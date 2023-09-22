По штабу Черноморского флота России нанесен ракетный удар

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Play video, "Последствия удара по штабу флота в Севастополе. Видео", Продолжительность 0,24 00:24 Подпись к видео, Ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Видео

час назад

Минобороны России заявило, что Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Один военный пропал без вести. Украина атаку на этот важный объект в аннексированном Крыму пока не подтверждала. Удары по городу стали регулярными, на прошлой неделе было попадание по заводу, где ремонтировали военные корабли.

«В ходе отражения ракетной атаки средствами ПВО сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации, один военнослужащий погиб», — заявили в российском Минобороны. Позже заявление поправили: не погиб, пропал без вести.

Первым об ударе в 13:19 официально сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев. Он писал в своем телеграм-канале, что «по штабу флота враги нанесли ракетный удар», в результате чего возле Севастопольского драматического театра им. Луначарского «упал осколок» (театр находится поблизости).

Обломки от ракетного удара по штабу Черноморского флота оказались разбросаны на сотни метров, к месту происшествия выехало большое количество машин скорой помощи, передавал корреспондент ТАСС. А Развожаев в следующем посте подтверждал, что в штабе начался пожар, и призвал граждан не выходить из зданий и не выезжать в центр города. Таким образом, он не исключил повторных ударов.

Телеграм-канал «Крымский ветер» опубликовал фото, на которых видны значительные разрушения — крыши и верхнего этажа штаба. Подтвердить подлинность снимков Би-би-си пока не удалось. Этот же канал публиковал видео сильного пожара.

При этом гражданская инфраструктура вокруг штаба не повреждена, а люди, которые были в момент удара на улице, не пострадали, заявил глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Пожар в штабе продолжают тушить, цитирует его «РИА Новости».

Подпись к фото, Телеграм-канал Mash публикует видео пожара в штабе. Би-би-си пока не удалось подтвердить, что это результат ракетного удара

Это была не первая атака за день. Утром Минобороны России сообщало, что в 10:30 фиксировалась попытка удара авиационными управляемыми ракетами и дронами по неким объектам у западного побережья Крыма (Севастополь находится на юго-западе полуострова).

Киев официально не комментировал сообщения о ракетном ударе по штабу Черноморского флота. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в момент появления новостей об атаке опубликовал в телеграм-канале трек группы AC/DC «War Machine».

31 июля 2022 года штаб Черноморского флота в Севастополе уже подвергался атаке. Как сообщал тогда Развожаев, во двор штаба флота тогда прилетел беспилотник, по меньшей мере пять сотрудников штаба были ранены.

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Подпись к фото, Здание штаба Черноморского флота в аннексированном Севастополе (архивное фото)

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Этой осенью власти аннексированного Крыма регулярно сообщают как о ракетных атаках, так и ударах дронов, в том числе по Севастополю, где помимо штаба Черноморского флота находятся военные аэродромы и другие военные объекты.

Два дня назад Развожаев сообщал, что средствам ПВО удалось отразить ракетную атаку на Севастополь. Украинские СМИ в свою очередь, ссылаясь на источники в СБУ, писали об ударе по командному пункту Черноморского флота вблизи Севастополя, нанесенном утром 20 сентября.

На прошлой неделе, 13 сентября, назначенный Россией руководитель Севастополя заявил об ударе по расположенному в городе Севморзаводу.

Минобороны тогда ограничилось информацией о том, что повреждения получили два военных корабля, а журналисты-расследователи позже публиковали фото сильно поврежденной подводной лодки в сухом доке. По их утверждению, это «Ростов-на-Дону» — дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка». Она была спущена на воду в 2014 году и принимала участие в военной операции в Сирии.