Не улыбайтесь, а ухмыляйтесь. Искусство тюремного снимка на примере Трампа и его подельников

Автор фото, FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE Подпись к фото, Подельники Трампа (по часовой стрелке): Рей Смит, Кэти Латам, Руди Джулиани, Кеннет Чезебро, Харрисон Флойд, Сидни Пауэлл, Марк Медоуз, Дженна Эллис

Автор, Холли Хондерик

Должность, BBC News

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

Как только тюремные фото Дональда Трампа и его подельников были опубликованы, бросилось в глаза то, что их объединяет: снимки, сделанные сотрудниками офиса шерифа округа Фултон, очень плохого качества, пишет корреспондент Би-би-си Холли Хондерик (оригинал статьи на английском языке можно прочитать здесь).

«Я сначала подумал, что всё это интернет-мемы, демотиваторы, — говорит Джейк Олсон, фотограф из Коламбуса, штат Огайо. — Просто вал плохих снимков».

Дональд Трамп стал первым среди бывших и действующих президентов Соединенных Штатов обвиняемым по уголовным делам, а опубликованная в четверг фотография — первым в истории официальным тюремным фото президента США.

24 августа Трампа зарегистрировали в тюрьме в столице штата Джорджия Атланте в качестве заключенного номер P01135809, взяли отпечатки пальцев и сфотографировали.

Прокурор округа Фултон в Атланте обвиняет Трампа в попытке пересмотреть результаты президентских выборов 2020 года. Вместе с ним по этому делу обвиняются еще 18 человек, в том числе бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани и бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз — их тоже сфотографировали в офисе шерифа, и, прямо скажем, так же неудачно, как и Трампа.

Оставляя сейчас в стороне политическое и правовое значение обвинений в адрес Трампа и его сторонников, надо сказать, что эти тюремные снимки — настоящий фотографический кошмар.

Как подчеркивает пораженный их низким качеством Олсон, в этих снимках нарушено множество главных правил фотографии. И основная проблема — освещение: из-за единственного источника света над головой на фото появляются неуместно яркие, блестящие детали, а лицо человека приобретает нездоровую бледность.

Автор фото, FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE Подпись к фото, Многим сторонникам Трампа такая фотография понравилась, противники же подняли его на смех

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

«На них [на снимках] то самое освещение, которое используют при допросах — вы видите это по тому, как освещена сверху их голова, — говорит фотограф из Питтсбурга, профессор Рей Мантл. — Все они плоховато выглядят… Все выглядят устало».

Серый фон, на котором они сфотографированы, тоже не льстит им, отмечает Олсон. Как и водяные знаки.

«Он [водяной знак] довольно безобразен… Занимает до 40% верхней половины снимка!»

Мантл и Олсон также прокомментировали выражение лиц шести подозреваемых.

«Если бы мне захотелось, чтобы кто-то выглядел на подобном фото плохо, я бы попросил его позировать именно так, как люди на этих снимках», — говорит Олсон.

При этом выражение лиц совершенно разное. Юрист Дженна Эллис просто сияет, а Рей Смит, тоже юрист, мрачно уставился в камеру исподлобья — два совершенно разных подхода к тому, как позировать, если тебя фотографируют в тюрьме, и при этом ты понимаешь, что снимок потом увидят миллионы.

«Для многих из этих людей — это серьезнейший публичный дебют, — подчеркивает Мантл. — Они знают, что эти их фотографии увидят все».

И некоторые из них, возможно, пожалеют о том, как они позировали, говорит он.

Впрочем, хорошо выглядеть на подобном снимке очень непросто, отмечает Купер Лоуренс, журналистка, специализирующаяся на описании жизни знаменитостей. Тут приходится соблюдать очень тонкий баланс — через это в свое время пришлось пройти и Джастину Биберу, и Пэрис Хилтон, и Линдси Лохан.

«Не улыбайтесь. Из-за улыбки вы будете выглядеть слишком высокомерно, — говорит Лоуренс. — Вам лучше ухмыльнуться, как это сделали Линдси Лохан или Пэрис Хилтон. Кривая ухмылка словно говорит: да, это отстой, но со мной всё будет хорошо».

Прическа, косметика, одежда — даже когда вы в следственном изоляторе округа Фултон — крайне важны, говорит она.

Но постарайтесь выглядеть попроще, советует Лоуренс: «Вы отправляетесь в тюрьму, а не на кастинг».