Зеленский — Би-би-си о контрнаступлении: «Некоторые думают, что это голливудский фильм, это не так»

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Владимир Зеленский выступил по видеосвязи в первый день конференции по восстановлению Украины в Лондоне

час назад

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си ответил на вопрос о контрнаступлении, которое ВСУ ведут с начала июня, и попросил не торопить Киев. Ему также пришлось отвечать на реплику российского президента Владимира Путина о том, что он «позор еврейского народа», которую в Украине сочли антисемитской.

«Некоторые люди воспринимают это как голливудский фильм и ждут результатов прямо сейчас. Это не так, — сказал он Би-би-си, комментируя ход наступления. — На карту поставлены жизни людей».

«Контрнаступление мы оцениваем положительно, — заявил Зеленский. — Не все просто, потому что есть те или иные сложности… Ну, во-первых, вся наша земля заминирована, и вы знаете, что даже там, где мы деоккупировали нашу территорию — 200 тысяч, почти 200 тысяч квадратных километров нашей земли заминированы. Поэтому и контрнаступательные действия происходят непросто».

«В любом случае, мы уверены в успехе контрнаступательных действий», — подчеркнул президент Украины.

Минобороны Украины в начале недели заявляло, за две недели контрнаступления ей удалось освободить восемь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

Как утверждала 19 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр, украинские военные продвинулись в глубину до 7 км, а освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км. В то же время она признавала сложную ситуацию для ВСУ на западе Луганской и севере Донецкой областей, где российские войска пытаются перехватить инициативу.

Обе стороны заявляют о больших потерях противника.

«Поначалу очень сложно, — сказал Би-би-си Зеленский. — Сначала ты ломаешь психологически врага. Мы должны понимать, что мы мотивированы. Российским военным угрожает их руководство».

В то же время Зеленский намекнул на политическое давление, связанное с давно ожидавшемся украинским контрнаступлением.

«Чего бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным», — сказал он, не уточняя, кто именно пытается давить на Киев.

В ходе беседы Зеленский также заявил о необходимости предоставления Украине гарантий безопасности, напомнив, что конечной целью Киев считает членство в НАТО.

Зеленскому пришлось прокомментировать и слова российского президента Владимира Путина, назвавшего украинского лидера «позором еврейского народа» во время Петербургского международного экономического форума. Эта фраза вызвала скандал, в Украине сочли ее антисемитской.

Как отметила беседовавшая с Зеленским корреспондент Би-би-си Ялда Хаким, было заметно, что этот вопрос застал Зеленского врасплох. По ее словам, он вздохнул, опустил голову и через несколько секунд сказал, что не совсем понимает, как отвечать.

«Как будто он не до конца понимает свои слова. Извините, но он как будто второй король антисемитизма после Гитлера. Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку», — сказал он.

Что касается НАТО, то на этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ясно дал понять, что на столе переговоров нет плана по приглашению Украины в альянс на июльском саммите в Литве.

«Столтенберг знает мою позицию, — сказал Зеленский. — Мы много раз говорили им: «Не выбивайте землю из-под наших ног».

В интервью украинский лидер снова выступил за то, чтобы Украина получила истребители F-16. По его мнению, пилоты-истребители могут начать обучение уже в августе, а первые самолеты могли бы прибыть через шесть или семь месяцев.

Зеленский говорил с Би-би-си накануне конференции по восстановлению Украины, которая началась в Лондоне.

Путин в среду также комментировал украинское контрнаступление — уже не в первый раз. Он утверждает, что сейчас активных наступательных действий со стороны Украины не проводится.