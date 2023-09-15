Первый приговор по делу о попытке мятежа в Бразилии: сторонник экс-президента Болсонару получил 17 лет

Автор фото, AFP Подпись к фото, Сторонники Болсонару 8 января 2023 года захватили и разгромили здания парламента, правительства и Верховного суда

17 минут назад

В Бразилии вынесен первый приговор по делу о захвате и разгроме правительственных зданий сторонниками экс-президента Жаира Болсонару в январе этого года. Участник беспорядков получил 17 лет тюрьмы.

51-летний Аэсиу Перейра был среди нескольких тысяч сторонников Болсонару, которые, протестуя против его проигрыша на выборах в октябре прошлого года, 8 января этого года на несколько часов захватили и разгромили здания Национального конгресса (парламента) и Верховного суда, а также президентский дворец в столице страны, Бразилиа.

Жаир Болсонару, которого часто называли «бразильским Трампом», копировал Трампа, бездоказательно и безосновательно заявляя о возможной подтасовке результатов выборов — и его сторонники скопировали сторонников Трампа, пойдя на штурм парламента и других органов власти.

Дело Аэсиу Перейры — это первое доведенное до судебного решения дело из более чем 1200 дел, которые возбуждены против участников событий 8 января. В тот день было арестовано более 1400 человек, а всего в разгроме учреждений власти, по официальной оценке, участововали примерно пять тысяч человек.

Автор фото, Anadolu Подпись к фото, 8 января были арестованы почти полторы тысячи участников беспорядков

Перейра осужден по статье о соучастии в попытке переворота. Сам он свою вину отрицает и утверждал в суде, что думал, что участвует в мирном протесте.

Перейра сам себя снял на телефон за рабочим столом председателя Сената. Он был в футболке с надписью «военное вмешательство» и призывал единомышленников, сторонников Болсонару, выходить на улицы.

Болсонару — отставной офицер, а многие его сторонники после октябрьских выборов призывали армию вмешаться и взять власть в свои руки, и даже пикетировали военные части.

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«Цель [участников беспорядков] состояла в том, чтобы силой захватить Бразилиа и распространить это преступное покушение на правопорядок по всей стране», — сказал судья Верховного федерального суда Криштиану Занин, объявляя приговор Перейре.

232 дела о событиях 8 января с самыми серьезными обвинениями будут рассмотрены в Верховном федеральном суде. Кроме них, бразильская прокуратура расследует еще более 1000 дел с обвинениями по менее «тяжелым» статьям.

Сам Болсонару тоже является фигурантом расследования: его прокуратура подозревает в подстрекательстве к мятежу в форме заявлений о возможной подтасовке результатов выборов.

8 января Болсонару был в США, во Флориде. Он улетел туда, отказавшись присутствовать на инаугурации его соперника Инасиу «Лулы» да Силвы и в церемонии передачи ему президентской власти.