В Венеции автобус упал с моста — по меньшей мере 20 погибших
По меньшей мере 20 человек погибли в результате падения автобуса с эстакады вблизи итальянского города Венеция.
Автобус пробил ограждение и упал с высоты 10 м на железнодорожные пути в районе Местре на материковой части Италии, соединенной с Венецией мостом, сообщают местные СМИ.
На месте происшествия работают спасатели. Мэр Венеции Луиджи Бругнаро заявил, что произошла «огромная трагедия».
Представитель мэрии Венеции сообщил AFP, что среди погибших двое детей.
«Апокалиптическая сцена, нет слов», — написал он в социальной сети (бывший Twitter).
Итальянское информационное агентство Ansa сообщило, что погиб 21 человек, 12 получили ранения и до пяти человек числятся пропавшими без вести.
Авария произошла примерно в 19:45 по местному времени, ее причина пока неизвестна.
По сообщениям итальянских СМИ, после столкновения автобус загорелся.
По некоторым данным, автобус работал на газе метан, и это стало отягчающим фактором, так как огонь быстро распространился.
Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози предупредил, что число погибших может возрасти.