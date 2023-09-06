В Британии ЧВК «Вагнер» объявят террористической организацией. Почему сейчас и какой смысл?

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20 минут назад

Власти Великобритании намерены признать ЧВК «Вагнер» террористической группой и запретить. Это означает, что не только членство в «Вагнере», но и поддержка этой ЧВК будут незаконными.

Соответствующий проект постановления, основанный на Законе о борьбе с терроризмом 2000 года, будет внесен в британский Парламент. «Продолжающаяся дестабилизирующая деятельность „Вагнера“ лишь продолжает служить политическим целям Кремля», — заявила накануне министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман.

По ее словам, ЧВК погибшего в авиакатастрофе Евгения Пригожина был «военным инструментом насилия и разрушения», которым пользовалась путинская Россия, поэтому деятельность «Вагнера» в Украине и в Африке по-прежнему представляет «угрозу глобальной безопасности».

«Они однозначно террористы — и постановление о запрете ясно дает это понять в законодательстве Великобритании», — заключила министр.

ЧВК «Вагнера» сыграла ключевую роль в российском вторжении в Украину, а также действовала в Сирии и странах Африки, включая Ливию и Мали. Ее наемников обвиняют в многочисленных преступлениях, включая убийства и пытки украинских граждан.

О том, что Британия намерена внести «Вагнер» в список террористов, стало известно еще весной. Как писала газета Times, после неудавшегося мятежа в конце июня британские власти отложили этот вопрос, поскольку заявления российского президента Владимира Путина о том, что наемники финансировались из российского бюджета, могли нести дополнительные дипломатические и юридические риски.

В конце июля комитет по международным делам Палаты общин раскритиковал правительство за отсутствие внятной стратегии по борьбе с ЧВК «Вагнер».

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Будущее ЧВК оказалось под вопросом в июне, когда ее лидер возглавил неудавшийся мятеж против российского военного и политического руководства.

Два месяца спустя, 23 августа Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе при невыясненных обстоятельствах. А в конце августа Financial Times сообщала, что Британия признает «Вагнер» террористами в ближайшие недели.

После этого решения участие в деятельности организации, поддержка, ношение символики и посещение мероприятий ЧВК станут в Британии уголовными преступлениями. Проект постановления, который будет внесен в парламент, также позволит классифицировать активы «Вагнера» как собственность террористов и конфисковывать их.

Название «Вагнера» теперь будет добавлено в приложение к закону, в котором перечислены другие запрещенные в Великобритании организации, такие как ХАМАС и «Боко харам».

Закон о терроризме 2000 года, на основании которого принимается решение, дает министру внутренних дел право запретить организацию, если он считает, что она причастна к терроризму.

В соответствии с запретом выражение даже поддержки целей ЧВК и демонстрация ее флага или логотипа станет уголовным преступлением, за которое можно будет получить до 14 лет тюремного заключения или штраф в размере до 5 тысяч фунтов.

Любые активы «Вагнера» в британской юрисдикции будут рассматриваться как «террористическая собственность» и изыматься. Тысячи украинцев, пострадавших от действий «Вагнера», в теории смогут требовать компенсации через британские суды за счет этих активов.

Адвокат Джейсон Маккью, старший партнер юридической фирмы McCue & Partners, вел публичную кампанию в интересах украинцев, добиваясь от правительства именно такого решения. По его словам, признание «Вагнера» террористической организацией «сделает почти невозможными операционную, финансовую и логистическую деятельность этой постмодернистской террористической организации».

Ранее в этом году теневой министр иностранных дел Лейбористской партии Дэвид Ламми призвал правительство объявить ЧВК вне закона, поскольку она «несет ответственность за ужасающие зверства в Украине и во всем мире».

Приветствуя проект постановления о запрете, Ламми накануне заявил в социальных сетях: «Это уже давно назрело, но можно только приветствовать, что правительство наконец-то приняло меры. Теперь правительству следует добиваться создания специального трибунала для преследования Путина».

Министерство иностранных дел ранее ввело санкции против группы, включая заморозку активов Пригожина и нескольких его командиров. Однако председатель комитета по иностранным делам и член парламента от консерваторов Алисия Кернс заявила в июле, что санкций недостаточно и Великобритании необходимо объявить «Вагнера» вне закона.