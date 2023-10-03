В Венеции автобус упал с моста — по меньшей мере 20 погибших

Автор фото, MARCO SABADIN/AFP

27 минут назад

По меньшей мере 20 человек погибли в результате падения автобуса с эстакады вблизи итальянского города Венеция.

Автобус пробил ограждение и упал с высоты 10 м на железнодорожные пути в районе Местре на материковой части Италии, соединенной с Венецией мостом, сообщают местные СМИ.

На месте происшествия работают спасатели. Мэр Венеции Луиджи Бругнаро заявил, что произошла «огромная трагедия».

Автор фото, MARCO SABADIN/AFP

Представитель мэрии Венеции сообщил AFP, что среди погибших двое детей.

«Апокалиптическая сцена, нет слов», — написал он в социальной сети (бывший Twitter).

Итальянское информационное агентство Ansa сообщило, что погиб 21 человек, 12 получили ранения и до пяти человек числятся пропавшими без вести.

Авария произошла примерно в 19:45 по местному времени, ее причина пока неизвестна.

По сообщениям итальянских СМИ, после столкновения автобус загорелся.

По некоторым данным, автобус работал на газе метан, и это стало отягчающим фактором, так как огонь быстро распространился.

Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози предупредил, что число погибших может возрасти.