памятника архитектуры.

Городской совет города сообщил, что разрушения есть на бульваре Жванецкого, также поврежден Дом ученых и находящиеся рядом здания.