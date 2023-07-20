Российская армия активизировалась на Купянском и Лиманском направлениях. Способна ли она на крупную операцию?

Автор фото, Reuters

Автор, Илья Абишев

Должность, Би-би-си

22 минуты назад

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На фоне медленного продвижения украинских частей в Запорожье и под Бахмутом Россия создаёт ответные угрозы на других участках фронта. В последние дни она заметно активизировалась на северо-западе Луганской области, между границей и Кременной. В некоторых военных телеграм-каналах высказывают мнение, что российская армия начала или готовится к широкомасштабному наступлению на северном направлении. Способна ли она на крупную наступательную операцию в нынешних условиях и какие цели может преследовать?

Кратко о ситуации на фронтах

В среду Минобороны РФ сообщило о взятии железнодорожной станции Молчаново в Харьковской области.

Молчаново расположено на окраине небольшого села Лиман Первый на Харьковщине (не путать с городом Лиманом в Донецкой области), на восточном берегу реки Оскол и ныне не действующей железнодорожной ветке, соединявшей украинский Купянск и российские Валуйки.

Российские удары идут по нескольким направлениям – на Купянск и Боровое, на Кармазиновку и Невское, на Торское, Серебрянский лес и Белогоровку. Всюду ведутся ожесточённые бои, наибольшего тактического продвижения – примерно на 1,5-2 км – российским войскам удалось добиться к северу - северо-востоку от Купянска, то есть в районе Лимана Первого.

Немного продвинуться им удалось и к юго-востоку от Купянска, в направлении села Стельмаховка. На других направлениях у российской армии успехов нет.

Тем временем украинские части продолжают атаки севернее и южнее Бахмута. В среду спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что россиян выбили с позиций возле Орехово-Василевки на северном фланге.

На южном фронте российское командование вводит резервы на рубеж у села Старомлыновка (Бердянское направление), пытаясь остановить продвижение украинских войск, которые завязали бои уже у второй линии российской обороны. Атаки ВСУ с небольшими успехами продолжаются и на других участках в Запорожье.

Не утихают активные боевые действия в районе Донецка – под Авдеевкой и Марьинкой. Там значимых территориальных приобретений нет ни у той, ни у другой стороны.

«Они ждут подходящего момента»

В понедельник, 17 июля, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Россия стянула к границе Луганской и Харьковской областей более 100 тысяч человек личного состава, более 900 танков, 555 артиллерийских систем, 370 ракетных установок залпового огня — «свои лучшие десантные и мотопехотные подразделения, резервистов из БАРС, территориальные войска, ЧВК, „Шторм-Z“ — с целью перейти в наступление и прорвать украинскую оборону».

На тот момент российская армия уже как минимум десять дней вела активные наступательные действия в направлении Купянска, а попытки ликвидировать или хотя бы оттеснить угрожающий Кременной, Северодонецку, а теперь и Бахмуту Северский выступ ВСУ не прекращала ещё с прошлого года.

О сосредоточении крупной российской группировки на Купянском и Лиманском направлениях было известно ещё задолго до выступления Череватого. Примерно так же, даже несколько выше, оценивали её численность украинские военные эксперты, в частности, хорошо осведомлённый о составе и техническом оснащении воюющих сторон Константин Машковец.

Он отмечает не только высокую концентрацию российских войск в 120-километровой полосе (почти тысяча солдат на один километр фронта — по нынешним временам, это довольно много), но и большое количество бронетехники, прежде всего танков, что говорит о наступательной конфигурации.

«Они ждут подходящего момента… и очень надеются, что их „коллеги“ на юге заставят Залужного „распаковать“ основную массу своих резервов… И вот когда украинские резервы начнут рвать на юге „главную линию“ и застрянут там, они надеются ударить…» — писал он 15 июля.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Российская армия по-прежнему имеет количественное превосходство в вооружениях, а вот качественного по некоторым позициям уже нет

Чего добивается Россия?

Судя по направлениям ударов, её ближайшие цели понятны. Российская армия хотела бы вернуть себе часть позиций, утраченных в результате контрнаступления ВСУ осенью прошлого года.

Во-первых, установить линию фронта по реке Оскол и снять угрозу продвижения украинских сил на Сватово и далее вглубь Луганской области.

Во-вторых, ликвидировать плацдарм ВСУ у села Торское на левом берегу реки Жеребец, который создаёт угрозу Кременной, а соответственно, и всей Северодонецко-Лисичанской агломерации.

И в-третьих, но только в случае реализации второго замысла, возможна попытка штурма Лимана и Ямполя, а также наступление на Северский выступ — мощный украинский форпост, откуда исходит опасность удара ВСУ сразу по нескольким направлениям (сейчас оттуда идут атаки на юг, на Соледар).

Есть ли предпосылки успеха у возможного российского наступления?

Российская армия скопила на Купянском и Лиманском направлениях действительно впечатляющее войсковое объединение — по суммарной численности второе после обороняющихся в Херсонской, Запорожской и части Донецкой областей группировок «Днепр» и «Восток», но по плотности и концентрации превосходящее все остальные.

Благодаря близости российской границы и находящейся в тылу подконтрольной Москве Луганской области у ВС РФ довольно неплохо с логистикой на этом участке.

Своей главной ставкой на летнюю кампанию 2023 года командование ВСУ сделало наступление в Запорожье, много сил требует и операция по освобождению Бахмута. Киев вынужден экономно расходовать резервы на других направлениях.

Ещё одним благоприятствующим российской армии на Купянском направлении фактором может стать отсутствие у ВСУ мотивации сражаться до последнего за плацдармы на восточном берегу Оскола. В случае серьёзной угрозы украинская армия может повторить херсонский манёвр Суровикина, отступив на более выгодные позиции за естественной водной преградой.

С какими трудностями может столкнуться российская армия?

Автор фото, Reuters

Тысяча человек, 9-10 танков, пять артиллерийских стволов и 3-4 РСЗО на километр фронта — это серьёзно. Но по данным открытых источников, украинские войска на Купянском и Лиманском направлениях не уступают российским по численности, а количественный перевес в танках и артиллерии компенсируется более современными и высокоточными западными вооружениями.

В плане вооружений российской армии нечем удивить противника, в то время как ВСУ постоянно получают от западных союзников что-то новое, зачастую меняющее расклад сил на поле боя и влияющее на тактические решения.

Наглядную инфографику с расположением сил и средств обеих сторон можно найти, к примеру, на польском военно-историческом портале Martinn (@martinnkaaaa).

Время возможного начала крупной российской операции не выглядит удачным. Вероятно, собранную на севере крупную группировку планировалось задействовать намного раньше, когда российская армия владела инициативой под Бахмутом, и синхронизировать переход в наступление с севера со взятием города и дальнейшим продвижением на Краматорск и Славянск. Но как известно, операция по захвату Бахмута забуксовала и развития не получила, а теперь уже российские войска вынуждены изо всех сил сдерживать натиск украинцев на флангах и с северо-востока.

К тому же север Луганской и Харьковской областей, да и Донецкой тоже — это не голая степь, где реализация танкового перевеса в случае прорыва основной линии обороны — дело техники. Там сложная пересечённая местность с большим количеством водных преград и естественных укрытий — возможностей для обороны много.

Нет сомнений, что украинская армия, осенью прошлого года вышедшая на рубежи к востоку от реки Оскол, успела за это время создать мощные оборонительные сооружения на достаточную глубину. Конечно, прорвать или продавить можно всё, но какой ценой? У ВСУ есть проверенная стратегия — перемалывать противника взамен на уступку небольших территорий.

В ситуации, когда на Запорожском направлении идут ожесточённые бои, потери растут, резервы российских группировок «Днепр» и «Восток» быстро тают, и то же самое происходит на Бахмутском направлении, ещё одна масштабная операция, да ещё и наступательная, может обойтись Москве очень дорого. Главный вопрос: а хватит ли резервов на всё?

Резюме

Итак, способна ли Россия провести крупномасштабное наступление на Купянском и Лиманском направлениях?

— Учитывая численность российских войск, их техническую оснащенность, доступность складов и наличие маршрутов поставок — скорее да, чем нет.

Способна ли она добиться существенного продвижения?

— С учётом вышеизложенных факторов — скорее нет, чем да.

А чего она может добиться?

— Может сковать украинские войска, вынудить их перебрасывать резервы на север, а не на юг, где идут самые напряжённые и значимые бои, тем самым выиграть время и, возможно, сохранить позиции — пусть даже ценой огромных потерь.