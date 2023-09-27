Пожар на свадьбе в Ираке унес жизни более 100 человек, включая молодоженов

Автор фото, AFP

час назад

Более 100 человек погибли и по меньшей мере 150 пострадали во вторник в результате пожара, возникшего во время свадебного торжества в провинции Найнава на севере Ирака.

Медики подтвердили, что жених и невеста — среди погибших.

По словам очевидцев, пламя буквально ворвалось в помещение, где находились сотни гостей.

Точная причина пожара пока не называется, но специалисты склоняются к тому, что он начался из-за фейерверков, которые зажгли внутри помещения.

«Пожар привел к обрушению некоторых частей зала, при строительстве которого использовались недорогие строительные материалы. Они разрушаются в течение нескольких минут при возникновении пожара», — заявили в управлении гражданской обороны Ирака.

Трагедия произошла в городе Бахдида (также известном как Эль-Хамдания или Каракош).

Власти Ирака арестовали девятерых сотрудников зала для проведения свадеб, где произошел пожар. По словам представителя Министерства внутренних дел страны, ордеры на арест выписаны еще в отношении еще четверых.

По данным МВД Ирака, причиной трагедии стало «нарушение правил техники безопасности, использование при строительстве легковоспламеняющихся материалов и, предположительно, фейерверки внутри помещения».

«Все загорелось и начало падать людям на голову»

По словам свидетелей, во время пожара погибли целые семьи.

«Там было примерно около тысячи или тысячи ста гостей… Начала гореть крыша — и огонь сразу распространился, потому что все здание было сделано из многослойных панелей, виниловой плитки и ткани, — рассказывает один из местных жителей. — Все загорелось и начало падать людям на голову. Никто выбраться не мог».

«Один мой друг погиб вместе со всей своей семьей. Он, его дети, мать, жена, все… Так случилось со многими семьями», — говорит этот человек.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Зал для проведения свадеб, где произошла трагедия

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На появившихся в соцсетях фотографиях видно, как десятки пожарных борются с огнем, а внутри мечутся люди.

Утром в среду спасатели все еще пытались найти выживших под руинами здания.

Автор фото, AFP

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«Мы видели, как языки пламени вырываются наружу. Кто-то сумел выбраться, кто-то застрял внутри. Но и те, кто выбрался, были в шоке», — рассказал 34-летний Имад Йохана, вовремя выбежавший из зала.

По словам другой гостьи, Рании Ваад, получившей ожог руки, фейерверк зажгли во время медленного танца жениха и невесты, огонь мгновенно поднялся до потолка, и зал загорелся.

«Мы ничего не видели, — рассказал 17-летний юноша агентству AFP. — Мы задыхались и не знали, как выбраться».

Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Аллак сообщил в комментарии агентству Reuters, что подтверждена смерть 113 человек. По данным властей, число пострадавших на данный момент составляет 150 человек, но эти цифры могут вырасти.

Пострадавшие были доставлены в больницы по всей провинции.

В крупнейшую из них, расположенную к востоку от столицы региона города Мосул, с вечера вторника приходят сотни людей, чтобы сдать кровь для пострадавших.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани написал в сети X (ранее Twitter), что по его распоряжению власти страны и региона мобилизовали все силы для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших.

Христианский город

Город Бахдида (он также известен как Эль-Хамдания или Каракош), где произошел пожар, находится примерно в 15 км от Мосула.

Автор фото, AFP

В прошлом он был крупнейшим христианским городом Ирака и в нем жили около 50 тыс. человек, большинство из них – ассирийцы (народ, происходящий от древних жителей Месопотамии, принявших христианство в I-III веке).

В 2014 году город захватила группировка «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России и других странах мира), после чего большинство жителей стали беженцами.

Боевики «ИГ» совершили против населения Бахдиды множество преступлений, они также осквернили и сожгли расположенный здесь крупнейший христианский храм Ирака.