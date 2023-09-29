Выборы в Словакии: премьером может стать Роберт Фицо — человек, который обещает свернуть военную помощь Украине

Автор фото, Reuters

Автор, Юри Вендик

Должность, Би-би-си

27 минут назад

В субботу в Словакии проходят выборы, по итогам которых правительство страны может возглавить Роберт Фицо - человек, который обещает прекратить военную помощь Украине, заявляет, что Евросоюз стал марионеткой в руках США и обвиняет президента в антисловацком сговоре с Джорджем Соросом. Но может и не возглавить.

«Фицо и его потенциальные партнеры по коалиции, как и (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан, благоговеют перед Путиным. Поэтому его приход к власти будет угрозой для всей Европы», — написал на прошедших выходных журнал Respekt, издающийся в соседней Чехии.

В этом же духе оценивают Фицо и перспективы Словакии и многие другие европейские и американские издания, написавшие в последние недели о грядущих словацких выборах.

Если партия Роберта Фицо, «Курс — социальная демократия» (SMER), выиграет внеочередные выборы 30 сентября и если он выполнит обещание относительно военной помощи Украине, это будет иметь большое политико-символическое значение. Практическое, вероятно, окажется не очень велико: посильную помощь Словакия уже оказала, отдав украинцам много бронетехники и все 13 своих МиГ-29, а всю прочую, невоенную помощь, «Курс»/SMER сворачивать не собирается.

Но даже и эти символические последствия — под вопросом. Точнее, под тремя вопросами.

Первый: какими будут реальные результаты выборов, учитывая серьезные колебания рейтингов в опросах и огромную долю неопределившихся граждан.

Второй: сможет ли Фицо сколотить коалицию большинства, а если сможет, то сколько она протянет до развала.

Третий: будет ли Фицо, уже в третий раз оказавшись на посту премьера, столь же решителен, как в своих предвыборных речах.

Ноздря в ноздрю с «европейцами»

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Политические комментаторы, рассуждавшие все последние недели о перспективах возвращения Роберта Фицо во власть, опирались на данные опросов, которые один за одним показывали небольшое преимущество его партии перед главным конкурентом, проевропейской и либеральной партией «Прогрессивная Словакия».

Но в самые последние дни перед выборами два опроса показали другую картину: ПС догнала «Курс».

Согласно результатам опроса, проведенного авторитетной международной компанией Ipsos, у двух этих соперников оказалось поровну сторонников — по 20%.

А еще один опрос показал двухпроцентное преимущество ПС.

Но главное, что отмечали многие политкомментаторы и в Словакии — огромная, до трети, доля граждан, которые до самого последнего момента не определились с выбором (или не признались в нем социологам).

«В Словакии еще никогда не было так трудно предсказать результат выборов и варианты коалиций, — сказала немецкому изданию Tagesspiegel глава словацкого филиала Фонда Фридриха Эберта Зузана Хомер. — Многие избиратели примут решение только перед самыми выборами. […] Опросы показывают массовое недовольство политиками».

Автор фото, AFP Подпись к фото, Протесты в Братиславе в годовщину убийства оппозиционного журналиста Яна Куцьяка

Словакия находится в состоянии политического разброда уже минимум пять лет, с того момента, как правительство Роберта Фицо в марте 2018 года ушло в отставку из-за массовых протестов после убийства молодого журналиста-расследователя Яна Куцьяка. Куцьяк расследовал деятельность мафии, в связях с которой обвиняли и соратников Фицо.

Затем были скандалы и споры о методах борьбы с ковидом, новые обвинения в коррупции, ссоры между партнерами по правительственной коалиции — в итоге в мае правительство уже третьего после Фицо премьера, Эдуарда Хегера (твердого сторонника Украины и поборника европейской интеграции), в мае было отправлено в отставку, а правительство до внеочередных выборов возглавил «технический» и. о. премьера Людовит Одор.

Рейтинги словацких партий в результате этой чехарды то взлетают, то падают, и сейчас в тройке лидеров в опросах нет ни одной партии из правящей коалиции.

Варианты коалиций

Поскольку абсолютного большинства нет и не предвидится ни у одной из партий, то состав нового правительства Словакии будет зависеть от того, кто — левый популист Фицо или его соперники из «Прогрессивной Словакии» — сможет собрать коалицию большинства.

Тут многое зависит от позиции третьей по опросам партии — «Голоса» (HLAS) бывшего соратника Фицо Петера Пеллегрини, а также от результатов малых партий.

Их, балансирующих в районе пятипроцентного барьера, целых шесть, диапазон их мировоззрений — от мейнстримного демократического либерализма до пророссийского национализма.

«Самая большая переменная сейчас — это какие из малых партий пройдут в парламент, преодолев пятипроцентный порог. Если не пройдут малые „демократические“ партии — у (лидера ПС Михала) Шимечки будут проблемы. Если не пройдут националисты из СНС, проблемы будут у Фицо», — рассуждает словацкий аналитик Фонда Тони Блэра Антон Списак, комментируя один из последних опросов, который показал крохотное преимущество ПС.

Смена риторики

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие комментаторы называют Фицо словацким Орбаном (на фото венгерский премьер Виктор Орбан)

Многие политические комментаторы допускают, что Фицо в случае прихода к власти смягчит риторику. В парламентских демократиях такое происходит сплошь и рядом.

Роберт Фицо был премьер-министром Словакии в 2006-2010 и в 2012–2018 годах, и тогда он не был таким радикал-популистом. По мнению его оппонентов, он сознательно «радикализировался», чтобы собрать голоса недовольных.

«Фицо, как своего рода левый Орбан, с умом использовал социальное и культурное недовольство на селе. Чтобы консолидировать эту базу, он сделал социально приемлемым „язык ненависти“, применял дезинформацию и легитимизировал протест антипрививочников», — говорит аналитик Немецкого совета по внешней политике Милан Нич.

Так говорил Фицо

Роберт Фицо перед выборами повторил в нескольких интервью и выступлениях, что, став премьером, не пошлет Украине «больше ни одного патрона».

В то же время в предвыборной программе «Курс» заверяет, что будет «поддерживать все виды гуманитарной помощи» Украине.

Что касается военной помощи, то она, как утверждает партия Фицо, «ведет только к продлению военного конфликта и страданий гражданского населения, не меняя отношения Российской Федерации».

Фицо заявляет, что Евросоюз «стал военной машиной Соединенных Штатов в Украине».

В то же время в предвыборной программе партии особо подчеркивается, что она ни в коем случае не ставит под сомнение членство Словакии в Евросоюзе — как и в НАТО.

В марте 2018, после убийства Яна Куцьяка, Фицо, которого протестующие на улицах сограждане в тот момент выгоняли в отставку, обвинил президента Андрея Киску в сговоре с Джорджем Соросом ради дестабилизации страны. Когда он заявил это на пресс-конференции, журналисты посмеялись над ним, но он не смутился и заявил, что то, что происходит после убийства Куцьяка, — это «явно попытка тотальной дестабилизации».

Сейчас Фицо обвиняет уже нового президента, Зузану Чапутову, в том, что она — «агент США».

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«Пророссийская» Словакия

Внешняя политика почти никогда и нигде не бывает главной темой парламентских выборов, и нынешние выборы в Словакии — не исключение.

«Опросы показывают массовое недовольство политиками, а также большую озабоченность многих людей экономикой. Каждый восьмой гражданин Словакии — на пороге бедности. Внешняя или европейская политика в этой предвыборной кампании роли почти не играет», — говорит Зузана Хомер из братиславского отделения Фонда Фридриха Эберта.

Тем не менее, лозунги Фицо и «Курса» о прекращении военной помощи Украине и «мире любой ценой», вероятно, хорошо звучат в подготовленных ушах определенной части электората. И эта часть в Словакии — заметно больше, чем в большинстве других стран Евросоюза.

Прошлым летом много шума в мировой прессе наделал опрос Академии наук Словакии, по результатам которого проводившие его сделали вывод, что больше половины словаков хотели бы победы России в войне с Украиной.

Но очень скоро, в сентябре 2022-го, другой опрос, проведенный братиславским филиалом международного аналитического центра GLOBSEC и фирмой FOCUS, показал совершенно другую картину: 47% хотели бы победы Украины и только 19% — победы России. Остальные 34% не знали или не хотели отвечать.

Аналитики GLOBSEC предположили, что такое расхождение могло быть результатом того, что у Академии наук была не вполне репрезентативная выборка (опрос проводился онлайн), и к тому же результаты были неверно интерпретированы.

62% словаков, по подсчетам GLOBSEC, считают, что Россия представляет собой опасность для их страны.

Но доля тех, кто благосклонно смотрит на путинскую Россию, в Словакии все же очень велика.

Другое исследование GLOBSEC, проведенное уже в этом году, показало, что только 40% считают, что в войне виновата Россия. Это меньше, чем в восьми других охваченных исследованием странах Центральной и Восточной Европы. Запад в нападении России на Украину обвиняют целых 34% опрошенных словаков, Украину — 17%.

Многие словацкие комментаторы полагают, что их сограждане, мало что зная о реальной, довольно далекой от них России, просто «машинально» переносят недовольство внутренней политикой на политику внешнюю: «Из-за этого правительства у нас безработица и маленькие пособия, плохое правительство. А еще оно поддерживает Украину, значит, поддерживать Украину — это плохо, а Россию — хорошо».

В этой атмосфере недовольства, как отмечают борцы с российской дезинформацией, широкую и благодарную аудиторию находят и российские и пророссийские каналы этой дезинформации.

Аналитики GLOBSEC прошлой осенью писали, что в словацком сегменте интернета действуют 1800 страниц и групп в Фейсбуке и 260 сайтов, продвигающих российские нарративы.