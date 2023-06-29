Запад пытается не допустить попадания через Грузию подсанкционных товаров в Россию
Западные санкции и предотвращение попадания в Россию через Грузию подсанкционной продукции, которая может быть использована Россией в военных целях - эти темы были ключевыми на встречах прибывших в Тбилиси высокопоставленных представителей США, Великобритании и ЕС.
Побывавшие в Грузии дипломаты говорят о готовности грузинских властей к сотрудничеству, отмечая, что речь идет об ограничениях на определенный перечень электронной продукции. Они не пытаются препятствовать торговле с Россией в целом.
Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан, глава офиса по координации санкций Госдепартамента США, посол Джеймс О'Брайен и директор по вопросам экономики, науки и технологий британского министерства иностранных дел и международного развития Кумар Айер в ходе двухдневного визита в Тбилиси встретились с представителями грузинских властей, в том числе премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Сам по себе факт визита ключевых фигур, занимающихся антироссийскими санкциями, критики грузинских властей считают предупреждением Тбилиси и сигналом того, что у Запада есть серьезные вопросы по поводу обхода Россией санкций через Грузию.
Подозрения усиливает и то, что визит в Грузию последовал за принятием ЕС 11-го пакета санкций. Там впервые была анонсирована возможность введения ограничений на поставку и экспорт товаров в третьи страны в случае высокого риска использования этих стран для обхода санкций.
К таким ограничением ЕС прибегнет в качестве крайней и последней меры, если попытки договориться с этими странами и индивидуальные меры не принесут результатов.
Грузия не стала вводить санкции против России, но грузинские власти уверяют, что случаев обхода санкций через Грузию нет.
Западный запрет
Прибывшие в Грузию для обсуждения санкций делегаты, которые также встретились с представителями Национального банка и бизнеса, в ходе визита комментариев не делали.
Об их позиции стало известно уже из заявлений по итогам встреч в Тбилиси.
Говоря об ограничениях и сотрудничестве с Грузией по вопросу санкций, они подчеркнули, что сфокусированы на определенных электронных продуктах, которые могут быть использованы Россией в военных целях.
«Хочу подчеркнуть, мы не пытаемся остановить весь бизнес или всю торговлю. Мы не санкционируем продукты питания, удобрения или другие базовые российские товары», — подчеркнул координатор по санкциям госдепартамента США Джеймс О’Брайен.
Он, как и представитель Великобритании Кумар Айер позитивно оценивает готовность властей к сотрудничеству. Айер отметил, что Грузия уже предприняла шаги для предотвращения обхода санкций и Великобритания благодарна ей за это.
При этом, по его словам, российские власти не остановятся и продолжат искать пути обхода санкций, поэтому одной из целей визита в Грузию было определение дальнейшего партнерства с Грузией.
Касаясь вопроса эффекта от санкций, Кумар Айер заявил, что большая часть российского оружия полагалась на западные компоненты, теперь же из-за санкций Россия вынуждена использовать детали более низкого качества, что снижает эффективность российского оружия.
Надежный партнер?
Спецпредставитель по санкциям ЕС Дэвид О’Салливан сделал заявления позднее на отдельном брифинге.
Согласно Civil.ge он отметил, что в ЕС разочарованы отказом Грузии, которая стремится получить статус кандидата в ЕС, присоединиться к санкциям, но выразил понимание спецификой ситуации Грузии.
Несмотря на неприсоединение к санкциям, по словам спецпредставителя ЕС, грузинские власти продемонстрировали серьезную готовность Грузии не превратиться в платформу для обхода санкций.
О том, что Грузия не собирается присоединяться к западным санкциям, грузинский премьер заявил на второй день полномасштабного вторжения России в Украину. Эта позиция властей, которая вызывает неоднозначную позицию в самой Грузии, не изменилась по сей день.
Отказ вводить санкции против России в правительстве оправдывают интересами грузинских граждан. Здесь говорят, что санкции не причинят ощутимого вреда российской экономике, но от их введения пострадают граждане Грузии. Более того, призывы к введению санкций в отношении России, в правящей партии называют попыткой втянуть Грузию в конфликт.
«Любой, будь то гражданин Грузии или иностранец, кто призывает Грузию ввести двусторонние санкции в отношении России, призывает Грузию войти в эскалацию с Россией», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили во время очередных дебатов с оппозицией на тему санкций.
В правительстве уверяют, что с начала полномасштабной войны в Украине не было ни одного факта, указывающего на обход санкций через Грузию, и западные партнеры это замечают.
«Думаю мы получили очень позитивную оценку в связи с помощью Грузии в части выполнения санкции», — заявил после встречи с представителями ЕС и США министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Сотрудничество со стороны Грузии для предотвращения рисков, которые могут возникнуть в связи с новыми санкций, продолжится, уверяет министр.
Ближе к России
Вопрос обхода санкций Россией остается в центре внимания международных СМИ. В последнее месяцы этой теме были посвящены несколько расследований.
Би-би-си подробно рассказывала о том, как в Россию попадают товары из Казахстана по параллельному импорту.
Помощь России в обходе ограничений остается темой горячих дебатов и Грузии. При этом Грузия все чаще упоминается в перечне стран, через которые подсанкционные товары попадают в Россию.
Ранее, согласно изданию Politico, Джеймс О’Брайен назвал Грузию в числе стран, «создающих проблему обхода санкций».
Правда, в министерстве финансов Грузии тогда обвинили СМИ в интерпретации его высказывания, заявив, что на самом деле Грузия была названа в числе стран, которые активно сотрудничают с партнерами для предотвращения нарушения режима санкций.
Речь идет о заявлениях О’Брайена во время панельной дискуссии 7 июня.
«Это значительная проблема. И поэтому я еду в Казахстан, Грузию, Армению, у нас есть команда, которая едет в Турцию и другие страны», - заявил он, отвечая на вопрос о масштабе обхода санкций.
Между тем в Москве уже объявили о «прорыве экономической блокады» на сухопутной границе между Россией и Грузией.
«На «Верхнем Ларсе» сейчас осуществляется прорыв экономической блокады, которую нам устроили страны Европы. По коридору «Север — Юг» мы способны пропустить 15 миллионов тонн грузов», — цитирует временно исполняющего обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслана Давыдова с ссылкой на пресс-службу ведомства агентство РИА Новости.
Россия — один из крупнейших торговых партнеров Грузии. Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, за первые пять месяцев как импорт, так и экспорт в Россию вырос.
Больше всего, согласно официальным данным, Грузия в этом году экспортировала в Армению. За ней следуют Азербайджан и Россия.
О возможных маршрутах для обхода санкций через соседние страны говорилось в опубликованном в феврале отчете ЕБРР.
В случае с Грузией, по мнению грузинских аналитиков, речь может идти об экспорте продукции двойного назначения в страны Евразийского экономического союза, а потом их возможном попадании в Россию.
Резкий рост объемов экспорта в эти страны только усиливает эти подозрения.
Согласно предварительным данным, за первые пять месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, экспорт в Россию вырос на 34%, в Армению на 142%, в Казахстан на 279%, а в Кыргызстан на 1432%.