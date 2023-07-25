Worldcoin за взгляд в «Сферу». Зачем основатель чат-бота ChatGPT начал массово сканировать зрачки людей

Автор фото, Worldcoin Подпись к фото, Этот серебристый шар способен отличать человека от робота

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9 минут назад

Основатель компании Open AI и автор популярного чат-бота ChatGPT Сэм Альтман запустил новую криптовалюту под названием Worldcoin. В рамках своего проекта бизнесмен применяет весьма необычную технологию: желающие могут отсканировать свои зрачки при помощи специального прибора под названием Orb («сфера» или «шар» — англ.) и получить за это 25 токенов Worldcoin (их стоимость сейчас составляет около 2 долларов США).

Тестирование серебристых шарообразных сканеров началось еще два года назад, и с тех пор, как заявляет Worldcoin, в базе данных пользователей новой криптовалюты оказалось уже более 2 млн человек в 33 странах мира.

Больше всего людей согласились отсканировать свои зрачки в Европе, Индии и южной Африке. Хотя компания основана в США, в этой стране «Сферы» не работают из-за серьезных ограничений, введенных в отношении криптовалют.

С понедельника токенами Worldcoin можно торговать, поэтому популярность этой валюты должна еще больше возрасти.

В день запуска в очереди к серебристым «Шарам» на специально созданных точках по всему миру в очереди выстроились тысячи людей. Компания, реализующая проект, планирует организовать по всему миру 1,5 тыс. площадок для сканирования.

Альтман, создавший, возможно, самого известного «говорящего робота» в мире, говорит, что сканирование зрачков необходимо ему для разработки технологии, которая позволит отличить настоящих людей от искусственного интеллекта.

Он также утверждает, что новая криптовалюта сможет содействовать появлению в мире универсального базового дохода (когда каждый член общества независимо от профессии или работы получает определенную сумму) — однако как именно это будет работать, пока не объясняет.

«Worldcoin способен резко увеличить экономические возможности и смоделировать надежное решение для различения между человеком и ИИ при сохранении защиты личной информации», — пишет Альтман о своем новом проекте.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Cэм Альтман верит, что его проект поможет людям отличать настоящего человека от робота

Корреспонденты Би-би-си посетили точку в Лондоне, где можно отсканировать зрачки и получить токены Worldcoin. Присоединившись к немалому числу людей, которые выстроились в очередь к «Сфере», они испытали процедуру на себе.

Сначала устройство сканирует лицо человека и его зрачки, чтобы подтвердить, что перед ним не робот, а реальный человек. Для этого требуется примерно в течение 10 секунд смотреть в объектив «Сферы», после чего раздается звуковой сигнал, подтверждающий, что все сработало.

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Примечательно, что раньше серебряный шар мог «разговаривать» с клиентами, но от этого было решено отказаться, потому что пользователям становилось от общения со «Сферой» не по себе.

Подпись к фото, Корреспондент Би-би-си Джо Тайди смотрит в «Сферу»

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Затем отсканированным зрачкам присваивается уникальный номер, который компьютер сверяет с гигантской базой данных, чтобы убедиться, что тот или иной человек проходит процедуру в первый раз. Если все проверки завершаются успешно, «Сфера» подает еще один сигнал — и пользователя включают в число отсканированных (на момент публикации таких было 2,6 млн).

Так же, как другие пользователи, корреспондент Би-би-си получил 25 токенов (которые он вскоре продаст, а деньги направит на благотворительность).

За время, пока на площадке находились корреспонденты Би-би-си, процедуру сканирования прошли 13 человек — все они были мужчинами в возрасте от 20 до 40 лет.

«Я пришел, когда прочел твит Сэма Альтмана о запуске, — говорит 37-летний Мозес Серумага. — Я узнал, что можно за это что-то получить- и подумал: „а почему бы и нет?“ Может быть, это умрет, как другие криптовалюты, но может и станет чем-то большим и поднимется в цене. Такого шанса я упускать не хотел».

Подпись к фото, Мозес Серумага - один из тех, кто прошел процедуру сканирования

23-летний Том тоже согласился отсканировать свои зрачки, но сделал это не ради денег — и он не верит, что цена токенов резко вырастет. «Я не думаю, что такое количество денег — это достаточный стимул, если вы не живете в менее развитой стране. И я, честно говоря, не думаю, что есть большая вероятность резкого роста стоимости [Worldcoin]».

Кампанию по сканированию зрачков критиковали в прессе, поскольку этим занимаются люди, получающие комиссию за каждого клиента, и они всеми силами пытаются привлекать новых участников проекта, особенно в странах с низким уровнем дохода.

Эксперты в области защиты частной информации также выражали опасения, что личные данные людей, полученные в результате сканирования зрачков, могут оказаться в руках с нечистыми намерениями (хотя компания Worldcoin настаивает, что сведения о конкретных людях она не сохраняет).

Один из создателей популярной криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин приветствовал появление проекта, но в то же время не забыл о его потенциальной опасности.

«В целом, несмотря на некоторый „оттенок дистопии“, с которым смотришь в „Сферу“ и позволяешь ей заглянуть глубоко в твои зрачки, кажется, что специально созданное устройство вполне способно защитить право на частную информацию», — написал Бутерин.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Виталик Бутерин сдержанно приветствовал проект

При этом он предупредил, что Worldcoin, обладающая уникальной технологией для различения между людьми и роботами, может сконцентрировать в своих руках слишком большое влияние.

Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси, также работающий с криптовалютами, отнесся к проекту скептически. Описывая заявленные цели проекта как «милые», он заключил: «Либо посетите „Сферу“ сами, либо „Сфера“ посетит вас…»

Альтман против критики не возражает и говорит, что ненависть дает его сотрудникам энергию.