Новое уголовное дело Трампа: почему настолько серьезных обвинений против него еще не было

Автор фото, Getty Images

Автор, Сара Смит

Должность, Корреспондент Би-би-си

43 минуты назад

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Нападение на Капитолий 6 января 2021 года «подпитывалось ложью», заявил специальный прокурор Джек Смит на своей короткой пресс-конференции. Он говорил о лжи, которая исходила от Дональда Трампа.

В 45-страничном обвинительном заключении тема нечестности бывшего президента упоминается не раз. В нем сказано о «многочисленных лживых утверждениях о мошенничестве во время выборов», которые «не соответствовали действительности — и обвиняемый знал, что они не соответствовали действительности».

Очевидно, что когда дело дойдет до суда, именно этот вопрос будет ключевым. Пока неясно, закончится ли все обвинительным приговором: некоторые юристы считают, что аргументы прокуроров не самые убедительные.

Однако мне кажется, что эти обвинения — для Дональда Трампа — самые серьезные и, потенциально, могут иметь для него самые тяжелые последствия. В немалой степени — потому, что они относятся ко времени, когда он все еще был президентом США.

В деле, которое в марте было возбуждено против Трампа в Нью-Йорке, речь идет об обвинениях в том, что он нелегально заплатил за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс, — и это было еще до его прихода в Белый дом. Федеральное дело, которое касается хранения секретных документов в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, охватывает события уже после его президентского срока.

Но выдвинутые только что обвинения в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года относятся именно ко времени, когда Дональд Трамп все еще жил в Белом доме. Утверждается, что он постоянно врал американскому народу, когда был его президентом.

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В обвинительном заключении также перечисляются такие последствия действий Трампа, которых не было в случае других уголовных дел. Насилие, охватившее Капитолий в январе 2021 года, видели все — и хотя спецпрокурор Смит прямо не обвинил Трампа в подстрекательстве толпы, он не скрывал, что видит связь между его высказываниями и действиями погромщиков.

Некоторые американские эксперты называют еще одну причину, по которой эти обвинения — самое серьезное, с чем приходилось сталкиваться Трампу. Они считают, что поведение тогдашнего президента представляло угрозу самим идеям, лежащим в основе американского государства.

Ни один президент в истории США, «отправленный в отставку избирателями, не обвинялся в попытке остаться у власти при помощи тщательно разработанной кампании по запугиванию и лжи, что в результате привело к вспышке насилия в холле Конгресса», — пишет политический аналитик Питер Бейкер в газете New York Times.

«Плата за молчание и секретные документы — вещи, безусловно, серьезные, но это третье уголовное дело за четыре месяца касается ключевого вопроса, который определит будущее американской демократии», — продолжает он.

В своем обвинительном заключении спецпрокурор Смит делает похожее замечание: что Трамп создал «атмосферу глубокого общественного недоверия и злости и подорвал доверие народа к организации выборов».

Что скажут избиратели?

Но будет ли все это иметь значение для избирателей?

По всей Америке я встречала множество сторонников Трампа, которые совершенно искренне верят, что экс-президент на самом деле получил больше голосов, чем Байден, и его мошеннически лишили права на Белый дом.

Именно это — один из догматов, основополагающих принципов, которые цементируют ряды сторонников Трампа.

Но как отреагируют все эти люди, если им предъявят убедительные свидетельства того, что Дональд Трамп на самом деле знал об отсутствии доказательств мошенничества на выборах? Что самые близкие коллеги постоянно говорили ему, что он проиграл? Окажется ли их вера достаточно прочной, чтобы не треснуть под весом доказательств, которые во время суда предъявят прокуроры?

Джек Смит намерен добиваться проведения суда как можно скорее. Это значит, что процесс может состояться как раз во время следующих президентских выборов. А у Трампа сейчас больше всего шансов получить номинацию от Республиканской партии на выдвижение в Белый дом.

Так что американские избиратели (и не только составляющие электоральную базу Трампа, но и все остальные — умеренные республиканцы, беспартийные и, что важнее всего, — неопределившиеся) — услышат подробные обвинения в «нечестности, мошенничестве и обмане» как раз в момент, когда их будут говаривать снова отправить Трампа в Белый дом.

Описывать события с участием Трампа как «беспрецедентные» давно уже стало журналистским штампом.