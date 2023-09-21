Украина и Польша конфликтуют из-за зерна. Выгоду может получить Кремль

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Польша была стойкой сторонницей Украины с начала войны, и Киев это признавал и ценил. Но в последнее время руководство этих стран часто обменивается колкостями (на снимке - президенты Анджей Дуда и Владимир Зеленский)

29 минут назад

21 сентября министерство сельского хозяйства Украины сообщило, что ведет переговоры с польскими властями о транзите своего зерна. Это зерно стало причиной громкого политического конфликта. Украина из-за войны ограничена в возможностях экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию. А Польша, где 15 октября пройдут парламентские выборы, защищает интересы своих фермеров.

Утром 21 сентября на сайте министерства сельского хозяйства Украины появился пресс-релиз о телефонном разговоре, который провели украинский министр Николай Сольский и его польский коллега Роберт Телус.

Пресс-релиз состоит из максимально выдержанных формулировок о том, что «стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения». Они обсудили «вариант взаимодействия по вопросам экспорта» и договорились продолжить переговоры по экспорту украинского зерна в страны Евросоюза.

За этими осторожными формулировками — попытка погасить самый серьезный конфликт между Украиной и Польшей не только с начала российско-украинской войны, но и за все последние годы.

С начала войны аграрная Украина оказалась резко ограничена в возможностях экспорта своей продукции. Как следствие, выросла нагрузка на транспортные коридоры, которые проходят из Украины в страны ЕС. Их работа привела к тому, что зерно начало дешеветь у фермеров из соседних Польши, Венгрии и Словакии.

Это привело сначала к протестам фермеров, потом их поддержали власти — с 16 апреля 2023-го действовал запрет импорта украинского зерна в Евросоюз, это решение пролоббировали соседи Украины по ЕС.

Затем Еврокомиссия решила не продлевать запрет с 15 сентября. Польские власти на это сказали, что продолжат запрещать импорт.

Накапливавшееся взаимное недовольство привело к обмену резкими репликами между политиками из обеих стран. Причем произошло это и в кулуарах генеральной ассамблеи ООН, и на самом ее заседании.

Польский президент Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим. «Каждый, кто хоть раз участвовал в спасении тонущего человека, знает, что такой человек опасен, он может затащить вас на глубину», — заявил он.

Ответ Владимира Зеленского последовал уже через несколько часов: «Тревожно видеть, как в настоящее время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера».

Автор фото, Getty images Подпись к фото, Владимир Зеленский отвечал Анджею Дуде прямо с трибуны генассамблеи ООН

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Польская сторона заявила на это протест, обмен критическими репликами продолжился между политиками обеих стран. На этом фоне выделилось заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который сказал, что его страна сейчас занимается собственным перевооружением и не ведет поставок оружия Украине.

Затем Моравецкий смягчил свое заявление словами о том, что Варшава не намерена ставить под угрозу безопасность Украины. А представитель польского правительства Петр Мюллер добавил, что Польша осуществляет поставки — по ранее заключенным контрактам.

Украинские политики и комментаторы, говоря о резких высказываниях польских политиков, приходят к общему мнению, что дело в парламентских выборах, которые пройдут в Польше 15 октября 2023-го.

Согласно опросам, сейчас лидирует правящая партия «Право и справедливость», за нее готовы проголосовать 38% избирателей, ее догоняет оппозиционная «Гражданская платформа» с рейтингом в 29%.

Из остальных следует отметить крайне-правую «Конфедерацию свободы и независимости» с рейтингом около 10% — считается, что она соперничает за электорат с правящей партией. Она выступает не только за преференции польским фермерам, но и вообще за сокращение помощи Украине.

Автор фото, Getty images Подпись к фото, Резкая внешняя риторика польского премьера Матеуша Моравецкого адресована его избирателям в Польше

«Более половины бюджета ЕС идет на дотации аграриям. И Польша как крупный аграрный производитель претендует на значительную долю дотационного пирога, — говорит журналистка Украинской службы Би-би-си Анастасия Зануда. — В сельском хозяйстве в Польше заняты 12% населения, традиционно они — активные избиратели. Кампания в этом году ожесточенная, результаты голосования могут изменить политический ландшафт в стране. Каждый голос — на вес золота».