Выборы в Испании: консервативная Народная партия готовится праздновать победу
В Испании после подсчета 85% голосов правоцентристская Народная партия (НП) вырвалась вперед, заручившись 135 местами из 350 в нижней палате парламента.
Главную конкуренцию консерваторам на досрочных всеобщих выборах этого года составляла правящая Испанская социалистическая рабочая партия (ИРСП), получившая на данный момент 123 места.
На третьем месте крайне-правая партия Vox, которой прочили не более 28 мест, однако ей досталось уже 33 места. На четвертом месте, как и ожидалось, альянс левых партий левая партия Sumar, у которого 31 место.
Согласно результатам опроса, проведенного компанией Sigma Dos, НП не сможет получить парламентское большинство, поэтому ей придется формировать коалиционное правительство с ультраправыми.
Vox показала не такие хорошие результаты, как в 2019 году, потеряв 19 мест, однако ситуация еще может измениться.
Между тем, в штаб-квартиру Народной партии прибыл председатель партии Альберто Нуньес Фейхоо, и там уже празднуют «великий день выборов».
Как заявила в интервью испанскому телевидению генеральный секретарь НП Кука Гамарра, они вновь готовы стать главной политической силой страны.
Что касается сторонников НП, то некоторые испытали разочарование. «Это не то, чего мы ожидали, — признался в интервью Би-би-си Адриан Падро. — Результаты пока что ниже чем то, на что мы надеялись».
«Мы идем почти на равных, а я надеялась, что после местных выборов в мае мы будем заметно опережать социалистов, — заявила Патриция Хуарес. — Хочется верить, что результаты еще изменятся, потому что мы устали от нынешнего правительства».