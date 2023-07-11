"Уимблдон": украинка Свитолина вышла в полуфинал, обыграв первую ракетку мира; споры о рукопожатиях продолжаются

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Элина Свитолина после победы в четвертьфинале Уимблдона

28 минут назад

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдонского теннисного турнира, со счетом 7-5, 6-7 (5-7), 6-2 обыграв первую ракетку мира Игу Свёнтек из Польши .

Накануне Свитолина переиграла в 1/8 финала белоруску Викторию Азаренко — и после победы отказалась пожать той руку в знак протеста против российского вторжения в Украину.

«Это невероятное чувство, — сказала 28-летняя теннисистка после победы в четвертьфинале. — Я очень рада, что получила шанс снова играть здесь — и сыграть этот прекрасный матч в прекрасной атмосфере. Это было действительно невероятное чувство для меня».

В прошлом Свитолина была третьей ракеткой мира, однако в октябре прошлого года у нее родилась дочка, и она ненадолго прервала выступления. В апреле украинка вернулась на корт.

В полуфинале Уимблдона, который состоится 13 июля, Свитолина сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой (та в свою очередь обыграла четвертый номер посева — американку Джессику Пегулу).

Как отмечает спортивный корреспондент Би-би-си, Свитолина не ожидала, что зайдет на Уимблдонском турнире так далеко. Ей даже пришлось продать билеты на концерт Гарри Стайлза в Вене, который состоялся в воскресенье, поскольку в этот день она должна была играть с Азаренко.

«Моя позиция не изменилась — не жать руки россиянкам и белорускам»

После этой игры Свитолина и Азаренко не пожали друг другу руки — и болельщики освистали белорусскую теннисистку — хотя она подняла руку в знак приветствия Свитолиной.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Элина Свитолина не пожала руку Виктории Азаренко после победы

Азаренко назвала такую реакцию несправедливой. «Если мы будем обращать внимание только на рукопожатия или на публику, честно говоря, довольно пьяную публику, которая в конце свистит, — то это позор», — сказала спортсменка.

Однако Свитолина заявила, что и далее не будет пожимать руки теннисисткам из России и Беларуси из-за российского вторжения в Украину, которое поддерживают белорусские власти. Она призвала международные спортивные организации объяснить такую позицию украинских игроков.

«Думаю, теннисным организациям стоило бы выступить с официальным заявлением, что украинские спортсмены не будут обмениваться рукопожатиями с представителями России и Беларуси. Я не знаю, может быть, люди чего-то не понимают, может быть, не знают, что происходит. Я считаю, что такое решение теннисных организаций было бы правильным», — сказала Свитолина.

Между тем, публика в разных странах неоднократно освистывала украинских теннисисток из-за их нежелания жать руки россиянкам и белорускам после матчей.

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

В частности, в такой ситуации оказалась киевлянка Марта Костюк, которая не захотела поприветствовать вторую ракетку мира, белоруску Алину Соболенко после матча на Открытом чемпионате Франции. Позже украинка призналась, что была шокирована таким поведением публики и выразила уверенность, что зрителям вскоре станет стыдно за свой свист.

Несколько раз освистывали и Свитолину.

«Я уже встречалась с парой теннисисток из Беларуси и России в Страсбурге и Париже, — сказала об этих играх Свитолина. — Ничего нового не будет. Для меня это просто большая мотивация выйти на матч и сделать еще больше, чтобы победить, постараться одержать победу для моей страны».

«Буду ли я и дальше избегать рукопожатий с россиянками и белорусками перед, возможно, более сознательной публикой Уимблдона? Да. В Париже было много недоразумений, хотя в Страсбурге все понимали мою позицию. Надеюсь, тут будет то же самое, и британская публика меня поймет», — добавила теннисистка.

"Уимблдон" открыт для россиян и белорусов, но с условиями

В понедельник Женская теннисная ассоциация (WTA) заявила, что пониманием относится к решению украинских спортсменок не жать руки россиянкам. В ее заявлении война России против Украины названа «ужасающей».

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Виктория Азаренко, как и другие спортсменки из России и Беларуси, были допущены к участию в Уимблдоне с несколькими условиями

В прошлом году Уимблдон стал единственным теннисным турниром серии «Большого шлема», не допустившим на свои корты российских и белорусских спортсменов из-за российской агрессии в Украине.

Однако весной этого года запрет был снят: теннисисты из России и Беларуси смогут соревноваться в Лондоне в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. В их числе — не выражать поддержку России и Беларуси, их режимам и лидерам, а также не получать от этих стран государственное финансирование.