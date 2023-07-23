Выборы в Испании: консервативная Народная партия готовится праздновать победу

Автор фото, Reuters

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23 июля 2023, 20:33 GMT Обновлено 14 минут назад

В Испании после подсчета 85% голосов правоцентристская Народная партия (НП) вырвалась вперед, заручившись 135 местами из 350 в нижней палате парламента.

Главную конкуренцию консерваторам на досрочных всеобщих выборах этого года составляла правящая Испанская социалистическая рабочая партия (ИРСП), получившая на данный момент 123 места.

На третьем месте крайне-правая партия Vox, которой прочили не более 28 мест, однако ей досталось уже 33 места. На четвертом месте, как и ожидалось, альянс левых партий левая партия Sumar, у которого 31 место.

Согласно результатам опроса, проведенного компанией Sigma Dos, НП не сможет получить парламентское большинство, поэтому ей придется формировать коалиционное правительство с ультраправыми.

Vox показала не такие хорошие результаты, как в 2019 году, потеряв 19 мест, однако ситуация еще может измениться.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кука Гамарра заявила, что народная партия вновь готова стать главной политической силой страны

Между тем, в штаб-квартиру Народной партии прибыл председатель партии Альберто Нуньес Фейхоо, и там уже празднуют «великий день выборов».

Как заявила в интервью испанскому телевидению генеральный секретарь НП Кука Гамарра, они вновь готовы стать главной политической силой страны.

Что касается сторонников НП, то некоторые испытали разочарование. «Это не то, чего мы ожидали, — признался в интервью Би-би-си Адриан Падро. — Результаты пока что ниже чем то, на что мы надеялись».