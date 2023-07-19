Британские архивы: Кучма просил Блэра посодействовать вступлению Украины в ЕС, но тогда Западу был нужнее Путин

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тони Блэр и Владимир Путин в 2003 году. Блэр был не одинок в своей симпатии к президенту России. Так же к нему поначалу относились и Джордж Буш, и Ангела Меркель, не говоря уже о Герхарде Шредере

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57 минут назад

Рассекреченные документы британского государственного архива показывают, что более 20 лет назад тогдашний президент Украины Леонид Кучма просил премьер-министра Великобритании Тони Блэра поддержать мечту Украины о вступлении в ЕС. Однако в тот момент верх взяли сторонники менее тесных отношений Киева с Евросоюзом, а многим на Западе была нужнее дружба с Владимиром Путиным, следует из материалов.

В частности, в публичном доступе оказалось письмо специального советника Блэра по европейским вопросам Роджера Лиддла. Он написал премьеру, что Киев хочет добиться «особых отношений… если бы мы были готовы проявить к этому больше интереса».

Согласно документам 20-летней давности, Кучма также обратился непосредственно к Блэру с просьбой поддержать конечную цель Украины по «полномасштабной европейской и евроатлантической интеграции, включая полноправное членство в ЕС».

Кучма сопроводил официальную просьбу рукописной запиской, в которой сказал, что возлагает большие надежды на помощь Блэра, поскольку тот является «искренним другом» Украины и может оказать «личную поддержку в этом исключительно важном вопросе».

Однако в той же служебной записке, составленной Лиддлом, говорится, что «украинцы подавлены тем, что большая часть Европы и новая администрация США пытаются сбить их с намеченного курса».

По словам советника Блэра, британцы и другие западные лидеры «смотрят на Путина через розовые очки». Путин же, по мнению украинцев «является умным и презентабельным политическим деятелем, но отнюдь не героем демократии».

Искренний союзник НАТО

В обнародованных документах также сообщается, что Блэра «очень воодушевило» сотрудничество российского лидера с НАТО в отношении борьбы с терроризмом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Саммит Россия-НАТО в Риме 2002 год. Путин, Берлускони, Буш

15 ноября 2001 года, через два месяца после нападения на США «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России и многих других странах мира), Тони Блэр написал лорду Робертсону, тогдашнему генеральному секретарю НАТО: «Из моих личных контактов с президентом Путиным я убежден, что у него есть искреннее желание развивать новое сотрудничество с НАТО».

«Разговоры и встречи с президентом Путиным после 11 сентября, которые были у меня, у вас, и у других лидеров стран НАТО, позволяют рассчитывать на то, что теперь мы реально можем добиться нового уровня евроатлантической безопасности», — считал Блэр.

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В другой записке для внутреннего пользования отмечается со ссылкой на тогдашнего министра обороны США Дональда Рамсфелда, что хотя Вашингтон «аплодировал стремлению Украины вступить в НАТО и поощрял его», Британия считала, что Украина «далеко не соответствует критериям», которыми должны обладать претенденты на членство в Альянсе, что однако не означает, что ее следует «навсегда исключить, в качестве возможного кандидата».

Кроме того, в 2001 году Украину сотрясало множество скандалов, самый громкий из которых - основанные на аудиозаписях разговоров обвинения против Кучмы в том, что он приказал убить журналиста Георгия Гонгадзе.

Статус особого соседа

Автор фото, JOYCE NALTCHAYAN/AFP Подпись к фото, Президент Украины Леонид Кучма выступает 9 июля 1997 года во Дворце конгрессов в Мадриде на церемонии подписания Хартии о сотрудничестве Украины с НАТО

В феврале 2002 года британский посол в Украине Роланд Смит, предупредил, что ему не нравится идея тогдашнего министра иностранных дел Джека Стро предоставить Украине, Беларуси и Молдове «статус особых соседей» по отношению к Евросоюзу, следует еще из одного документа.

Подобное решение, по мнению Смита, могло создать представление, что «восточная граница ЕС окончательно установлена» - и статус особого соседа дается тем, кто окончательно и бесповоротно находится за границей Евросоюза.

Смит задавался вопросом, откуда вообще появился план, направленный на то, чтобы лишить Украину шанса на полноправное членство в ЕС. Возник ли он по тому, что «Украина слишком большая страна», или потому, что «мы действительно считаем, что Украина должна вернуться в Россию, где ей и самое место?»

Он также поинтересовался, почему планы по отношению к Украине отличаются от отношения к Болгарии и Румынии (которые позже присоединились к ЕС, это произошло в 2007 году).

Вокруг да около

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Переговоры Еврокомиссии и Украины в Киеве. Февраль 2001 года

Леонид Кучма впервые заявил о намерении Украины вступить в ЕС еще в 1998 году. Но тогда против этого возражали Германия и Франция, которые считали самым большим препятствием широко распространённую коррупцию и неработающую экономику, где всем бизнесом заправляли могущественные олигархи.

После переговоров в июле 2001 года в Крыму (до его захвата Россией оставалось еще 13 лет) Роджер Лиддл написал Блэру, что «укрепление шаткой демократии и экономики Украины повышает стабильность на будущих восточных границах ЕС и может послужить серьезным барьером для любого возрождения российского империализма, направленного на Запад».

К декабрю 2001 года, после переговоров о членстве Украины в ЕС, проведенных в Лондоне, тот же Лиддл отметил, что «украинцы уехали подавленными… тем, что большая часть Европы и новая администрация США их отвергают».

Или с Россией, или с Украиной

Автор фото, ALEXANDER NATRUSKIN/REUTERS POOL/AFP Подпись к фото, Кучма и Путин на переговорах в Москве в 2001 году

В начале того же 2001 года новым президентом США стал Джордж Буш-младший, который после встречи со своим российским коллегой решил, что Владимир Путин является «прямым и заслуживающим доверия» лидером.

После терактов 11 сентября США нуждались в поддержке России для продолжения военной кампании в Афганистане.

По мнению специалиста по восточноевропейской политике, профессора Бирмингемского университета Катарины Волчук, в 2001 году британское руководство мало заботилось о будущих планах России в отношении Украины, поскольку президент Путин «все еще считал себя евроатлантическим союзником».

В 2014 году Евросоюз, наконец, решил заключить с Украиной соглашение об ассоциации. Но пророссийский президент Виктор Янукович отказался его подписывать - и это привело к революции, в результате которой он и был свергнут 22 февраля 2014 года.

Уже через несколько недель произошла аннексия Крыма и началась российская операция в Донбассе.