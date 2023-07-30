Украинские военные впервые показали журналистам свои боевые морские дроны

Автор фото, CNN

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16 минут назад

Журналисты американской телекомпании CNN рассказали, что первыми получили доступ на тайную базу украинских ВМС, где военные налаживают и тестируют один из наиболее тщательно охраняемых украинских секретов – ударные морские дроны.

Морские беспилотники позволяют украинцам наблюдать за ситуацией в Черном море и на Крымском полуострове и атаковать российские надводные цели. По военной мощи украинский флот и силы береговой обороны не могут сравниться с российскими, и морские беспилотники стали важным инструментом борьбы на море.

Журналисты CNN – первые, кто получил доступ на эту секретную и тщательно охраняемую базу на одном из украинских озер.

Их собеседники отказались назвать свои полные имена и звания в вооруженных силах Украины.

Оператор морского беспилотника, представившийся как «Акула», показал журналистам пульт управления дроном, собранный в специальном чемоданчике.

Внутри – несколько изготовленных на заказ экранов, джойстики, ручки и кнопки, некоторые из которых прикрыты колпачками, чтобы случайно не нажать на них, особенно на кнопку с надписью «Подрыв».

Последние версии беспилотников, с которыми удалось ознакомиться журналистам CNN, весят до 1000 килограммов, несут до 300 кг взрывчатки, запас хода – до 800 километров с максимальной скоростью до 80 км/ч.

Разработчик беспилотника, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что к работе над морским дроном приступили только после начала полномасштабной войны. По его словам, это была важная работа, поскольку у Украины было не так много сил, чтобы противостоять морской державе – России.

«Нам надо было разработать что-то свое, поскольку своего производства у нас не было», - рассказывает он.

«Эти беспилотники - полностью украинского производства, - продолжает разработчик. – Они спроектированы и испытаны здесь. Мы сами производим корпуса, электронику и программное обеспечение. Более 50% производства находится в Украине».

Автор фото, U24.GOV.UA

Украинцы довольно активно применяют морские дроны. Источники в украинских оборонных ведомствах подтвердили CNN, что морские беспилотники участвовали как минимум в двух недавних атаках: на Керченский мост в июле и на порт Севастополь в Крыму в октябре прошлого года.

Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины, сообщили тогда Би-би-си источники в СБУ.

«Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось», — рассказал источник в СБУ, правда, никаких других подробностей не раскрыл.

В результате нападения часть моста была выведена из строя и не будет эксплуатироваться как минимум до сентября.

29 октября 2022 года нескольким аппаратам удалось прорваться к стоянке кораблей и, по данным британской разведки, повредить тральщик «Иван Голубец» и фрегат «Адмирал Макаров».

Автор фото, SERGEI MALGAVKO/TASS Подпись к фото, Крымский мост считался одним из самых защищенных объектов инфраструктуры полуострова

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После этого ВСУ совершили еще несколько попыток атаковать Севастополь.

Как минимум, одна атака была выполнена против корабля в открытом море. Утром 24 мая три морских дрона атаковали российский разведывательный корабль «Иван Хурс», который, как сообщило российское минобороны, находился в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.

Российские военные утверждают, что все три беспилотных катера были уничтожены, но ВСУ опубликовали видеозапись с камеры одного из них, и на этих кадрах видно, что дрон смог добраться до корабля вплотную. Впоследствии, правда, Россия показала фотографии «Хурса», который вернулся в Севастополь своим ходом.

Россияне еще не успели приспособиться к новым возможностям Украины, утверждают разработчики дронов.

«Очень трудно попасть в такой маленький беспилотник, его очень трудно найти, – говорит один из них. – На данный момент скорость этих дронов превышает скорость любого морского судна в Черноморском регионе».

Автор фото, U24.GOV.UA Подпись к фото, Еще в ноябре прошлого года Украина объявила о строительстве флота морских дронов

Он утверждает, что их работа по российским военно-морским целям заставляет россиян отходить дальше в Черное море, что затрудняет нанесение ракетных ударов по Украине. «300, 400, 600 км – это большое расстояние, которое делает невозможными одни операции и затрудняет другие», – говорит он.

По его словам, это делает такие города, как Одесса, более безопасными.

Однако после удара по Керченскому мосту город несколько дней подвергался интенсивным воздушным атакам беспилотников и крылатых ракет, выпущенных, в том числе, и с кораблей с Черноморского флота России. Под ударом оказались 25 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенных в городе. Москва заявила, что это была ответная реакция, нацеленная на район, где, по ее мнению, строились и хранились морские беспилотники.

Среди разработчиков морских дронов, однако, царит оптимизм.