Запад пытается не допустить попадания через Грузию подсанкционных товаров в Россию

Автор фото, Government of Georgia

28 минут назад

Западные санкции и предотвращение попадания в Россию через Грузию подсанкционной продукции, которая может быть использована Россией в военных целях - эти темы были ключевыми на встречах прибывших в Тбилиси высокопоставленных представителей США, Великобритании и ЕС.

Побывавшие в Грузии дипломаты говорят о готовности грузинских властей к сотрудничеству, отмечая, что речь идет об ограничениях на определенный перечень электронной продукции. Они не пытаются препятствовать торговле с Россией в целом.

Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан, глава офиса по координации санкций Госдепартамента США, посол Джеймс О'Брайен и директор по вопросам экономики, науки и технологий британского министерства иностранных дел и международного развития Кумар Айер в ходе двухдневного визита в Тбилиси встретились с представителями грузинских властей, в том числе премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Сам по себе факт визита ключевых фигур, занимающихся антироссийскими санкциями, критики грузинских властей считают предупреждением Тбилиси и сигналом того, что у Запада есть серьезные вопросы по поводу обхода Россией санкций через Грузию.

Подозрения усиливает и то, что визит в Грузию последовал за принятием ЕС 11-го пакета санкций. Там впервые была анонсирована возможность введения ограничений на поставку и экспорт товаров в третьи страны в случае высокого риска использования этих стран для обхода санкций.

К таким ограничением ЕС прибегнет в качестве крайней и последней меры, если попытки договориться с этими странами и индивидуальные меры не принесут результатов.

Грузия не стала вводить санкции против России, но грузинские власти уверяют, что случаев обхода санкций через Грузию нет.

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Западный запрет

Автор фото, VANO SHLAMOV/AFP Подпись к фото, В Москве уже заявили о «прорыве экономической блокады, которую устроили ЕС» на сухопутной границе между Россией и Грузией

Прибывшие в Грузию для обсуждения санкций делегаты, которые также встретились с представителями Национального банка и бизнеса, в ходе визита комментариев не делали.

Об их позиции стало известно уже из заявлений по итогам встреч в Тбилиси.

Говоря об ограничениях и сотрудничестве с Грузией по вопросу санкций, они подчеркнули, что сфокусированы на определенных электронных продуктах, которые могут быть использованы Россией в военных целях.

«Хочу подчеркнуть, мы не пытаемся остановить весь бизнес или всю торговлю. Мы не санкционируем продукты питания, удобрения или другие базовые российские товары», — подчеркнул координатор по санкциям госдепартамента США Джеймс О’Брайен.

Он, как и представитель Великобритании Кумар Айер позитивно оценивает готовность властей к сотрудничеству. Айер отметил, что Грузия уже предприняла шаги для предотвращения обхода санкций и Великобритания благодарна ей за это.

При этом, по его словам, российские власти не остановятся и продолжат искать пути обхода санкций, поэтому одной из целей визита в Грузию было определение дальнейшего партнерства с Грузией.

Касаясь вопроса эффекта от санкций, Кумар Айер заявил, что большая часть российского оружия полагалась на западные компоненты, теперь же из-за санкций Россия вынуждена использовать детали более низкого качества, что снижает эффективность российского оружия.

Надежный партнер?

Автор фото, Alex Wong/Getty Подпись к фото, По словам координатора по санкциям США Джеймса О’Брайена, работа по предотвращению случаев обхода санкций ведется с соседями и крупными торговыми партнерами России

Спецпредставитель по санкциям ЕС Дэвид О’Салливан сделал заявления позднее на отдельном брифинге.

Согласно Civil.ge он отметил, что в ЕС разочарованы отказом Грузии, которая стремится получить статус кандидата в ЕС, присоединиться к санкциям, но выразил понимание спецификой ситуации Грузии.

Несмотря на неприсоединение к санкциям, по словам спецпредставителя ЕС, грузинские власти продемонстрировали серьезную готовность Грузии не превратиться в платформу для обхода санкций.

О том, что Грузия не собирается присоединяться к западным санкциям, грузинский премьер заявил на второй день полномасштабного вторжения России в Украину. Эта позиция властей, которая вызывает неоднозначную позицию в самой Грузии, не изменилась по сей день.

Отказ вводить санкции против России в правительстве оправдывают интересами грузинских граждан. Здесь говорят, что санкции не причинят ощутимого вреда российской экономике, но от их введения пострадают граждане Грузии. Более того, призывы к введению санкций в отношении России, в правящей партии называют попыткой втянуть Грузию в конфликт.

«Любой, будь то гражданин Грузии или иностранец, кто призывает Грузию ввести двусторонние санкции в отношении России, призывает Грузию войти в эскалацию с Россией», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили во время очередных дебатов с оппозицией на тему санкций.

В правительстве уверяют, что с начала полномасштабной войны в Украине не было ни одного факта, указывающего на обход санкций через Грузию, и западные партнеры это замечают.

«Думаю мы получили очень позитивную оценку в связи с помощью Грузии в части выполнения санкции», — заявил после встречи с представителями ЕС и США министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

Сотрудничество со стороны Грузии для предотвращения рисков, которые могут возникнуть в связи с новыми санкций, продолжится, уверяет министр.

Ближе к России

Автор фото, Mirian Meladze/Anadolu Agency Подпись к фото, В Грузии многие недовольны политикой властей и заметным сближением с Россией

Вопрос обхода санкций Россией остается в центре внимания международных СМИ. В последнее месяцы этой теме были посвящены несколько расследований.

Би-би-си подробно рассказывала о том, как в Россию попадают товары из Казахстана по параллельному импорту.

Помощь России в обходе ограничений остается темой горячих дебатов и Грузии. При этом Грузия все чаще упоминается в перечне стран, через которые подсанкционные товары попадают в Россию.

Ранее, согласно изданию Politico, Джеймс О’Брайен назвал Грузию в числе стран, «создающих проблему обхода санкций».

Правда, в министерстве финансов Грузии тогда обвинили СМИ в интерпретации его высказывания, заявив, что на самом деле Грузия была названа в числе стран, которые активно сотрудничают с партнерами для предотвращения нарушения режима санкций.

Речь идет о заявлениях О’Брайена во время панельной дискуссии 7 июня.

«Это значительная проблема. И поэтому я еду в Казахстан, Грузию, Армению, у нас есть команда, которая едет в Турцию и другие страны», - заявил он, отвечая на вопрос о масштабе обхода санкций.

Между тем в Москве уже объявили о «прорыве экономической блокады» на сухопутной границе между Россией и Грузией.

«На «Верхнем Ларсе» сейчас осуществляется прорыв экономической блокады, которую нам устроили страны Европы. По коридору «Север — Юг» мы способны пропустить 15 миллионов тонн грузов», — цитирует временно исполняющего обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслана Давыдова с ссылкой на пресс-службу ведомства агентство РИА Новости.

Россия — один из крупнейших торговых партнеров Грузии. Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, за первые пять месяцев как импорт, так и экспорт в Россию вырос.

Больше всего, согласно официальным данным, Грузия в этом году экспортировала в Армению. За ней следуют Азербайджан и Россия.

О возможных маршрутах для обхода санкций через соседние страны говорилось в опубликованном в феврале отчете ЕБРР.

В случае с Грузией, по мнению грузинских аналитиков, речь может идти об экспорте продукции двойного назначения в страны Евразийского экономического союза, а потом их возможном попадании в Россию.

Резкий рост объемов экспорта в эти страны только усиливает эти подозрения.

Согласно предварительным данным, за первые пять месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, экспорт в Россию вырос на 34%, в Армению на 142%, в Казахстан на 279%, а в Кыргызстан на 1432%.

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