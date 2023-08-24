«Как тебе самому твоя кувалда?» Политологи, элита и Z-каналы — о предполагаемой гибели Пригожина

Автор фото, Vitaly Shustrov/TASS

Автор, Наталия Зотова

Должность, Би-би-си

30 минут назад

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Лучшее место в аду, устраненная угроза для власти, катастрофические последствия для армии... Что говорят о предполагаемой гибели главы ЧВК «Вагнер» политологи, официальные СМИ, российская элита и Z-каналы?

«Помню, очнулся после искусственной комы, оба мои телефона остались во взорванной машине, мне принесли какой-то новый, с готовыми подписками на десяток телеграм-каналов, которые я всегда смотрел, — вспомнил весеннее покушение на свою жизнь горячо поддерживающий вторжение в Украину писатель Захар Прилепин. — Открываю и сразу вижу пост Пригожина: „Захар, мы в ‚Вагнере‘ держим за тебя кулаки“.

Пригожина, Уткина и вообще «вагнеров» Захар Прилепин называет героями: «У Пригожина был стиль и драйв. Этого так мало в нашем мире. У него были огромные ставки, и амбиции его были не про «карьеру» и «политику», а про лучшее место если не в раю, так в аду — во славу Отечества. У него была страсть — к Родине и ее победам, к ее непрестанной экспансии. Эта страсть для него была дороже денег и дороже жизни».

О тех же страстности и «патриотизме» Пригожина пишет и православный предприниматель, основатель телеканала «Царьград» и сторонник войны Константин Малофеев. «Евгений был из тех людей, которым не всё равно. Он мог быть самым успешным ресторатором страны, но предпочёл променять сытую жизнь на борьбу с врагами России», — написал в эпитафии Пригожину Малофеев.

ЧВК «Вагнер» он назвал легендой, которую узнают на всех континентах и которая борется «против Мирового Зла в Сирии, Африке и наконец на Украине».

24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» заняли Ростов-на-Дону, а Пригожин объявил, что его частная армия идет на Москву «разбираться» с Шойгу и другими негодными руководителями Вооруженных сил. Мятеж остановился на подступах к Москве: договорились, что Пригожин со своими бойцами «уйдет в Беларусь». После попытки мятежа отношение консерваторов к нему стало не таким однозначно положительным, как раньше. Вот и Малофеев ухитрился и похвалить покойного, и пожурить за путч в одном и том же посте.

«Евгений был настоящим патриотом России. Горячим. Дерзким. Страшным для врагов и неудобным для бюрократов. Верша судьбы стран и народов за границей, он, к сожалению, не заметил, как решил покомандовать уже и дома — в России. 24 июня, подняв вооружённые колонны на Москву, он едва не развязал гражданскую войну. Но, слава Богу, вовремя остановился, — написал Малофеев в своем телеграм-канале. — Покойся с миром, беспокойный герой. Мы обязательно возьмём Киев!»

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Телеведущий-пропагандист Владимир Соловьев сказал, что авиакатастрофа — дело рук украинских спецслужб. «Напомню, это как раз в логике бандеровцев — совершение громких политических преступлений», — заявил он в эфире Соловьев Live.

Вообще российские государственные каналы не очень много внимания посвятили падению самолета. Россия-1 и Первый канал коротко упомянули о катастрофе вечером, когда о ней только-только стало известно.

По мере появления новой информации теленовости стали немного подробнее. Подробный сюжет с картами и видео с горящим самолетом из телеграм-каналов опубликовало НТВ в своем уже ночном новостном выпуске. Наутро они отправили на место корреспондента и выводили его в эфир новостей. А «Россия-1» в новостях следующим утром показывала лишь 30-секундную короткую новость, начинающуюся со слов: «В Тверской области разбился частный бизнес-джет. По данным Росавиации, на его борту находился Евгений Пригожин».

Важно, что ни один из федеральных каналов не дает зрителям контекста о Пригожине и ЧВК «Вагнер».

Связанные с «Вагнером» телеграм-каналы отреагировали по-разному. Военкор Роман Сапоньков пророчит армии катастрофу: «Убийство Пригожина будет иметь катастрофические последствия. Люди, которые отдали приказ, вообще не понимают настроения в армии и моральный дух».

ДШРГ Русич коротко прокомментировал, имея в виду, видимо, резко закончившийся мятеж Пригожина: «Пусть это станет для всех уроком. Идти всегда надо до конца».

Телеграм-канал Alex Parker Returns (который разочаровался в Пригожине после мятежа), пожалел о гибели Уткина, который «в авантюру с путчем вписался искренне и на полную катушку»:

«Для Уткина не было невыполнимых задач. Был лишь азарт. И он возглавил колонны идущие на Москву. Увы, предательство некогда самого перспективного политика в итоге привело в могилу и Дмитрия Уткина. Легендарный боец и командир погиб не на поле боя, а от подлого удара в спину».

О том, что убили «вагнеров» именно российские власти, Alex Parker Returns тоже написал прямо: «Чем отличается Азов от ЧВК «Вагнер»? Первых Пыпа (так иногда насмешливо называют Владимира Путина — Би-би-си) отпускает, а вторых убивает».

Z-каналы, с Пригожиным не связанные, реагируют менее эмоционально. Многие, например, ВЧК-ОГПУ и «Рыбарь» пишут лишь сухие сводки и не выражают мнения по поводу падения самолета. «Рыбарь» замечает только, что вместе с Пригожиным и Уткиным пассажиром упавшего самолета числится Валерий Чекалов — это, по данным автора, один из ключевых людей в ЧВК «Вагнер». Он занимался тыловой инфраструктурой, координацией военных и частных бортов для снабжения и ротации сотрудников ЧВК, пишет «Рыбарь».

«От того, удастся ли сохранить эту уникальную систему, напрямую зависит будущее российского влияния в Африке и на Ближнем Востоке», — заключает «Рыбарь».

Провластная элита: «Мрази, возмездие будет неизбежным»

«Пригожин мешал слишком многим и в России, и на Украине, и на Западе. Сейчас кажется, что в какой-то момент число врагов достигло критической точки, — пишет лидер «Справедливой России» Сергей Миронов (он не раз выражал горячую поддержку Пригожину и даже публиковал фото с кувалдой, подаренной ему Пригожиным).

Миронов настаивает, что за гибель главы «Вагнера» ответственны «враги России», у которых сегодня «большой праздник»: «Ведь вместе с Женей погибли герои, с честью защищавшие Россию. Но знайте, мрази, где бы вы сейчас ни сидели, возмездие будет неизбежным. И твой подарок, Женя, над которым так любит зубоскалить холуйская мелкота, всегда будет напоминать мне, что дело не сделано, что надо бороться и побеждать – вопреки всему!»

Кто виноват в крушении самолета — важная тема, которую провластные комментаторы часто обходят стороной. Бывший депутат Госдумы, провластный политолог Сергей Марков, например, недоволен реакцией западных СМИ, которые наперебой пишут, что Пригожина убили именно по приказу Путина.

«Но объяснить рационально, зачем Путину убирать Пригожина, который сейчас не представлял никакой политической угрозы, они не могут. Поэтому объясняют это иррациональной ненавистью Путина к любым врагам и желанием убить вот прямо всех врагов. В результате они формируют образ маньяка, убивающего всех подряд и несущего угрозу всему миру поэтому, — пишет Марков в своем телеграм-канале. — И этот нарратив почти без какой либо альтернативы потребляют миллиарды зрителей и читателей во всех странах мира, потому что западные сми доминируют сейчас».

При этом Россия не выдвигает свою, альтернативную версию, что случилось с самолетом Пригожина, сетует он. «В то время как это в мире новость номер один, из России молчание. Предлагают нам верить западной версии? Так западная версия убийства Пригожина прямо бьет по президенту России. Мы не хотим ей верить».

Не хочет верить в приказ Путина, видимо, и бывший ведущий пропагандистской программы «60 минут», депутат Госдумы Евгений Попов. «Это теракт в российском небе. Он должен быть расследован. Виновные должны ответить», — жестко заявил Попов сразу же, как стало известно о падении самолета.

При этом на условиях анонимности даже чиновники главной версией событий признают месть российской власти за попытку пойти против нее.

«Кто же их-то поймет, поваров-то… профессия-то не простая, поэтому может быть много вариантов. Но скорее всего, все просто — отсроченное возмездие за поход на Москву», — сказал Би-би-си собеседник в руководстве одного из российских регионов.

Оппозиция: «Живой Пригожин был источником угрозы для власти»

Журналист и политолог Кирилл Рогов* считает, что сама авиакатастрофа укладывается в собственную же логику главы ЧВК «Вагнер»: «Пригожин сам был активным креатором мира, в котором все должно происходить именно так. Мир без правил, мир коварства, разнузданного насилия, которое не подлежит никакой ответственности, пока оно успешно. Чего хотел, то и получил. Как, Пригожин, тебе самому твоя кувалда?»

Он рассуждает о том, что смерть Пригожина должна была успокоить армию, к которой создатель ЧВК демонстрировал презрение.

«Демонстрировал, что интересы вагнеровцев и жизнь одного вагнеровца не стоит жизни пары десятков профессиональных военных. Собственно, ровно так и поступили пригожинцы во время своего бессмысленного тик-ток автопробега до Москвы — убили порядка 20 профессиональных военных. Просто, чтобы показать, что так можно. Ну, можно так можно. И как, Пригожин, тебе самому нынешний тверской авиасалон?»

Действительно, за сутки мятежа вагнеровцы успели сбить боевые самолет и вертолет, экипажи которых погибли. Никакого наказания мятежники за это не понесли: после того, как с Пригожиным договорились про уход в Беларусь, уголовное дело закрыли.

Самое главное, по мнению Рогова, в том, что в последние два месяца Герасимов и Шойгу без помощи Пригожина сумели организовать успешную оборону на оккупированных территориях. «И за это получили голову кровного врага. Кушайте, заслужили», — пишет Рогов.

В основном оппозиционно настроенные комментаторы считают авиакатастрофу устранением врага властью и уверены, что это было сделано по приказу Путина.

«Я не вижу никаких причин, по которым Путину был бы нужен Пригожин в любом качестве после мятежа. Вопрос был только в том, сохранять ли ему жизнь», — рассуждает политолог Татьяна Становая. И тут же предполагает, что оставить Пригожина в живых было бы для Путина слишком рискованно: «Живой, радостный, полный сил и идей Пригожин, безусловно, был ходячим источником угрозы для власти и воплощением политического унижения Путина».

Более того, она уверена, что для власти смерть Пригожина не принесет политических последствий: «Смерть Пригожина — прямая угроза для всех, кто оставался с ним до конца или открыто поддерживал. Это скорее напугает, чем вдохновит на протесты. Поэтому никакой особой реакции ждать не стоит».

А для значительной части политизированной, консервативной общественности смерть Пригожина — и вовсе заслуженный исход, продолжает Становая: «Даже те, кто ему симпатизировал, во многом осуждали мятеж, считая, что это ослабляет власть в условиях войны (и они правы)».

Соратник Навального Леонид Волков* заявил, что смерть Пригожина он спрогнозировал еще задолго до мятежа — в феврале 2023 года. «Тогда Пригожин впервые начал записывать обращение к Шойгу и Герасимову и претендовать на политическую субъектность. Пригожин начал, по сути дела, подвергать сомнению политическое лидерство Владимира Путина, — объясняет теперь Волков. — В стране может быть только один политик. То, что Пригожин стал попадать в опросы общественного мнения, создал для себя отдельное медийное пространство, неподцензурное и неконтролируемое, — это был переход красных линий, который неизбежно привел Пригожина к смерти».

Михаил Ходорковский* жалеет — но не о гибели Пригожина, но о том, что вместо суда случилась авиакатастрофа: «Мы имеем дело с очередной внесудебной расправой. Если бы это было нормальное государство, а не шалман имени Путина, то за мятеж можно судить или амнистировать, но нельзя убивать вне судебного процесса, особенно когда человек не скрывается». ⁣

Много гадают и о том, был ли у Пригожина подготовлен компромат на власти на случай своей смерти. «Самое интересное сейчас — это приготовил ли Пригожин что-то на случай своего убийства. Видео, призывы, компромат, что угодно. Сомневаюсь, что он планировал тихое забвение», — написал расследователь ФБК Георгий Албуров*.

Другие комментаторы полагают, что этот самый компромат Пригожина заранее уговорили отдать. «Я уверен, что у Пригожина было много компромата — и на Путина, и на всех вокруг. И поэтому его не убили сразу. Думаю, эти два месяца его уговаривали все сдать кому следует», — предполагает журналист Федор Крашенинников*.

А расследователь Христо Грозев рассуждает, на кого российские власти свалят вину за авиакатастрофу, и предполагает, что на Украину. И кажется, его предположения верны: по крайней мере, эту версию уже выдает пропагандист Владимир Соловьев.

«В следующем эпизоде: служебное расследование Следкома «обнаружит», что ГУР Украины «заложила бомбу, замаскированную под подарок», — написал Грозев в твиттере. — Путин будет присутствовать на похоронах «героя Пригожина». Шутка. Путин не посмеет прийти».

*признан «иностранным агентом» властями РФ