Сеть супермаркетов Carrefour во Франции начала предупреждать о «шринкфляции» — уменьшении упаковок товаров при прежней цене

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На табличке написано: «Объем этого продукта уменьшился, а фактическая цена, взимаемая поставщиком, выросла».

час назад

Сеть супермаркетов Carrefour во Франции на этой неделе стала размешать на полках магазинов таблички, информирующие покупателей о «шринкфляции».

«Шринкфляция» (иногда также говорят «сжимфляция») — это способ скрытого повышения цен, к которому часто прибегают производители потребительских товаров: чтобы скрыть фактическое удорожание товара, они фасуют его в упаковку меньшего размера.

Среди продуктов, которые таким образом маркирует торговая сеть, — холодный чай Lipton в бутылках, шоколад Lindt и мороженое Viennetta.

Представители Carrefour заявили, что таким образом хотят оказать давление на фирмы, производящие эту продукцию, чтобы они снизили цены.

«Очевидно, что цель «стигматизации» этих продуктов — дать возможность производителям пересмотреть свою ценовую политику», — сказал Стефан Бомпэ, директор по связям с клиентами Carrefour.

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Carrefour выявил 26 продуктов, упаковки которых стали меньше, но без соответствующего снижения цен. Они производятся такими гигантами пищевой промышленности, как Nestle, PepsiCo и Unilever.

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В Carrefour сообщили, что, например, упаковка детской молочной смеси Guigoz, производимой компанией Nestle, уменьшилась с 900 г до 830 г.

Бутылка чая Lipton Ice Tea со вкусом персика, производимого PepsiCo, уменьшилась с 1,5 до 1,25 литра, сообщили в супермаркете.

Вес упаковки мороженого Viennetta производства Unilever уменьшился с 350 г до 320 г.

Carrefour, вторая по размерам продуктовая розничная сеть Франции, сопровождает подобные продукты табличками на полках с надписью: «Объем/вес этого продукта снизился, а фактическая цена, взимаемая поставщиком, выросла».

Unilever, Pepsico и Nestle не прокомментировали эти действия Carrefour.

Рост цен чувствителен для французских потребителей, что привело к давлению на производителей и торговые сети.

В июне министр финансов Франции Брюно Ле Мэр созвал 75 ритейлеров и потребительских объединений на встречу для обсуждения цен, где обвинил некоторых производителей в несоблюдении правил в условиях роста инфляции.

Британские потребительские организации также заявляют о многочисленных случаях шринкфляции, влияющей на цены повседневных товаров, от корма для кошек до шоколадного печенья.

Рискованная стратегия?

Однако маловероятно, что британские супермаркеты последуют примеру Carrefour. По мнению эксперта по розничной торговле Геда Футтера, эта стратегия может испортить отношения между ритейлерами и их поставщиками.

Футтер считает, что Carrefour таким образом также пытается конкурировать с другими супермаркетами, но это довольно грубый, прямолинейный прием.

Он также добавил, что часто супермаркеты используют ту же тактику сжимфляции и с продукцией под собственной торговой маркой, стремясь сохранить прежний ценник. Они могут применять более дешевые ингредиенты или уменьшать порции, чтобы справиться с собственными растущими затратами.