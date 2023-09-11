Личные вещи россиян под санкциями в ЕС. Еврокомиссия рекомендовала изымать машины, а одежду и украшения не трогать

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Очередь на въезд в Финляндию из России на пункте пропуска Ваалимаа недалеко от Санкт-Петербурга

час назад

В саге о конфискации личных вещей россиян в Европе новый поворот. В прошлую пятницу Еврокомиссия выпустила разъяснение о том, что машины с российскими номерами попадают под санкции против России за вторжение в Украину, поскольку включены в список товаров, импорт которых запрещен.

Все немедленно прочитали этот длинный список (Annex XXI) и нашли в нем мобильные телефоны, косметику, фотоаппараты, чемоданы, одежду, чемоданы и даже яхты, мебель и сборные дома под ключ. Возник законный вопрос: все это будут теперь конфисковывать у россиян, выезжающих или проживающих в Евросоюзе?

Не совсем так, объяснили представители Еврокомиссии на ежедневном брифинге в понедельник. Тема оказалась настолько горячей, что примерно половину пресс-конференции они отвечали на вопросы о пятничном разъяснении.

Суть их комментариев сводилась к следующему.

Санкции были согласованы и утверждены главами стран ЕС, демократически избранными в каждой из 27 стран Евросоюза с населением 450 млн человек. Еврокомиссия же — просто бюрократы в Брюсселе. Они координируют претворение решений в жизнь и лишь изредка выдают рекомендации с одной целью — чтобы не было разногласий в интерпретациях санкционного режима.

Однако в конце концов правоприменение — дело каждой отдельной страны. Таможня Финляндии, Латвии или Эстонии не подчиняется Еврокомиссии, но если у властей этих стран есть вопросы, они вольны их задать Брюсселю.

Что и случилось в этот раз: комиссия выпустила разъяснение, после того как немцы начали арестовывать машины с российскими номерами, а другие страны задумались, правда ли это имелось ввиду, когда вводились санкции против Кремля.

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«Это один из тех случаев, когда мы просто прояснили ситуацию. Собственно, санкции не изменились — как был запрет на импорт, так и остался. Перечень не изменился и да, в нем присутствуют автомобили», — сказал представитель Еврокомиссии на брифинге.

Он добавил, что санкции должны применяться строго, но уточнил, что это лишь «рекомендация» Еврокомиссии.

В разъяснениях из того, что потенциально может коснуться людей, а не бизнеса, были упомянуты только икра (ввозить нельзя), машины и ювелирные украшения. Про золотые кольца и серьги было сказано, что санкции не распространяются на все, что ввозится для личного пользования, а не для продажи.

Поскольку в санкционном списке значительно больше товаров, чем было упомянуто в разъяснении, журналисты засыпали представителя Еврокомиссии вопросами, будут ли россиян раскулачивать на границе.

Он ответил, что решение за властями стран-членов ЕС, но предположил, что здравый смысл возобладает.