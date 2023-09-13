«Вышки Бойко»: Украина лишила Россию постов наблюдения за побережьем вплоть до Дуная

Автор фото, ГУР МОУ Подпись к фото, Украинские военные направляются к одной из «вышек Бойко» в Черном море. Кадр из видео Главного управления разведки

Автор, Олег Черныш

Должность, BBC Украина

22 минуты назад

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что черноморские газодобывающие платформы, так называемые «вышки Бойко», вернулись под украинский контроль. Россияне оккупировали их девять лет назад.

Еще до российской аннексии Крыма в 2014 году Украина имела в Черном море четыре буровые установки для добычи природного газа и газового конденсата. Две из них – это самоподъемные буровые установки (СПБУ) «Сиваш» и «Таврида», построенные в советское время.

Еще две – это относительно новые, построенные в 2010 и 2012 году в Сингапуре стационарные платформы под названием «Петр Годованец» и «Независимость». Добывать газ на украинском шельфе Черного моря они начали летом 2012 и зимой 2013 года.

В СМИ они получили название «вышки Бойко», поскольку Украина приобрела их по 400 млн долларов за штуку в то время, как Министерство энергетики возглавлял Юрий Бойко (2010-2012 годы). Правоохранительные органы расследовали коррупцию при проведении этих закупок, судебные приговоры впоследствии получили бывшие руководители «Черноморнефтегаза».

Однако, когда российская армия весной 2014 года захватила Крым, Украина потеряла контроль над этими вышками. Не помешало даже то, что буровые платформы стояли ближе к побережью материковой Украины (70-150 км до Одессы), чем к оккупированному полуострову.

Мало того, Россия не только продолжила активное использование буровых установок для добычи газа для собственных нужд, но еще и превратила платформы в военные объекты. Непосредственно на них установили радиолокационное и навигационное оборудование, там хранились боеприпасы и топливо, разместились военные РФ, а рядом постоянно находились корабли Черноморского флота.

Автор фото, УНИАН Подпись к фото, Самоподъемная плавучая буровая установка «Петр Годованец» начинает работу на шельфе Черного моря, май 2012 года

Как возвращали вышки

Обезвреживать угрозу, которую несли российские позиции на этих платформах, украинская армия начала еще в прошлом году.

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В июне 2022 года были нанесены ракетные удары по трем буровым установкам. Для атаки ВСУ использовали мощные противокорабельные ракеты Harpoon, полученные от западных союзников.

Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов тогда заявил, что на платформах находились 109 человек, из которых семь пропали без вести после удара.

Работа трех буровых платформ была остановлена. Российский гражданский персонал и военные эвакуировались.

«Одна буровая установка — „Таврида“ — была почти полностью уничтожена. Во время атаки погибло несколько российских военных, поэтому они спешно все покидали и оттуда ушли, — объясняет Би-би-си военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий. — Приблизиться они уже не могли, потому что вышки в зоне поражения [украинских ракет, — Ред.]. Не факт, что любой российский корабль, который к ним приблизится, не будет уничтожен».

Борьба за буровые вышки в Черном море продолжилась уже через год. В конце августа 2023 года Министерство обороны РФ начало заявлять об уничтожении украинских катеров с десантом в открытом море возле буровых платформ.

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Например, 22 августа российское ведомство сообщило, что самолет Су-30 уничтожил разведывательный катер ВСУ возле вышек, а позже еще один с десантом.

Украинские плавсредства якобы были расстреляны из авиационной пушки.

Уже 30 августа Россия заявила, что ее самолет в акватории Черного моря уничтожил сразу четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих ВСУ. Еще четыре катера якобы были уничтожены российской авиацией 4 сентября.

Наконец 10 сентября, согласно сообщению российского оборонного ведомства, были уничтожены три катера с десантом, которые «направлялись в направлении Крымского побережья».

Украинские власти эти сообщения отрицали и вместо этого указывали, что это именно бойцы ВСУ, находясь на лодках, смогли поразить из переносного зенитно-ракетного комплекса российский самолет, который их атаковал.

Автор фото, МИНОБОРОНЫ РФ Подпись к фото, Кадры уничтожения катера в Черном море, которые опубликовало Минобороны РФ

Британская разведка 27 августа сообщила в своем ежедневном обзоре, что Украина и Россия продолжают вести борьбу в открытом море за «вышки Бойко».

Киев 11 сентября заявил, что эта борьба завершилась в его пользу. ГУР обнародовало видео, на котором показана операция по высадке украинского морского десанта на одну из буровых платформ.

На какую именно – не указано, но украинские военные позируют на фоне надписи Crimea-2. Именно так РФ переименовала захваченную СПБУ «Петр Годованец», поэтому, вероятно, события происходят именно на ней.

В то же время на другой фотографии видно спасательную лодку, размещенную на СПБУ, и на ней надпись Crimea-1. Так россияне переименовали другую буровую установку — «Независимость».

Согласно данным сервиса отслеживания морского трафика MarineTraffic, по состоянию на прошлый год буровая платформа «Независимость» (она же Crimea-1) находилась в 85 км от украинского берега возле острова Змеиный и устья Дуная, а платформа «Петр Годованец» (Crimea-2) – в 110 км от Одессы и всего в 70 км от оккупированного Крыма.

Автор фото, ГУР МОУ

Автор фото, ГУР МОУ

В любом случае украинская власть уверяет, что под контроль возвращены все четыре буровые платформы.

На видео ГУР видно, как украинцы на двух скоростных лодках подплывают к одной из платформ, успешно высаживаются на нее и осматривают объект. Бойцы находят запасы авиационных ракет, а также демонтируют установленную на вышке российскую радиолокационную станцию «Нева-Б».

Это оборудование предназначено для обнаружения и сопровождения сверхмалых и малых надводных и наземных целей, охраны важных и особо важных объектов и акваторий (подходов к портам, аэропортам, дамбам, мостам, водозаборам и водохранилищам).

«Нева-Б» применяется для круглосуточного радиолокационного контроля надводной и наземной обстановки акваторий, береговых линий и сухопутных участков большой площади или протяженности.

Эта РЛС имеет высокое разрешение и точность по углу и дальности, что позволяет отслеживать сверхмалые цели.

«Для Украины операция по возвращению буровых платформ в Черном море имела стратегическое значение», — говорится в видео, обнародованном военной разведкой.

Кремль по состоянию на 12 сентября никак не отреагировал на эту информацию.

Автор фото, ГУР МОУ Подпись к фото, Демонтированная украинскими военными российская РЛС «Нева-Б»

Автор фото, ГУР МОУ Подпись к фото, «Нева-Б» предназначена для обнаружения сверхмалых целей в акватории

Символическое или практическое значение?

«Украина вернула себе свою собственность. Это важно с точки зрения поддержания суверенитета страны», — рассуждает бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Андрей Рыженко.

Однако есть и вполне военный аспект. Разведывательное оборудование, установленное на «вышках Бойко», позволяло РФ отслеживать ситуацию в северо-западной акватории Черного моря и фактически способствовало блокаде украинских портов.

Ограничивать судоходство в этом районе Россия начала еще в феврале 2022 года, а с июля этого года, после завершения действия зернового соглашения, лишь усилила и активизировала эти меры.

Демонтаж российских РЛС на буровых установках приведет к тому, что российские военные не смогут вовремя реагировать или что-то планировать в украинской акватории, отмечает представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

«Поэтому это имеет большое значение и для Одесской области в первую очередь. Это вопрос безопасности», — сказал он Суспільному.

Ранее эти платформы охраняло большое количество российских военных и патрульных кораблей, но ракетные удары украинских войск отогнали их дальше к побережью Крыма.

Правда, представитель ВМС говорит, что о «полном контроле» Украины над этой акваторией речь пока не идет: «Возвращение полного контроля над этой акваторией, мы говорим о 25 тысячах квадратных километров, состоится тогда, когда мы сможем полноценно господствовать в воздухе».

Андрей Рыженко говорит, что теперь буровые вышки будут в так называемой «серой зоне», поскольку ни одна из сторон не рискнет разместить там своих военных на постоянной основе: «Держать там постоянно какие-то силы нецелесообразно, потому что Россия имеет доминирование в воздухе и средствами поражения может нанести удар по вышкам».

Эксперт не исключает, что россияне или попытаются восстановить свой контроль над платформами, или вообще будут пытаться уничтожить их ракетными ударами.

Может ли Украина их защитить? Маловероятно, замечает бывший руководитель штаба ВМС.

Во-первых, сами платформы не очень большие по размеру – около 70 м в длину и в ширину, а значит, мало подходят для размещения на них установок ЗРК. Во-вторых, у Украины нет таких кораблей, которые могли бы переместить и установить эти системы на буровые платформы.

И самое главное — такая система ПВО на стационарной платформе посреди открытого моря будет очень легкой и удобной мишенью для противника.

«Теоретически, ее (систему ПВО) можно было бы поставить на вертолетной площадке на буровой платформе, но я не думаю, что в этом есть смысл. И что она будет охранять там? По факту она будет охранять только сама себя», — говорит Рыженко.

Оптимальный выход из ситуации – краткосрочно высаживать на вышках для выполнения операций десант, вооруженный переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК).

Добыча газа и «зерновой коридор»

Автор фото, ГУР МОУ Подпись к фото, Операцию по десантированию на «вышки Бойко» украинские спецназовцы осуществили с помощью американских скоростных катеров, которые Киев получил еще в 2015 году

Государственная нефтегазовая компания Украины «Нафтогаз» уже заявила о готовности начать эксплуатацию по назначению буровых установок в Черном море.

«Группа Нафтогаз готова начать эксплуатацию по назначению этого оборудования, как только это позволит ситуация с безопасностью», — заявил глава компании Алексей Чернышов.

Однако все указывает на то, что это произойдет не скоро.

Ситуация с безопасностью в Черноморском регионе напряженная и ухудшается. Россия активно использует авиацию и флот для атак на военные и даже гражданские объекты.

Кроме того, буровые установки были существенно повреждены из-за обстрелов год назад, а также с самого начала использовались для поставки газа только на Крымский полуостров, который сейчас остается оккупированным.

Автор фото, ГУР МОУ Подпись к фото, Использовать деоккупированные вышки для добычи газа Украина пока не сможет, говорит эксперты

Военно-морской эксперт Заблоцкий видит другую экономическую выгоду от деоккупации «вышек Бойко». По его мнению, лишение РФ возможности отслеживать ситуацию у украинского побережья поможет сделать «зерновой коридор» более безопасным.

В последние месяцы РФ почти каждую неделю атаковала беспилотниками и ракетами украинские зерновые терминалы и порты на Дунае и Черном море. Также Кремль угрожал принудительной остановкой и досмотром кораблям, которые направлялись в эти порты.

Заблоцкий обращает внимание, что именно в эти дни с 11 по 15 сентября в дельте Дуная проходят военные учения Sea Breeze с участием Румынии, США и других стран НАТО, а также Украины.

Основная цель учений – противоминная деятельность для обеспечения свободы судоходства. То есть страны НАТО и украинские ВМС будут работать именно вблизи того участка Дуная и Черного моря, который Киев предлагает как вариант безопасного маршрута для прохода гражданских судов. Убрать российский «надзор» за этим районом было крайне важно.

«Эти вышки имели значение для россиян с точки зрения контроля украинского побережья вплоть до устья Дуная. Вот сейчас мы их этого контроля лишили», – резюмирует эксперт.

Важно, что Украина продемонстрировала способность осуществлять сложные рейдовые операции на море, отмечает Андрей Рыженко.