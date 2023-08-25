Дональд Трамп стал заключенным номер P01135809. Но остался на свободе

Автор фото, Fulton county Sheriff's office Подпись к фото, Это первое в истории официальное тюремное фото президента США

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час назад

Экс-президент США Дональд Трамп в четверг прибыл в тюрьму в столице в столице штата Джорджия, Атланте, и формально сдался как обвиняемый по уголовному делу. Его тут же отпустили, поскольку в начале недели судья принял решение оставить его на свободе до суда под залог в 200 тысяч долларов.

Прокурор округа Фултон в Атланте обвиняет Трампа в попытке пересмотреть результаты президентских выборов 2020 года. Согласно официальному обвинению, он требовал этого от местных политиков-республиканцев, занимающих официальные выборные посты во власти. Сам экс-президент эти обвинения отвергает.

В тюрьме округа Фултон Трамп, приехавший из аэропорта в большом кортеже, пробыл всего около 20 минут. Его зарегистрировали в качестве заключенного номер P01135809, взяли отпечатки пальцев и сфотографировали.

Дональд Трамп стал первым среди бывших и действующих президентов Соединенных Штатов обвиняемым по уголовным делам, а опубликованная в четверг фотография — первым в истории официальным тюремным фото президента США. Это уже четвертое уголовное дело против Трампа, но в трех предыдущих случаях его не фотографировали или не публиковали фотографию.

На сайте тюрьмы появилась и карточка регистрации на обвиняемого Дональда Трампа: мужчина, белый, рост 6 футов 3 дюйма (190 см), вес 215 фунтов (97 кг), волосы соломенного цвета, глаза голубые.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Возле тюрьмы в Атланте собрались десятки сторонников и противников Трампа

Из тюрьмы Трамп отправился обратно в аэропорт, откуда вылетел в штат Нью-Джерси, где он живет на территории одного из своих гольф-клубов.

Перед вылетом, в аэропорту, он обратился к репортерам с короткой речью и заявил, что имел полное право подвергать сомнению результаты выборов.

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«Эти выборы были подтасованы, это были украденные выборы», — повторил Трамп свои утверждения, ложность которых была неоднократно доказана и признана и судами в США, и даже соратниками Трампа по Республиканской партии.

Как напоминают корреспонденты Би-би-си в США, Трамп, согласно выдвинутому в Джорджии обвинению, не просто «подвергал сомнению» результаты выборов и не оспаривал их в суде, на что, безусловно, имеет полное право, а пытался в телефонных разговорах надавить на местных должностных лиц, республиканцев, чтобы те «нашли эти 11780 голосов», которых ему не хватило в Джорджии для победы над Джо Байденом.

Экс-президент все обвинения постоянно называет «охотой на ведьм» и преследованием политического противника со стороны членов и сторонников Демократической партии.

Перед прилетом в Джорджию он в очередной раз обвинил в этом прокурора округа Фултон Фани Уиллис, которая ведет дело против него. Уиллис представляет Демократическую партию (окружной прокурор в США — это выборная политическая должность). В постах в своей собственной соцсети Truth Трамп заявлял, что Уиллис занята охотой на него вместо того, чтобы бороться с захлестнувшей Атланту небывалой волной преступности.

Как отмечает Би-би-си, последнее утверждение — неправда: в части уровня преступности Атланта ничем не выделяется среди крупных городов США.

77-летний Трамп намерен снова выдвигаться на президентских выборах в следующем году и лидирует среди претендентов на роль кандидата от Республиканской партии.

19 подельников

Вместе с Трампом по этому делу обвиняются еще 18 человек, в том числе бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани и бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

Все они должны зарегистрироваться в тюрьме округа Фултон до полудня пятницы, и половина из них уже это сделала, а один подельник Трампа, лидер движения «Голоса чернокожих за Трампа» Харрисон Флойд, даже остался в предварительном заключении, поскольку пока не договорился об освобождении под залог.