Шавкат Мирзиёев в третий раз стал президентом. Как изменился Узбекистан за время его правления

Автор фото, Getty Images

Автор, Айсымбат Токоева

Должность, Би-би-си

час назад

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предсказуемо успешно переизбрался на третий срок, заранее внеся поправки в конституцию, обнулившие предыдущие два. Семь лет назад на Мирзиёева возлагались большие надежды — на превращение репрессивной автократии в более открытое современное государство. Экономическое состояние Узбекистана действительно несколько поправилось, но ожидаемых демократических перемен так и не произошло.

По предварительным данным, Шавкат Мирзиёев набрал 87,05% голосов и побеждает на досрочных выборах главы государства, сообщил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев.

На втором месте с 4,43% голосов — сенатор Робахон Махмудова, на третьем — заместитель спикера нижней палаты парламента Улугбек Иноятов с 4,02%. Четвертым стал Абдушукур Хамзаев (3,74%), который последние два года возглавляет Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды.

По данным ЦИК, итоговая явка составила 79,8 процента, или 15,6 млн избирателей.

В апреле 2023 года узбекистанцы проголосовали за поправки в конституцию, среди прочего обнулившие два срока Шавката Мирзиёева. После этого он получил легальную возможность избираться еще на два семилетних срока — то есть оставаться у власти до 2040 года.

Политолог Рафаэль Саттаров называет прошедшие президентские выборы «большой политической манипуляцией и оформлением семейного правления Мирзиеёва», отмечая, что конкуренцию действующему президенту составили малознакомые обществу политики: «Это самые пустые выборы. Они проходят в самый жаркий сезон, когда узбеки заняты свадебными подготовками, им не до выборов».

«Новый Узбекистан» Мирзиёева

Начало президентства Мирзиеёва многие наблюдатели называли “оттепелью”, рассчитывая на переход от авторитарного режима покойного президента Ислама Каримова к более демократическому строю.

Второй президент Узбекистана действительно ослабил контроль за СМИ, провел рыночные реформы и ввел запрет на принудительный труд.

Помимо этого, при президентстве Мирзиёева успешно завершились переговоры по демаркации границы с Казахстаном и делимитации с Кыргызстаном - они начались еще при Каримове и длились десятки лет.

Экономика Узбекистана стабильно растет (5,7% в 2022 году, по данным Всемирного банка), экономисты ожидают продолжения притока частных инвестиций. В 2019 году в Ташкенте открыли IT-парк, а в апреле 2022 года, на фоне массовой эмиграции россиян, Узбекистан стал выдавать специальные IT-визы для инвесторов, учредителей компаний и специалистов в сфере информационных технологий.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Узбекистан пытается активно развивать туризм, приглашая в страну иностранных журналистов и блогеров

Президент планирует развивать достигнутые успехи, девиз его предвыборной кампании — «Новый Узбекистан мы построим вместе с нашим народом». Среди прочего Мирзиёев обещал избирателям вдвое увеличить ВВП Узбекистана и уменьшить уровень бедности почти вдвое.

Однако, как отмечает британская аналитическая компания Economist Intelligence Unit (EIU), проблемами Узбекистана остаются структурные недостатки экономики, коррупция и чрезмерное вмешательство государства в экономику. Отражается на уровне жизни и подстегнутая войной в Украине инфляция — в 2022 году она составила 12,25%, это самый высокий показатель за три года.

Сильным вызовом президентству Мирзиёева стали протесты в Каракалпакстане — автономии в составе Узбекистана — в конце июня 2022 года. Причиной стали поправки в конституцию, которые лишали регион права проголосовать за свою независимость. В результате их подавления погибли по меньшей мере 21 человек, но от спорных поправок власти были вынуждены отказаться.

«Неофеодальная система»

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Шавкат Мирзиёев правит Узбекистаном уже семь лет, до этого он 13 лет был премьер-министром

Несмотря на попытки команды Мирзиёева улучшить имидж Узбекистана за рубежом, страна остается несвободной. Узбекистан занимает 149 строчку из 167 в рейтинге индекса демократии EIU.

Политолог Рафаэль Саттаров считает, что президент в итоге не оправдал ожиданий: «Он [Мирзиёев] просто фасад обновил. Но элита та же и методики работы те же, что и при Каримове».

Саттаров называет сложившийся в Узбекистане строй «неофеодальным»: «В такой обстановке растет неравенство в обществе. Идет династийная система. При Мирзиёеве не произошло открытия общества, шаги в сторону демократии не выстроены. Если при Каримове говорили, что олигархов не будет у нас, то сейчас идет олигархизация, сами чиновники стали олигархами».

Политолог подчеркивает, что в стране отсутствует социальный лифт. «Говорят, что [в госструктуре] появились молодые кадры, но если посмотреть, то это дети самих чиновников. У этих чиновников, к сожалению, имеется по две-три семьи. И внуков чиновников тоже надо пристроить. Поэтому система движется не в сторону демократизации, а в сторону неофеодальной олигархизации. Режим [Мирзиеева] — это олигархический строй».

Уголовное дело за критику

Несмотря на некоторую «оттепель», во время президентства Мирзиеева продолжилось давление на СМИ, только теперь стали массово преследовать еще и блогеров. В этом году Узбекистан в рейтинге свободы прессы от «Репортеров без границ» занял 137 место из 180. По сравнению с предыдущим годом страна опустилась на четыре пункта. В 2016 году, в год смерти Каримова, страна была на 166 строчке.

«Репортеры без границ» подчеркивают, что в Узбекистане по-прежнему отсутствуют частные телекомпании, а в стране насчитывается лишь 15 качественных онлайн-изданий, причем часть из них работают из-за границы. «Власти в значительной степени контролируют СМИ и ряд блогеров, которые тесно связанных с правительством», говорится в отчете организации.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Со свободой слова при Мирзиёеве лучше, чем при Каримове, но давление на СМИ и блогеров продолжается

Оппозиционные блогеры в Узбекистане подвергаются нападениям или становятся фигурантами уголовных дел. В феврале 2023 года ташкентский блогер Абдукодир Муминова был задержан по подозрению в вымогательстве 80 тысяч долларов. За полгода до этого Муминова избили неизвестные после публикации видео с критикой президента Шавката Мирзиеева. Блогер призывал его уйти в отставку на фоне большого дефицита метана в стране.

Другой блогер из Ташкента Миразиз Базаров, известный критикой Мирзиёева и требованием отменить уголовное наказание за «мужеложество», получил три года условного срока по обвинению в клевете. А блогер из Сурхандарьинской области Отабек Сатторий, освещавший проблемы местных жителей и критиковавший власти, получил реальный срок — в мае 2021 года суд приговорил его к 6,5 годам колонии, признав его виновным в вымогательстве денег и клевете.

Защита обоих считает дела политически мотивированными.

Как было при Каримове?

Покойный Ислам Каримов возглавлял Узбекистан более 27 лет. В 1989 году он возглавил Центральный комитет Коммунистической партии Узбекской ССР, а после развала советского союза в 1991-м переизбрался в качестве президента страны.

Каримов установил в стране авторитарный режим и всячески подавлял инакомыслие. По данным Международного правозащитного общества "Мемориал", число политзаключенных в Узбекистане при Каримове было намного больше, чем во всех остальных постсоветских странах.

Одним из самых кровавых событий в современной истории Узбекистана был расстрел мирных протестующих в Андижане в мае 2005 года. По официальным данным, во время подавления протеста погибли 187 человек, по неофициальным, жертв было в несколько раз больше. Каримов утверждал, что участники протестов пытались свергнуть местные власти и создать в Андижане исламский халифат. Сразу после андижанских событий из Узбекистана выдворили представителей десятков международных организаций и иностранных журналистов.

При Каримове Узбекистан был одной из беднейших постсоветских республик. В 2016 году Гонконгский совет по развитию торговли называл Узбекистан крупнейшим неразвитым рынком Центральной Азии.