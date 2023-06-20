В Непале запретили фильмы Болливуда - из-за одной фразы

Автор фото, FILM POSTER Подпись к фото, Звезды Болливуда Прабхас (слева) и Крити Санон в "Адипуруше" (Постер фильма)

35 минут назад

Власти двух городов в Непале заявили, что не разрешат показ фильмов Болливуда до тех пор, пока из нового индийского фильма «Адипуруш» не будет удалена «неприемлемая» фраза.

Создатели «Адипуруша» говорят, что фильм вдохновлен индуистским эпосом «Рамаяна».

«Рамаяна» рассказывает о победе индуистского бога Рамы над повелителем демонов Раваной после того, как тот похитил его жену Ситу.

В фильме главных героев зовут Рагхав, Ланкеш и Джанаки.

Мэров Катманду и Покхары возмутила строчка, в которой Джанаки названа «дочерью Индии».

Индусы в Непале — около 80% населения страны — считают, что Сита родилась в Джанакпуре, городе примерно в 220 км от столицы, Катманду.

Балендра Шах, мэр Катманду, заявил в Фейсбуке в воскресенье, что он попросил руководителей всех кинотеатров в городе прекратить показ всех фильмов из Болливуда. Он добавил, что попросил создателей «Адипуруша» удалить диалог.

«Ни один индийский фильм не будет допущен к показу на территории муниципалитета Катманду, пока из фильма не будет удалена эта нежелательная составляющая», — написал Шах.

Индийское информационное агентство ANI сообщило, что Дханрадж Ачарья, мэр города Покхара, также попросил кинотеатры прекратить показ фильма.

Соавтор сценария фильма Манодж Мунташир Шукла объявил в воскресенье, что некоторые диалоги будут переписаны и снова вставлены в фильм, поскольку они задели зрителей, но неясно, имел ли он в виду зрителей из Непала.

«Я написал более 4 тысяч строк диалога для «Адипуруша», но чувства некоторых были задеты пятью строками», — сказал сценарист.

ANI также сообщила, что продюсер фильма T-Series написал мэру Катманду, что у него не было намерений «вызвать какую-либо дисгармонию».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ом Раут, режиссер «Адипуруша», на презентации трейлера фильма в мае.

Фильм «Адипуруш» ругают не только в Непале, но и в Индии.Несколько индийских зрителей раскритиковали его визуальные эффекты, а также некоторые диалоги, которые, по их словам, сильно упрощают персонажей столь почитаемого индусами эпоса.

Призывы запретить фильм звучат в социальных сетях с пятницы. Многие лидеры индийской оппозиции также раскритиковали фильм, некоторые призвали к его запрету.

Бхупеш Багхел, главный министр штата Чхаттисгарх, представляющий оппозиционную партию Индийский национальный конгресс, заявил, что герои фильма неприлично выражаются и пообещал, что штат рассмотрит вопрос о его запрете.

Депутат от националистической партии Шив Сена Приянка Чатурведи сказала, что в этом фильме о Раме, которого верующие называют «Марьяда Пурушоттам» или идеальным мужчиной, кинематографисты перешли все границы дозволенного.

Создатели фильма в титрах поблагодарили за помощь нескольких лидеров правящей индуистской националистической партии Бхаратия Джаната.

Этот фильм стал одним из самых дорогих в истории индийского кинематографа. Он вышел в прокат сразу более чем в шести тысячах кинотеатров. Он был одновременно снят на хинди и телугу и дублирован на другие индийские языки.

Фильм начали активно обсуждать в СМИ еще несколько месяцев назад, в октябре, когда был выпущен его трейлер. Зрители высмеивали его "мультяшную" компьютерную графику и визуальное сходство с известными сериалами, такими как «Игра престолов».

Как объясняют эксперты, в Индии и по всей Юго-Восточной Азии есть несколько интерпретаций Рамаяны, в том числе одна, восхваляющая повелителя демонов Равану, и одна, в которой говорится, что Равану убил не Рама, а его брат Лакшман.