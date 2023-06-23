«Какой-то тип на поляне». Зачем российский дипломат в Австралии поселился в строительном вагончике

Автор фото, EPA Подпись к фото, Вагончик на площадке, где должно было появиться российское посольство в Канберре

час назад

Австралия и Россия продолжают спорить о строительстве нового здания российского посольства в Канберре. Недавно австралийские власти запретили строить российское дипломатическое представительство рядом со зданием парламента страны, но Москва это решение выполнять отказывается: в вагончике на стройплощадке продолжает находиться один из сотрудников посольства.

В пятницу премьер-министр Австралии Энтони Албаниз снова заявил журналистам, что решение о запрете строительства посольства было связано с риском шпионажа, и теперь эта угроза устранена.

«Австралия будет отстаивать наши ценности и защищать нашу национальную безопасность», — сказал Албаниз.

Присутствие российского дипломата на стройплощадке, несмотря на расторжение договора об аренде, Албаниз прокомментировал так: «Какой-то тип, прозябающий на поляне в Канберре, не представляет угрозы нашей национальной безопасности. Безопасность объекта обеспечена, и мы в своей позиции уверены».

Неизвестный российский дипломат уже несколько дней живет в вагончике, следовало из сообщений австралийской прессы. По ее наблюдениям, этот дипломат выходил покурить и заказывал доставку еды.

За местом наблюдает австралийская полиция, которая не может предпринять никаких мер против него из-за дипломатического статуса.

В российском посольстве подтвердили, что сотрудники дипмиссии находятся на территории участка, где «обеспечивают сохранность здания консульского отдела, уже построенного и практически готового к эксплуатации, а также стройматериалов».

Дело решит суд

«Сотрудники остаются в техническом строительном вагончике, стоящем на участке с момента начала строительства, —цитирует заявление посольства ТАСС. — Информация о том, что полиция Австралии пыталась каким-то образом их оттуда выдворить, просто не соответствует действительности, как и сведения о захвате участка».

Подпись к фото, Власти решили, что строить российское посольство рядом со зданием парламента Австралии (на фото) небезопасно

Посольство напомнило, что решение о расторжении договора аренды участка оспорено в суде второй инстанции, «иск будет рассматриваться уже в понедельник».

В июне правительство Австралии приняло решение запретить России открывать новое здание посольства менее чем в километре от здания парламента в Канберре, заявив, что такое расположение дипмиссии представляет неприемлемую угрозу нацбезопасности.

Это давний спор, и правительство вмешалось в него после того, как суд на прошлой неделе признал недействительным постановление столичных властей о расторжении договора аренды.

Россия получила землю в аренду на 99 лет еще в 2008 году, но не смогла реализовать планы по строительстве на участке, заявили городские власти, постановив вернуть его.