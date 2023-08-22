Тезки Пригожина. Основатель ЧВК «Вагнер» мог готовить себе «двойников»

Автор фото, Lev Borodin/TASS Подпись к фото, Евгений Пригожин начал публично вербовать заключенных в ЧВК «Вагнер» уже после того, как его полному тезке-грабителю отказали в сокращении срока

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

час назад

Русская служба Би-би-си рассказывает историю Руслана Юнусова, который переименовался в Евгения Пригожина, а теперь из тюрьмы судится за возвращение своего имени.

Суд в Коми отклонил иск бывшего спецназовца Евгения Викторовича Пригожина, который оспаривал отказ ЗАГСа города Печора принять его заявление о перемене имени и фамилии. На свободе его звали Русланом Юнусовым, но в 2018 году он стал полным тезкой создателя ЧВК «Вагнер», а затем сел за грабеж. Вернуть прежнее имя он сможет только после выхода из колонии. Ранее суд отклонил и просьбу осужденного Пригожина смягчить ему приговор «в связи с проведением РФ специальной военной операции».

Пенсионер МВД Евгений Пригожин обратился в ЗАГС города Печора из колонии для бывших работников судов и правоохранительных органов с заявлением о перемене имени. Но оказалось, что для этого нужно лично посетить ЗАГС, а сотрудники ЗАГС в колонию для такой процедуры не выезжают. Закон обязывает их ездить в колонию только для регистрации брака.

Печорский суд Коми подтвердил законность отказа ЗАГСа, ссылаясь на решение Конституционного суда (КС) 2016 года по аналогичному делу. В том деле другой заключенный, также пожелавший изменить имя в колонии, пытался оспорить требование закона о личной явке для этого в ЗАГС.

КС жалобу отклонил. В его решении говорится, что заключенные объективно не могут реализовать свои гражданские права «на общих условиях» с другими гражданами, к тому же право гражданина не перемену имени реализуется не «в безусловном порядке» и может потребовать выяснения, «для защиты каких своих прав и законных интересов заявитель желает переменить имя».

До конца мая 2018 года Евгений Пригожин из печорской колонии был Русланом Юнусовым. Он родился в ярославской деревне Коточижовка, служил в СОБРе, а затем в угрозыске города Всеволожска рядом с Петербургом. В 2016 году уволился из полиции и работал охранником, а через два года получил паспорт на имя Пригожина, писала «Фонтанка».

В суде Юнусов-Пригожин объяснял, что «фамилию, имя, отчество сменил из-за рода своей деятельности», но конкретные цели не раскрывал.

Как Евгений Пригожин попал в колонию

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

3 июня 2018 года ставший Пригожиным Юнусов с группой людей в черных масках и униформе подкараулил в Петербурге человека, который был знаком с бизнесменом, занимавшимся операциями с криптовалютой. Пригожин крикнул: «Уголовный розыск ФСБ!», люди в черных масках и униформе затащили мужчину в микроавтобус с тонированными стеклами и заставили указать им адрес оператора криптовалюты.

За финансистом охотился вымогатель Петр Пирон, а Пригожин, по версии обвинения, оказывал ему «силовую поддержку». Сам Пригожин утверждал, что работал у Пирона охранником.

Пирон и Пригожин ворвались в квартиру по указанному адресу и представились сотрудниками ФСБ. Они угрожали, что задержат хозяина за якобы финансовые нарушения и подвергнут его в управлении ФСБ пыткам. Пригожин нанес бизнесмену несколько ударов, затем вывел из квартиры в тот же микроавтобус, где псевдооперативники прижали потерпевшего к полу автомобиля, продолжая угрожать.

Тот в итоге передал им 5 млн рублей наличными и перевел на их аккаунты криптовалюту на сумму более 55 млн рублей.

Через полгода Пригожина и Пирона арестовали. В 2020 году суд в Петербурге приговорил Пригожина к 8 годам, а Пирона — к 10 годам колонии строгого режима за вымогательство, но ущерб оценил лишь в 5 млн рублей, посчитав, что криптовалюта в России платежным средством не является.

В апелляции суд переквалифицировал преступление с вымогательства на грабеж, сократив каждому срок наказания на год: Пригожин получил 7 лет, Пирон — 9.

Автор фото, Lev Borodin/TASS Подпись к фото, Это, судя по всему, настоящий Пригожин

Кассационный суд признал криптовалюту материальной ценностью и вернул дело на новое рассмотрение. В конце 2021 года суд взыскал с подельников уже 60 млн рублей, однако увеличивать срок лишения свободы не стал.

Смягчить наказание, согласно приговору, Пирону помогли положительные характеристики от председателя «некоммерческой организации „Благотворительный фонд „Ратники Отечества“». В реестре Минюста и ЕГРЮЛ есть только одна организация с таким названием, ее возглавляет Герой России бывший спецназовец Сергей Юшков.

У Пригожина смягчающих обстоятельств оказалось больше. Суд признал таковыми статус пенсионера МВД, участие в боевых действиях (где именно — в приговоре не указано), награды, квалификацию охранника 6 разряда, характеристики от руководства СИЗО, Содружества ветеранских организаций «За други своя» и общественной организации «Народный СОБР».

Приговор вступил в силу в мае 2022 года — через три месяца после вторжения России в Украину. Пригожин решил, что война — сама по себе смягчающее обстоятельство и попросил сократить ему срок «в связи с проведением РФ специальной военной операции». Суд ему в этом отказал. О вербовке заключенных на войну тогда еще известно не было. Вскоре тезка грабителя Евгений Пригожин стал публично вербовать заключенных в ЧВК «Вагнер».

Но осужденный Пригожин, исходя из решения суда по его тяжбе с ЗАГСом остался в колонии и хотел вернуть себе менее заметную фамилию. Но в колонии это оказалось невозможно.

Пригожин и «двойники»

В 2018 году полным тезкой Пригожина стал не только охранник Юнусов. Паспорт на имя Евгения Викторовича Пригожина получил в Петербурге и гендиректор компании «Инжиниринг.ру» Дмитрий Алексеевич Алексеев — соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ. Менее чем через год он сложил полномочия в компании и с тех пор никакими юрлицами не владел и не руководил.

В мае 2020 года история повторилась с гендиректором компании «Электротехснаб» Леонидом Николаевичем Красавиным — он тоже стал Евгением Викторовичем Пригожиным и зафиксировал это в ЕГРЮЛ. Издание «Открытые медиа» выяснило, что Красавин был в прошлом судим за подделку документов, а его дата рождения совпадает с датой рождения настоящего Пригожина.

В конце 2017 года компанию «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», принадлежащую создателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, возглавил Дмитрий Валерьевич Уткин — полный тезка командира вагнеровцев. На то, что это разные люди, указывали разные номера их ИНН.

Уткин руководил «Конкордом» всего три месяца. Затем его сменил лично Пригожин, а Уткин стал Алексеем Анатольевичем Карнауховым. Под этим именем в 2023 году он зарегистрировал во Всеволожске (где работал и Юнусов) фирму «Петрополь-Союз» — для торговли фармапродукцией, сжиженными газами, золотом и драгметаллами, а также оказания консультационных и информационных услуг.

В 2021 году, когда Пригожин уже находился под санкциями, СМИ сообщали о визитах в Европу его «двойников». Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис утверждал в интервью «Радио Свобода» (в российском реестре «иностранных агентов»), что операция была подготовлена российскими спецслужбами с целью продемонстрировать слабость Евросоюза и европейских пограничников.

В день мятежа 24 июня 2023 года при обысках в доме Пригожина силовики нашли фальшивые паспорта других людей с его фото — например, на имя Дмитрия Гейлера, под которым Пригожин лечился в качестве VIP-пациента медцентра СОГАЗа. Полный тезка Гейлера, как ранее обнаружила «Радио Свобода», был простым водителем.

Пригожин также пользовался паспортами на имя Олега Семенова и Владимира Боброва, писал «Проект. Медиа» (в реестре «иноагентов» Минюста РФ). Издание установило, что Бобров с такими персональными данными — реальный человек.

После мятежа Пригожин, объявив об отъезде в Беларусь, стал появляться в Петербурге и в Москве (где, в частности, он вместе с вагнеровцами встречался с Путиным). New York Times в июле сообщала о версии Пентагона, согласно которой Пригожин использует «двойников», чтобы скрыть свои передвижения.