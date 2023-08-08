ЧВК «Вагнер» пытается воспользоваться нестабильностью в Нигере, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен

Подпись к фото, Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены появлением ЧВК «Вагнер» в некоторых районах Сахельского региона

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44 минуты назад

Российская ЧВК «Вагнер» пытается воспользоваться нестабильностью в Нигере, заявил в интервью Би-би-си госсекретарь США Энтони Блинкен.

После свержения президента Мохамеда Базума в конце июля страной управляет военная хунта.

Ранее высказывались предположения, что лидеры переворота обратились за помощью к российскому ЧВК, бойцы которого уже находятся в соседнем Мали.

Блинкен не считает, что Россия или ЧВК «Вагнер» спровоцировали переворот в Нигере. Однако США обеспокоены тем, что эта компания «может проявить себя» в некоторых районах Сахельского региона.

«Я думаю, то, что произошло и продолжает происходить в Нигере, не было спровоцировано Россией или „Вагнером“, но… они попытались воспользоваться этим, — сказал Блинкен в интервью Би-би-си. — Везде, где побывала эта ЧВК, за ней последовали смерть, разрушения и эксплуатация. Уровень безопасности понизился, а не повысился».

Госсекретарь США добавил, что с приходом ЧВК «повторяется то, что происходило в других странах, где они приносили с собой только плохое».

Считается, что в Центральноафриканской Республике и Мали находятся несколько тысяч бойцов ЧВК «Вагнер». Российская компания защищает здесь свои деловые интересы, а также способствует укреплению дипломатических и экономических связей этих государств с Россией.

Бойцы «Вагнера» обвиняются в широкомасштабных нарушениях прав человека в ряде африканских стран.

По некоторым предположениям, военные Нигера обратились к ЧВК за помощью, поскольку стране угрожает военное вмешательство соседних стран.

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Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) на прошлой неделе выдвинуло ультиматум руководителям мятежа, пригрозив применить силу, если свергнутый президент Мохамед Базум не будет восстановлен в должности до вечера воскресенья.

Военные этот ультиматум проигнорировали, но закрыли воздушное пространство страны, опасаясь интервенции соседей. Теперь на заседании в четверг участникам блока предстоит решить, что делать дальше.

В понедельник заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд провела, по ее словам, «трудные и откровенные» переговоры с лидерами переворота. По словам Нуланд, они понимают все риски сотрудничества с наемниками.

Президент Базум, в настоящее время находящийся под арестом, также высказывал опасения по поводу усиления влияния ЧВК «Вагнер» в Африке.

«Весь регион Центрального Сахеля может попасть под российское влияние через „Группу Вагнер“, чьи жестокие террористические методы были наглядно продемонстрированы в Украине», — написал Базум в статье для Washington Post, опубликованной на прошлой неделе.

Пока непонятно, находятся ли в Нигере бойцы ЧВК «Вагнер», однако близкий к компании телеграм-канал Grey Zone в понедельник сообщил, что около полутора тысяч бойцов недавно направились в Африку, хотя и не уточнил, куда именно.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал хунту «позвонить нам» в голосовом сообщении, появившемся в телеграме во вторник. «Мы всегда на стороне добра, на стороне справедливости, на стороне тех, кто борется за свой суверенитет и за права своего народа», - сказал он.

Нигер - крупный производитель урана. Страна лежит на основном маршруте миграции в Северную Африку и Средиземноморье.

Это государство также долгое время было французской колонией, и переворот вызвал волну антифранцузских и пророссийских настроений, аналогичную той, что пережили соседние Мали и Буркина-Фасо. После произошедших там переворотов они начали укреплять связи с Москвой.

Обе страны, исключенные из ЭКОВАС, направили в столицу Нигера Ниамей делегацию, чтобы заверить лидеров переворота в том, что в случае необходимости они встанут на их защиту от других западноафриканских государств и их западных союзников.

«Я хотел бы напомнить вам, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер уже более 10 лет имеют дело с негативными… последствиями опасной авантюры НАТО в Ливии, — заявил в ходе визита официальный представитель правительства Мали Абдулайе Майга. — Одно можно сказать с уверенностью: президент Мали Гоита и президент Буркина-Фасо Траоре четко сказали „нет, нет и нет“. Мы не приемлем военного вмешательства в дела Нигера».