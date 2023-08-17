Иранский режиссер получил срок за показ фильма в Каннах без разрешения

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51 минуту назад

Режиссер Мартин Скорсезе и организаторы Каннского кинофестиваля выразили поддержку иранскому режиссеру, который получил тюремный срок за то, что показал свой фильм в Каннах без разрешения властей Ирана.

На этой неделе Саид Рустаи, представивший свой фильм «Братья Лейлы» на фестивале в 2022 году, был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за «содействие оппозиционной пропаганде». Такой же срок получил продюсер Джавад Норузбеги.

По данным газеты Etemad, Рустаи и Норузбеги отбудут одну двадцатую часть срока, то есть около девяти дней, а оставшаяся часть будет отсрочена на пять лет. Приговор может быть обжалован.

В период отсрочки осужденные должны будут пройти курс основ кинопроизводства и воздерживаться от общения с другими профессионалами кино, сообщает газета.

Мартин Скорсезе опубликовал петицию в защиту режиссера, а организаторы Каннского фестиваля назвали приговор очередным серьезным нарушением свободы слова со стороны иранских властей.

Фильм «Братья Лейлы» рассказывает об экономических проблемах одной из тегеранских семей и претендовал на Золотую пальмовую ветвь прошлогоднего фестиваля в Каннах. Главный приз он не получил, но был удостоен премии Международной федерации кинокритиков.

Сразу же после выхода фильм был запрещен в Иране, поскольку «в нарушение правил был представлен на международных кинофестивалях», а режиссер картины отказался внести исправления в фильм по требованию Министерства культуры Ирана, сообщает AFP.