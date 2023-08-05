В Саудовской Аравии начались переговоры о мирном урегулировании войны в Украине. Россию на них не пригласили.
В Саудовской Аравии начались двухдневные переговоры о мирном урегулировании в Украине. Россию на встречу в Джидде не пригласили, поскольку там обсуждается план окончания войны, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.
В переговорах принимают участие представители Украины, стран Запада, а также делегации развивающихся стран.
Всего на встрече будут присутствовать дипломаты из порядка 40 стран, в том числе США, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Египта, Мексики, Чили и Замбии.
Москва считает неприемлемыми условия, которые обсуждают участники встречи в Джидде.
Она служит продолжением переговорного процесса, начатого в конце июня в Копенгагене. Тогда на встрече в столице Дании представители Украины, стран G7 и стран «глобального Юга» обсуждали «дальнейшую имплементацию украинской формулы мира», предложенную Зеленским.
Эта Формула среди прочего предусматривает передачу Украине территорий в границах 1991 года и выплату Россией репараций.
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак накануне встречи в Джидде заявил, что ждет непростых переговоров. По данным прессы, Украина пытается убедить развивающиеся страны в необходимости поддержать мирный план Зеленского.
Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил надежду на то, что переговоры в Джидде приведут к договоренностям о проведении саммита на уровне мировых лидеров, в ходе которого будет обсуждаться мирный план Украины.
На переговорах в Джидде также присутствует Китай — туда приехал специальный представитель китайского правительства по вопросам Евразии Ли Хуэй.
«У нас много разногласий и у нас разные позиции по многим вопросам, но важно, что у нас общие принципы», — заявил Ли Хуэй перед переговорами. На встрече в Копенгагене представителя КНР не было.
Ранее американское издание WSJ со ссылкой на западных дипломатов писало, что Саудовская Аравия была выбрана как место проведения саммита, поскольку западные страны надеялись на присутствие представителя Китая. Пекин поддерживает тесные отношения как с Россией, так и с Саудовской Аравией.