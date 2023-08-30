В Африке очередной переворот. На этот раз – в Габоне. Военные захватили власть после спорных выборов

Автор фото, Reuters

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22 минуты назад

Группа высокопоставленных габонских военных объявила по национальному телевидению о захвате власти. Через несколько дней после спорных президентских выборов 12 военных заявили, что аннулируют их результаты, закрывают границы и распускают государственные учреждения. Где сейчас находится переизбравшийся на третий срок президент Али Бонго Ондимба, неизвестно.

В случае успеха переворот станет восьмым по счету в Западной и Центральной Африке с 2020 года.

Захватившие власть офицеры утверждают, что представляют все силы безопасности и обороны Габона. Однако, как сообщает Reuters, после трансляции в столице страны Либревиле были слышны громкие звуки выстрелов. По мнению редактора Всемирной службы Би-би-си в Африке Уилла Росса, это говорит о том, что переворот, возможно, пока не увенчался полным успехом.

Последняя попытка силой захватить власть в Габоне была предпринята в 2019 году. Тогда она закончилась безуспешно.

Заявление военных появилось вскоре после объявления результатов субботних выборов: избирательный орган Габона сообщил, что президент Али Бонго останется у власти на третий срок, набрав чуть менее двух третей голосов.

Семья действующего президента Али Бонго управляет страной с 1967 года. Его отец Омар Бонго занимал должность президента больше 40 лет и не раз был уличен в коррупции.

Али Бонго принял бразды правления у своего отца в 2009 году. В 2016 году он с небольшим перевесом переизбрался на новый президентский срок. Выборы сопровождались насилием и обвинениями в злоупотреблениях.

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«В ответ на безответственное, непредсказуемое управление, приводящее к продолжающемуся ухудшению социальной сплоченности, которое рискует привести страну к хаосу... мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму», – заявил один из военнослужащих, выступая на телеканале Gabon 24 от имени «Комитета по переходу и восстановлению институтов».

«Мы призываем к спокойствию и безмятежности общественность, общины братских стран, проживающие в Габоне, и габонскую диаспору, – заявил один из офицеров. – Мы подтверждаем нашу приверженность соблюдению обязательств Габона перед национальным и международным сообществом».

По данным избирательного комитета Габона, на субботних выборах Бонго набрал 64,27% голосов. Глава избирательного центра Мишель Стефан Бонда, объявивший результаты выборов рано утром, сообщил, что основной соперник Бонго, Альберт Ондо Осса, занял второе место с 30,77%.

Оппозиция посчитала результаты выборов сфальсифицированными. Главный соперник Бонго Альберт Ондо Осса пожаловался, что на многих избирательных участках отсутствовали бюллетени с его именем, а представляемая им коалиция заявила, что в бюллетени были внесены имена некоторых из кандидатов, которые сняли свои кандидатуры еще до выборов.

На выборах отсутствовали международные наблюдатели, на время голосования прекратили вещание некоторые иностранные телеканалы, власти отключили интернет и ввели комендантский час в ночное время по всей стране.

Группа «Репортеры без границ» заявила, что иностранным СМИ было запрещено появляться в стране для освещения голосования Все это вызвало опасения по поводу прозрачности избирательного процесса.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Свержение Бонго положит конец 56-летнему правлению его семьи в Габоне.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран блока обсудят ситуацию в Габоне.

«Если это подтвердится, то речь идет об очередном военном перевороте, который усиливает нестабильность во всем регионе, – сказал Боррель на встрече министров обороны стран ЕС в Толедо. – Весь регион, начиная с Центрально-Африканской Республики, затем Мали, затем Буркина-Фасо, теперь Нигер и, возможно, Габон, находится в очень сложной ситуации, и, конечно, министры ... должны глубоко задуматься о том, что там происходит и как мы можем улучшить нашу политику в отношении этих стран».

«Это большая проблема для Европы», – добавил он.

Франция следит за событиями в Габоне «с величайшим вниманием», заявила в среду премьер-министр страны Элизабет Борн.

В случае успеха переворот станет восьмым по счету в Западной и Центральной Африке с 2020 года.

Однако большинство других переворотов произошли дальше на север, в Сахельском регионе, где частые мятежи исламистов подорвали доверие к демократически избранным правительствам, не справляющимся, по мнению многих, с защитой гражданского населения.