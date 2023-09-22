Индийский луноход «Прагъян» пока не проснулся после лунной ночи. Но на это не очень-то и надеялись

Автор фото, ISRO Подпись к фото, Эту фотографию модуля "Викрам" сделал луноход "Прагъян"

час назад

Индийское космическое агентство ISRO объявило, что составные части ее лунной экспедиции, луноход «Прагъян» и посадочный модуль, успешно отработавшие главную часть своей миссии в августе и начале сентября, по окончании лунной ночи пока не вышли на связь с Землей. Но ISRO не теряет надежды.

Посадочный модуль и луноход прилунились возле малоизученного Южного полюса Луны 23 августа и успешно отработали все две земных недели лунного светового дня.

После этого, к лунному закату, они были переведены в спящий режим.

Специалисты ISRO надеялись, что с рассветом 22 сентября их солнечные батареи проснутся, подзарядятся, и аппараты снова начнут работать.

Но, возможно, батареи не перенесли космический холод лунной ночи.

В пятницу ISRO написало в твиттере (ныне соцсеть называется Х), что попытки установить связь с посадочным модулем «Викрам» и луноходом «Прагъян» пока не увенчались успехом, но будут продолжены.

Автор фото, X

Успех лунной экспедиции «Чандраян-3» позволил Индии стать четвертой в истории страной, посадившей аппарат на Луну. До нее это сделали США, СССР и Китай.

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При этом индийцы первыми посадили свой аппарат возле Южного полюса Луны.

Время посадки специально было рассчитано так, чтобы у «Викрама» и «Прагъяна» впереди был целый лунный день, то есть чтобы Солнце светило на их батареи.

Сутки на Луне длятся четыре с небольшим земных недели: примерно 14 дней света и 14 дней тьмы.

При этом ночью температура падает до минус 200-250 градусов по Цельсию.

Перед тем, как перевести аппараты в спящий режим, ISRO объявило, что они уже выполнили всю программу экспедиции. Но специалисты все-таки надеялись, что после ночи «Викрам» и «Прагъян» проснутся. Китайские посадочный модуль и луноход «засыпали» и «просыпались» таким образом несколько раз.

Но, как сказал Би-би-си бывший руководитель ISRO Киран Кумар, гарантии, что это произойдет и с индийскими аппаратами, не было: их батареи не рассчитаны на работу или сохранение заряда при температурах, близких к абсолютному нулю.