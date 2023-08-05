В Саудовской Аравии начались переговоры о мирном урегулировании войны в Украине. Россию на них не пригласили.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман принимает переговоры

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12 минут назад

В Саудовской Аравии начались двухдневные переговоры о мирном урегулировании в Украине. Россию на встречу в Джидде не пригласили, поскольку там обсуждается план окончания войны, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

В переговорах принимают участие представители Украины, стран Запада, а также делегации развивающихся стран.

Всего на встрече будут присутствовать дипломаты из порядка 40 стран, в том числе США, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Египта, Мексики, Чили и Замбии.

Москва считает неприемлемыми условия, которые обсуждают участники встречи в Джидде.

Она служит продолжением переговорного процесса, начатого в конце июня в Копенгагене. Тогда на встрече в столице Дании представители Украины, стран G7 и стран «глобального Юга» обсуждали «дальнейшую имплементацию украинской формулы мира», предложенную Зеленским.

Эта Формула среди прочего предусматривает передачу Украине территорий в границах 1991 года и выплату Россией репараций.

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак накануне встречи в Джидде заявил, что ждет непростых переговоров. По данным прессы, Украина пытается убедить развивающиеся страны в необходимости поддержать мирный план Зеленского.

Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил надежду на то, что переговоры в Джидде приведут к договоренностям о проведении саммита на уровне мировых лидеров, в ходе которого будет обсуждаться мирный план Украины.

На переговорах в Джидде также присутствует Китай — туда приехал специальный представитель китайского правительства по вопросам Евразии Ли Хуэй.

«У нас много разногласий и у нас разные позиции по многим вопросам, но важно, что у нас общие принципы», — заявил Ли Хуэй перед переговорами. На встрече в Копенгагене представителя КНР не было.