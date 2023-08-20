Испанки — чемпионки мира по футболу. Они обыграли в финале сборную Англии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Испанка Айтана Бонмати празднует победу на Чемпионате мира по футболу среди женщин

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час назад

Английская женская сборная в упорной борьбе не сумела одолеть сборную Испании на чемпионате мира по футболу. Испанки выиграли со счетом 1-0. Победный гол забила на 29 минуте Ольга Кармоно с подачи Калденти Оливер.

За матчем в австралийском Сиднее наблюдали 75 тысяч зрителей, еще больше посмотрели его по телевизору.

Обе команды-финалистки — Англия и Испания — боролись за золотые медали впервые в истории женского чемпионата мира, проводящегося с 1991 года.

На финал чемпионата мира прилетела королева Испании Летиция. Члены британской королевской семьи пожелали английским футболисткам удачи, но на финал не поехали, за что их беспощадно критиковали местные таблоиды.

В последний раз заветный кубок сборной Англии (в тот раз - мужской) удалось завоевать в 1966 году, и с тех пор он оставался вне досягаемости.

Первая половина матча в целом прошла в равной борьбе, однако испанки оказались настойчивее и удачливее: на 29 минуте Ольга Кармоно отправила мяч в сетку, а в дополнительное время первого тайма Она Батлле чуть не удвоила счет, но самую малость промахнулась.

Во втором тайме испанки не реализовали пенальти — вратарь английской сборной Мэри Ерпс сумела разгадать замысел Дженни Эрмозо.

По мнению обозревателей, испанки переиграли соперниц, играя в более умный футбол. Несколько раз англичанки могли бы создать по-настоящему опасные моменты, в частности, отличилась Люси Бронз, на которую возлагали немалые надежды — но реализовать их не удалось.

Немало претензий возникло у побежденных и к судейству, особенно во втором тайме.

Несмотря на 13 (!) минут добавленного времени во втором тайме, отыграться англичанки так и не смогли.

По мнению Рэйчел Браун-Финнис, бывшего вратаря сборной Англии, англичанки всю игру брали скорее надеждой, чем качеством и точностью.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Испания не смогла реализовать пенальти

Испания добилась в женском футболе за последние два года феноменальных успехов. Испанки — чемпионки мира среди девушек до 17 лет, чемпионки мира среди девушек до 20 лет, чемпионки мира среди женщин старшего возраста.

А теперь еще и просто чемпионки мира.

Новые рекорды

Автор фото, Getty Images

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Это был совершенно непредсказуемый чемпионат мира. Не прошло и трех недель с тех пор, как Испания была разгромлена со счетом 4:0 в заключительном матче группового турнира, а многие считали, что победа достанется японской сборной.

Чемпионат побил множество рекордов. В нем впервые приняли участие 32 команды вместо привычных 12, средняя посещаемость игр составила около 29 тысяч человек.

Такой телевизионной аудитории у женского футбола тоже еще не было: общенациональные рекорды были побиты в Австралии, Колумбии, Китае, Германии. В Новой Зеландии первый матч с участием национальной команды смотрели 39% зрителей — таких цифр здесь не было и у мужского футбола.

18 августа президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат оправдал и превзошел все ожидания. По его словам, когда было принято решение о расширении количества стран-участниц с 24 до 32, многие опасались, что это приведет к неравенству уровня команд и разгромному счету в некоторых матчах типа 15-0.

Но этого не случилось: большинство игр чемпионата прошли в равной борьбе. Более того, из своих групп не смогли выйти явные фаворитки - Германия и Бразилия. Четырехкратные чемпионки мира из США проиграли в ⅛ финала сборной Швеции.

По словам Инфантино, женский ЧМ-2023 принес более 570 млн долларов, став безубыточным (для сравнения, мужской чемпионат-2022 в Катаре принес ФИФА 10,5 млрд долларов).

При этом ФИФА установила рекордные призовые выплаты для участниц чемпионата. Их общий фонд составил 110 млн долларов (по сравнению с 440 млн долларов у мужчин).

Английская и испанская сборная получат по 4 млн долларов на команду, команды, прошедшие отборочный тур — 2,6 млн, а команды, даже не вышедшие из группы, — по 750 тыс. долларов.