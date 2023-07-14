ВОЗ признала, что заменитель сахара аспартам может вызывать рак, но почему его не запрещают?

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23 минуты назад

Несмотря на то, что ВОЗ классифицировала заменитель сахара аспартам, который содержится в десятках тысяч наименований продуктов и напитков, как «возможно вызывающий рак», медики не спешат запрещать его. Все дело в том, что пугающая формулировка на самом деле свидетельствует лишь о том, что у ученых просто нет достоверных подтверждений, что аспартам является канцерогеном. К тому же большинство людей все равно употребляет его в количествах ниже допустимого предела.

Аспартам входит в состав так называемых диетических и полностью лишенных сахара версий широко распространенных продуктов, от жевательной резинки и зубной пасты до йогуртов, но в первую очередь напитков, таких как Diet Coke, Coke Zero, Pepsi Max and 7 Up Free, и обладает ценным свойством: он в 200 раз слаще сахара и при этом почти не содержит калорий.

С самого начала своего появления в 1980-е годы аспартам вызывал много споров о его пользе и безопасности.

По словам представителя ВОЗ доктора Франческо Бранки, который руководит отделом, занимающимся вопросами диеты и безопасности продуктов питания, многочисленные исследования намекали на то, что аспартам может быть не так уж и полезен для здоровья, однако говорить о реальном вреде тоже не приходится, только если речь не заходит о злоупотреблении.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Больше всего превышение дозы аспартама грозит главным любителям газировки – детям

Первыми оценку аспартаму дали эксперты Международного агентства по изучению рака (МАИР), которое является частью ВОЗ. При этом МАИР использует собственную классификацию факторов риска возникновения раковых заболеваний, выведенную на основе подтвержденных фактов:

Определенно вызывают рак: курение, алкоголь, солнце, радиация

С большой степенью вероятности вызывают рак: продукты, выделяемые при жарке, красное мясо, ночные смены, инсектициды типа ДДТ

Возможно вызывают рак: заменители саха типа аспартама, выхлопные газы, свинец, работа парикмахером

Теоретически возможно, но не подтверждено документально, что вызывают рак: кофе, парацетамол, ртуть, нефть-сырец

МАИР поместил аспартам в категорию «возможно вызывающих рак» субстанций, куда, кстати, входит и такой неожиданный кандидат как алоэ, на основе трех исследований, связывающих подсластитель с риском определенного типа рака печени.

Характеристика «возможно» относится исключительно к твердости научных подтверждений. Если бы они были более убедительными, аспартам переместили бы в более высокую категорию риска.

В данном же случае, по словам доктора Мари Шубауэр-Бериган из МАИР, это скорее предложение научному сообществу обратить на этот заменитель сахара более пристальное внимание.

Кстати, один из главных вопросов остается открытым: как именно (если, конечно, это научно подтвердится) аспартам может способствовать развитию раковых заболеваний.

Из отчетов ВОЗ следует, что в организме человека аспартам быстро распадается на составляющие — фенилаланин (ароматическую альфа-аминокислоту), аспартическую кислоту и метанол. Но эти же вещества содержатся во множестве других продуктов, которые с раковыми заболеваниями никак не связаны. К тому же, как показали исследования, аспартам напрямую не вызывает канцерогенные мутации в ДНК человека, хотя, возможно, способствует повышению уровня воспалительных процессов.

По словам генерального секретаря Международной ассоциации производителей подсластителей и низкокалорийных продуктов Франсес Хант-Вуд, последние изыскания ученых «лишний раз подтверждают безопасность аспартама».

«Аспартам, как и все заменители сахара с низким или нулевым содержанием калорий, при использовании в рамках сбалансированной диеты дает людям возможность снизить потребление сахара, что является важной целью общественного здравоохранения», — подчеркивает она.

Есть ли безопасные дозы аспартама?

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Рекомендованные ВОЗ ежедневные дозы потребления газировки (при учете, что в среднем в банке содержится около 200 мг аспартама) не должны превышать:

Для мужчин весом 85 кг — 17 банок газировки

Для женщин весом 72 кг — 14,4 банки

Для 10-летних детей весом 32 кг — 6,4 банки

Это, конечно же, не цели, а верхние пределы: кто в здравом уме будет выпивать по 17 и более банок колы в день, хотя в случае с детьми представить себе «пробитие потолка» не так уж и сложно.

У доктора Бранки есть на такой случай собственный совет.