В Китае из поля зрения исчез министр обороны Ли Шанфу. Куда он делся и что это значит?

Автор фото, AFP

36 минут назад

В Китае из публичного поля снова пропал высокопоставленный министр — на этот раз министр обороны страны генерал Ли Шанфу. Его не видели на публике около трех недель и, как сообщается, он пропустил несколько важных встреч.

Летом этого года такое уже происходило с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Он исчез из поля зрения общественности в июне, а в конце июля китайские государственные СМИ сообщили, что он отстранен от должности. Причина увольнения не указывалась.

В пятницу издание Wall Street Journal написало со ссылкой на свои источники в США и Китае, что Ли Шанфу также лишился своего поста, но независимых подтверждений этому пока нет.

На исчезновение министра обороны обратили внимание и иностранные дипломаты.

Посол США в Японии Рэм Эмануэль сравнил ситуацию с сюжетами Агаты Кристи, а также процитировал Гамлета в одном из своих твитов: «Прогнило что-то в Датском королевстве».

Среди отмененных мероприятий с генералом Ли — его официальный визит во Вьетнам и встреча с командующим военно-морским флотом Сингапура.

По информации агентства Reuters, вьетнамской стороне было заявлено, что генерал испытывает проблемы со здоровьем.

Однако источники в Вашингтоне считают это маловероятным. По их словам, встречи такого уровня могут быть перенесены в ряде случаев, но для отмены нужна серьезная причина — например, домашний арест чиновника.

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Что говорят власти Китая

Руководство КНР никак не комментирует исчезновение своего министра обороны. На вопрос о местонахождении Ли Шанфу пресс-секретарь МИД Китая лишь ответила, что не осведомлена о ситуации.

Последний раз генерала Ли видели 29 августа в Пекине на форуме по безопасности с участием африканских стран.

В китайской иерархии Ли является второй по значимости фигурой в кабинете министров. Кроме того, до сих пор он считался многолетним близким соратником лидера КНР Си Цзиньпина.

Знатоки его биографии обращают внимание, что он начинал карьеру простым инженером аэрокосмической отрасли, работал в центре запуска спутников, а потом очень быстро сделал военно-политическую карьеру.

Однако бывший глава МИД Цинь Ган тоже был приближенным Си Цзиньпина, что не спасло его от внезапной отставки.

Зачистки в правительстве?

Автор фото, AFP Подпись к фото, Генерал Ли Шанфу попал под американские санкции за сотрудничество Китая с Россией в области закупок российских вооружений

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Причины исчезновения генерала пока неясны, но некоторые предполагают, что оно связано с масштабной антикоррупционной чисткой в военной верхушке КНР.

Эксперты, в частности, американские дипломаты, начали говорить об этом в начале августа, когда в отставку были отправлены два генерала ракетных войск Китая, контролировавшие арсенал ракет наземного базирования.

Также своего поста лишился председатель военного трибунала — он проработал всего несколько месяцев после назначения.

Прямых обвинений в коррупции в адрес генерала Ли не звучало, но он стал главным действующим лицом в резком обострении отношений между оборонными ведомствами Китая и США.

В 2018 году, когда он возглавлял подразделение по разработке военной техники, Ли попал под американские санкции за закупки российских военных самолетов и вооружений.

В ответ, уже будучи министром обороны, генерал Ли отказался встретиться с главой Пентагона коллегой Ллойдом Остином на сингапурском оборонном саммите в начале этого года.

По мнению экспертов, последние кадровые перестановки и внезапные исчезновения высокопоставленных персон не укрепляют имидж Си Цзиньпина, а, напротив, показывают слабую сторону его кадровой политики.