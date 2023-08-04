Военно-морскую базу в Новороссийске атаковали дроны. Вероятно, поврежден корабль «Оленегорский горняк»

Автор фото, Oleg Zoloto/TASS Подпись к фото, «Оленегорский горняк» во время военно-морского парада в акватории Невы. Июль 2021 года.

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

22 минуты назад

В ночь на пятницу морские дроны атаковали военно-морскую базу в Новороссийске. Вероятно, в ходе атаки повреждения получил российский десантный корабль «Оленегорский горняк».

Утром в пятницу экстренные службы Новороссийска сообщили о стрельбе и взрывах в акватории Новороссийска и села Мысхако.

Позже российское Министерство обороны заявило, что военно-морская база была атакована украинскими морскими дронами. Как утверждают в ведомстве, «в ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей».

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец» «моментально среагировали» и «помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров».

Атаку осуществила Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с военно-морскими силами, утверждают источники BBC News Украина в СБУ. Но официально Киев не брал на себя ответственность.

По информации источников в СБУ, «Оленегорский горняк» получил повреждения. После первых сообщений об атаке в телеграм-каналах появилось видео идущего на буксире и накренившегося на бок корабля.

Украинские СМИ также опубликовали кадры, снятые, как утверждается, надводным дроном, атаковавшим «Горняка».

В порту Новороссийска тем временем ввели временный запрет на движение судов, сообщает Интерфакс со ссылкой на компанию «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК).