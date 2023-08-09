Что известно о Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв

Автор фото, Sofya Sandurskaya/TASS

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

40 минут назад

Мощный взрыв произошел в среду, 9 августа, на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Известно, что там выпускали продукцию военного назначения. Но по официальной версии, взрыв произошел на складе пиротехники компании, которая арендовала у завода помещения.

Власти Московской области отвергают версию об атаке беспилотника, которая активно распространялась в российских телеграм-каналах в первые часы после взрыва.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утверждает, что взорвалась пиротехника, а завод уже не занимается производством оптики (в том числе и военного назначения).

Директор компании «Пиро-Росс», которая арендовала площади завода под склад пиротехники, заявил телеграм-каналу Baza, что взрыв якобы произошел на соседнем складе, где хранились металлические трубы.

Взрыв на оборонном заводе в Сергиевом Посаде: один человек погиб, более 50 ранены 8 часов назад

Загорский оптико-механический завод (Загорском при советской власти назывался Сергиев Посад), созданный в середине 1930-х, занимается разработкой и производством оптических и оптико-электронных приборов, в том числе военного назначения. Завод выпускает различные прицелы и бинокли, тепловизоры, головки самонаведения.

Предприятие входит в состав холдинга «Швабе», который, в свою очередь, включён в «Ростех».

В 2018 году завод презентовал Минобороны России «новейшую систему обнаружения лазерного излучения».

На сайте «Швабе» говорится, что разработка предупреждает об угрозе атаки охраняемого объекта и предназначена для выполнения служебно-боевых задач ВМФ.

Автор фото, Sofya Sandurskaya/TASS

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Помимо продукции военного назначения завод выпускает измерительные приборы для проведения клинических, биохимических, бактериологических и другого рода исследований. На предприятии также производится оборудование, которое используется офтальмологами.

Однако приоритетным направлением работы остается оптика для военных. Об этом свидетельствуют и госконтракты, опубликованные ранее на сайте госзакупок.

Издание «Агентство» обратило внимание, что хотя госконтракты завода прекратили публиковаться вскоре после начала войны в Украине, данные о ряде оборонных заказов можно по-прежнему найти на сайте. Это как минимум противоречит заявлению губернатора Подмосковья о том, что завод «к оптике и механике отношения давно не имеет».

Несколько госконтрактов на сайте госзакупок предусматривают поставку Загорским оптико-механическим заводом биноклей и дозиметров Росгвардии.

Как утверждает «Агентство», завод также участвовал в разработке стелс-бомбардировщика нового поколения — «Посланник».

В числе опубликованных на сайте госконтрактов завода издание отмечает контракт на «выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме шифр: „Посланник-1ОЭП/Л“»

Заказчиком работ выступил национальный исследовательский институт «Экран» (Самара), который занимается в том числе разработкой оборудования для военной авиации.

Разработка дальнего бомбардировщика-ракетоносца «Посланник» началась еще в 2009 году.

Весной 2021 года РИА «Новости» со ссылкой на источник в отрасли писало, что новый самолет будет способен преодолевать передовые рубежи противовоздушной обороны НАТО незамеченным.